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Также: Абаринов, Президент, Правительство, Российско-американские отношения, Внутренняя политика США, Право, Колонки, Россия, США, Общество, Политика, Мир | Персоны: Владимир Абаринов, Владимир Путин, Дональд Трамп, Барак Обама, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Джон Маккейн, Сергей Лавров

статья Наказание без отступления

Владимир Абаринов, 31.07.2017
Владимир Абаринов
Владимир Абаринов
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статья Статья

Не валяй дурака с Америкой

Когда Путин напал на Украину, с ним общались как с подростком-второгодником, доказывающим свою силу в младших классах. Но теперь американцы будут обращаться с ним как с взрослым. Теперь ему придется понять, что означает настоящее американское раздражение. Вряд ли это то, чего он добивался.

Виталий Портников
16.06.2017
статья Статья

Гамбургские расчеты

Не касаться темы "Рашагейта" вовсе президенты не смогут - журналисты не дадут, если будет, как настаивает Трамп, выход к прессе. Естественно, Владимир Путин, как Аркадий Аполлонович Семплеяров, в очередной раз потребует разоблачения, а Дональд Трамп, возможно, скажет, как другой персонаж того же романа: "Верю! Эти глаза не лгут!"

Владимир Абаринов
30.06.2017
статья Статья

Ложно и противоречиво

Различие в интерпретациях содержания беседы между Трампом и Путиным настолько велико, что журнал Atlantic назвал ее "Расёмон-саммитом", напоминая о знаменитом фильме Акиры Куросавы, где каждый персонаж излагает свою версию одного и то же события. Но самое главное - это, конечно, комментарии самих участников встречи.

Владимир Абаринов
10.07.2017
статья Статья

Что пирует царь великий?

На сей раз с ним все в порядке, насколько в принципе понятие нормы применимо к национальным лидерам, без которых нет ни России, ни Турции, ни Венесуэлы, ни Зимбабве, ни КНДР. Он вел себя вполне естественно для вождя в заданных обстоятельствах, с учетом его характера, привычек и чувств, включая своеобразное чувство юмора. Владимир Владимирович куражился.

Илья Мильштейн
05.06.2017

Между последним значительным расширением санкций и ответом Москвы прошло ровно семь месяцев. Администрация Барака Обамы дополнила санкционные списки, запретила пользование дипломатическими "дачами" и выслала 35 российских дипломатов 29 декабря прошлого года. МИД РФ объявил об ответных мерах 28 июля, а 30 июля президент Путин назвал число выдворяемых из России сотрудников американских дипучреждений - 755 человек.

"Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется", - объясняет Владимир Путин. И впрямь ангельское терпение: на освобождение складских и дачных помещений дано трое суток, на отъезд "лишних" сотрудников - месяц и три дня. "Жестоко? Аж кровь стынет", - саркастически замечает по этому поводу официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Тем не менее Россия приняла свое решение досрочно: санкционный закон еще не подписан президентом Трампом и, следовательно, не вступил в силу. Ну кончилось терпение. "В данном случае большее значение, наверное, представляет та форма, которая уже вышла после Сената. Технологически эта форма представляется почти окончательной", - так замысловато объясняет шаг Москвы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вероятно, он предполагает, что президент США может еще что-то подправить в законе.

Так что же произошло за эти семь месяцев? Полезно вспомнить выражения, какими наградили российские должностные лица Обаму и его команду: "санкционная истерия", "месть озлобленных неудачников", "агония политических трупов", "фанатик у власти". Это был пароксизм ненависти - тщательно, впрочем, срежиссированный и исключительно в отношении уходящей администрации.

Фанатик Обама, надо сказать, тоже проявил недюжинное терпение. Он предупреждал президента Путина насчет недопустимости вмешательства в избирательный процесс дважды. Первый раз в начале сентября при личной встрече в Китае. Повторно - спустя месяц по "красному телефону" экстренной связи, который не использовался с 1971 года. По сведениям американской прессы, Обама квалифицировал действия России как "вооруженный конфликт", на который распространяются соответствующие нормы международного права. Сразу после выборов он распорядился в течение месяца представить ему все имеющиеся данные по взломам. Расширение санкций было реакцией на доклад разведсообщества. 13-страничный несекретный вариант доклада был опубликован. Именно поэтому в дополненном списке появились такие учреждения, как ГРУ и ФСБ, а также организации, занимающиеся кибероружием и защитой от него.

В Москве о готовящихся дополнениях узнали из американской прессы. 28 декабря Мария Захарова опубликовала комментарий, в котором говорила о том, что уходящая администрация "не оставляет надежды напоследок успеть сделать еще что-нибудь плохое для отношений с Россией", и предупреждала о неминуемых последствиях: "Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ. Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России".

Однако не срикошетили. 29 декабря российский посол в Вашингтоне Сергей Кисляк был приглашен в Госдепартамент, где ему была вручена соответствующая нота. Вернувшись в посольство (а возможно, по дороге туда), посол позвонил генералу Майклу Флинну - он тогда был членом переходной команды Трампа, но о нем уже знали, что он будет назначен советником президента по национальной безопасности. Кисляк и Флинн перезванивались в течение дня еще несколько раз, вероятно, в промежутках консультируясь каждый со своим начальством. В результате 30 декабря Путин с воистину христианским смирением объявил, что не будет наказывать Вашингтон ответным выдворением дипломатов, и даже пригласил их детей на елку в Кремль.

