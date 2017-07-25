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новость Что за наказание

Трамп "внимательно изучит" закон о санкциях против России
25.07.2017
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
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Президент США Дональд Трамп намерен детально изучить проект закона о дополнительных санкциях против России, перед тем как подписать его. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Reuters.

По ее словам, Трамп хочет разобраться, будет ли введение новых санкций против России "хорошей сделкой" для американского народа. "Он планирует изучить законопроект, чтобы разобраться, что в итоге он из себя представляет", - отметила Сандерс.

При этом в воскресенье Сандерс заявила в эфире телеканала ABC News, что Трамп поддержит санкции против Москвы, поскольку его администрация занимает "жесткую позицию в отношении России".

Между тем председатель Комитета по международным отношениям Сената республиканец Боб Коркер назвал "несколько преждевременными" сообщения о том, что обе палаты Конгресса полностью согласовали документ. "Все еще есть некоторые процедурные вопросы, которые мы обсуждаем, но, знаете, я думаю, мы сделали очень, очень хорошую работу, но у нас еще есть, о чем можно поговорить относительно Северной Кореи", - сказал Коркер.

В опубликованном в субботу новом варианте текста законопроекта о дополнительных санкция в отношении России и Ирана нет упоминаний о мерах в отношении КНДР. Однако ряд конгрессменов настаивают, что они также должны быть включены в документ.

Голосование в Палате представителей назначено на вторник, 25 июля. Для принятия законопроекта будет необходимо, чтобы за него проголосовали как минимум две трети депутатов. Сообщалось, что документ согласован с Сенатом и также получит там полную поддержку.

Документ предусматривает закрепление на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях. Кроме того, он вводит дополнительные санкции против России за вмешательство в американскую президентскую кампанию прошлого года. Также законопроект обязывает президента США согласовывать с Конгрессом любое смягчение санкций.

Первоначальный вариант документа был принят Сенатом 14 июня. В его поддержку выступили 97 членов верхней палаты; против - только республиканцы Майк Ли и Рэнд Пол.

После этого проект закона передали в Палату представителей, однако 19 июня там голосование отложили и отправили документ на рассмотрение в комитет по иностранным делам. Повторно в нижнюю палату законопроект внесли 12 июля.

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25.07.2017
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