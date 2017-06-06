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В Белом доме рассматривали вопрос смягчения санкций против российской нефтяной отрасли из-за их вреда для американской экономики. Об этом сообщает Daily Beast со ссылкой на бывших чиновников американской администрации и электронную переписку, оказавшуюся в распоряжении издания.

В середине марта, пишет издание, Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Дональде Трампе направил в Госдеп запрос с просьбой оценить, насколько американские санкции вредят российскому нефтяному бизнесу. Документ был составлен под руководством нового советника Трампа по нацбезопасности Герберта Макмастера. По словам одного из источников, стратег СНБ Кевин Харрингтон провел экономический анализ, из которого следовало, что американские ограничения не нанесли России значительного ущерба. По его мнению, эти санкции следовало отменить, так как они вредили американской экономики. Харрингтон "очень агрессивно" настаивал на принятии такого решения, отметил один из собеседников журнала.

В дальнейшей переписке чиновники Госдепа выступили против отмены санкций. Снятие ограничений, уверяли в американском дипломатическом ведомстве, наоборот ударит по американскому энергетическому сектору, так как низкие цены на нефть, поддерживаемые благодаря ограничениям, создают преимущество для американских производителей сланцевых углеводородов. "Российская (Нефтяная. -Ред.) продукция конкурирует с американской сланцевой нефтью при цене выше 50 долларов за баррель", - цитирует журнал письмо из Госдепа.

Кроме того, отметили в Госдепе, ситуация, которая привела к введению санкций, не изменилась в лучшую сторону. "Россия продолжает оккупировать территорию Украины, включая Крым", - говорилось в одном из писем со стороны Госдепа.

В дипломатическом ведомстве также заметили, что отмена санкций под предлогом их вреда для экономики приведет к тому, что вряд ли другие страны согласятся в будущем присоединиться к возможным новым американским санкциям против Ирана и КНДР.

Сейчас отмена санкций представляется маловероятной, заключил один из собеседников издания. "Есть консенсус, что санкции не будут отменены, пока мы не увидим значительных изменений в поведении России", - отметил он.

2 июня Yahoo News сообщило, что Трамп планировал снять санкции с России уже в первые дни на посту президента США. По сведениям агентства, в Белом доме почти сразу же после инаугурации нового президента поставили перед Госдепом задачу "по снятию напряженности отношений с Москвой". В частности, от дипломатов требовали разработать предложения по снятию экономических ограничений и возвращению России ее дипсобственности.

13 февраля старый советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как стало известно, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ выяснили, что в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, Флинн обсуждал с Кисляком американские санкции против России.