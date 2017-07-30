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Также: Российско-американские отношения, Президент, США, Россия, Мир, Политика | Персоны: Владимир Путин, Владимир Соловьев

новость Путин: Новые американские санкции ничем не спровоцированы

30.07.2017
Интервью Путина Соловьеву. Кадр "России 1"
Интервью Путина Соловьеву. Кадр "России 1"
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Москва пошла на высылку американских дипломатов из-за "ничем не спровоцированных" новых санкций Вашингтона, заявил Владимир Путин в интервью телепропагандисту Владимиру Соловьеву на канале "Россия-1". "Почему сейчас? Потому что американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией, - сказал Путин. - Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро".

Путин заверил, что Москва "без ответа ничего оставлять не будет".

По словам президента, всего Россию должны будут покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников американского посольства и консульств. По его мнению, этот шаг чувствителен для Вашингтона.

В пятницу Россия в ответ на закон о новых санкциях США приостановила использование американским посольством дачи в поселке Серебряный бор на западе Москвы и складов на Дорожной улице. Кроме того, Москва потребовала от Вашингтона сократить число дипломатов и технических сотрудников в посольстве, а также генконсульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек - именно столько сотрудников сейчас работает в российских дипмиссиях в США.

Путин отметил, что у двух стран по-прежнему много направлений для сотрудничества и разрыв этих связей сейчас навредит России. "Можно себе представить теоретически, что когда-то может наступить момент, когда ущерб от попыток давления на Россию будет сопоставим с теми негативными последствиями, которые связаны с определенными ограничениям нашего сотрудничества, - сказал Путин. - Ну, если такой момент когда-то настанет, то мы можем рассмотреть и другие варианты ответов. Но я надеюсь, что до этого не дойдет".

В воскресенье госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил надежду на улучшение отношений с Россией после принятия закона о новых санкциях. "Почти единогласное голосование за санкции в Конгрессе говорит о том, что американский народ ждет от России шагов по улучшению двусторонних отношений, - сказал госсекретарь. - Мы надеемся, что наши страны будут сотрудничать по глобальным вопросам и санкции больше не понадобятся".

Закон о новых санкциях против России, а также Ирана и КНДР был принят в Палате представителей 419 голосами против трех, а в Сенате - 98 против двух.

Новый закон вводит дополнительные ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР. Антироссийским санкциям посвящена примерно половина документа. Отмечается, что они вводятся "в ответ на кризис на востоке Украины, кибератаки, а также нарушения прав человека в России".

Документ ужесточает ограничения на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. До сих пор такие санкции действовали лишь в отношении проектов "Газпрома", "Газпромнефти", "Сургутнефтегаза", "Роснефти" и "Лукойла". Теперь их распространяют на все проекты, в которых одна из названных компаний владеет "существенной неконтролирующей долей" - 33 процентами и более. Кроме того, ограничиваются сделки с участием российских военных и специальных структур, а также сделки в сфере трубопроводного экспорта углеводородов.

Наряду с этим запрещается участие в приватизационных сделках с российским государственным имуществом, в случае если они предполагают объем инвестиций свыше 10 миллионов долларов в год и способствуют незаконному обогащению чиновников, их родственников и приближенных.

Наконец, вводятся санкции против российских финансовых учреждений и их сотрудников, которые оказывают сирийскому диктатору Башару Асаду помощь в разработке или получении оружия, в частности ракетного и оружия массового поражения.

Этот же документ предусматривает закрепление на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях и обязывает президента страны согласовывать любое смягчение санкций с Конгрессом.

В субботу представитель Белого Дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп собирается подписать закон о санкциях.

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30.07.2017
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