Дональд Трамп приветствовал это решение в своем твиттере: "Прекрасный ход (В. Путина) с отсрочкой - я всегда знал, что он очень умный!"

Вполне очевидно, что Москва рассчитывала на взаимность со стороны новой администрации. Российский агитпроп называл Трампа большим энтузиастом улучшения российско-американских отношений, которому, к сожалению, вставляют палки в колеса обозленные поражением демократы и русофобы, не представляющие американский народ. Но сюжет потек не по тому руслу: начались расследования в Конгрессе, в ФБР, хлынули утечки в прессу, и Майклу Флинну пришлось уйти в отставку, а министру юстиции Джеффу Сешнсу, обманувшему Сенат относительно своих контактов с русскими, - взять самоотвод по "Рашагейту". Это решение взбесило президента. Он до сих пор не может успокоиться и просто вымогает у Сешнса прошение об отставке.

На все обвинения в свой адрес Трамп огрызался слово в слово так, как сказано в комментарии Марии Захаровой от 28 декабря: администрация Обамы, заявила она, "запустила эту дезинформацию в стремлении подыграть нужному для себя кандидату на ноябрьских президентских выборах и, не добившись желаемого, ищет оправдание для собственного провала и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях". Наконец, в мае Трамп не вытерпел и уволил директора ФБР Джеймса Коми, чем тотчас же навлек на себя обвинение в препятствовании правосудию. Прибывшему в Вашингтон с визитом министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и послу Кисляку он тогда, как старым партийным товарищам, сказал, что Коми "реально больной на всю голову" и что теперь ему как-то сразу стало легче.

У кремлевской пропагандистской машины появилась новая пластинка: Трамп всей душой хочет, по его собственному выражению, "поладить" с Россией, но ему мешают русофобы, фактически взявшие его в заложники. В русофобию свято верит Владимир Путин, а еще он все время твердит, что российско-американские отношения стали жертвой внутриполитической борьбы в США.

В июне русофобы вынудили Трампа расширить санкционный список. Кремль опять пообещал ответ, основанный на принципе взаимности. Но снова отложил его. Еще в начале июня у него была надежда, что "дачи" дипломатам вернут: миссия РФ при ООН запросила у властей городка Ойстер-Бэй на Лонг-Айленде, где расположена одна из "дач", 160 бесплатных пропусков на автомобили для проезда к пляжу, но власти ответили отказом.

Теперь, когда принят закон о санкциях, говорить о внутриполитической борьбе как-то неуместно. Кто с кем борется? В нижней палате за него проголосовало 419 человек против 3, в Сенате - 98 против 2. И это при том, что обе палаты контролируются республиканцами. Это называется консенсус. Но МИД все равно говорит и о борьбе, и о русофобии: "Принятие нового закона о санкциях со всей очевидностью показало, что отношения с Россией стали заложником внутриполитической борьбы в самих США... Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной..." Теперь, впрочем, добавился еще один мотив: "Кроме того, новый закон ставит цель, используя политические инструменты, создать недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике".

Дональду Трампу сейчас не до России. После окончательного провала отчаянных попыток республиканских вождей протащить через Сенат замену закона об обязательном медицинском страховании своим (против голосовали трое республиканцев, в том числе специально восставший с одра болезни Джон Маккейн) он затеял кадровую перетряску в своем аппарате и обвиняет однопартийцев в том, что они предали президента. Он с изумлением обнаружил, что Конгресс, даже когда его контролирует президентская партия, - не "резиновый штемпель", как выражаются в Америке, что с ним надо работать, а он этого не делать не умеет и не хочет уметь. В итоге вся амбициозная программа Трампа оказалась под угрозой.

При таких условиях у него нет никаких разумных оснований применять свое право вето к закону о санкциях. Оно все равно будет преодолено квалифицированным большинством. Однако здесь есть нюанс. Согласно Конституции, президент должен в течение 10 дней исключая выходные либо подписать закон, либо вернуть его Конгрессу со своими возражениями. Но Конгресс вскоре должен уйти на летние каникулы, а тогда возвращать закон будет некуда. В этом случае закон в силу не вступает, и в сентябре нужно будет начинать все сначала. Эта уловка называется "карманным вето". Не исключено, что Трамп именно так и поступит. Он все-таки очень не хочет расставаться с возможностью вводить и отменять санкции по собственному усмотрению.

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Владимир Абаринов, 31.07.2017
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Владимир Абаринов

Из сына свин

Владимир Абаринов, 13.07.2017

Защитники Трампа-младшего говорят, что, коль скоро компромата у Весельницкой не было, ничего предосудительного Дональд-сын и не сделал. В том-то и штука, что сделал. Хотел обзавестись компроматом, причем готов был получить его из рук лица, которое он считал представителем правительства России.

Илья Мильштейн. Courtesy photo

Пошли все к чертам

Илья Мильштейн, 10.04.2017

Это и есть основная красная черта, внутри которой мы время от времени наблюдаем множество мелких красных линий. Химическая атака на Хан-Шейхун, молниеносный ответ Трампа, заметно потрясенный Путин и "красная линия", сочиненная в рамках судорожного креатива, - это самый свежий пример.

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