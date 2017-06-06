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Также: США, Российско-американские отношения, Экономика, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость Daily Beast: Администрация Трампа пыталась смягчить санкции против российских нефтяников

06.06.2017
Нефтедобыча. Фото из архива Граней.Ру
Нефтедобыча. Фото из архива Граней.Ру
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В Белом доме рассматривали вопрос смягчения санкций против российской нефтяной отрасли из-за их вреда для американской экономики. Об этом сообщает Daily Beast со ссылкой на бывших чиновников американской администрации и электронную переписку, оказавшуюся в распоряжении издания.

В середине марта, пишет издание, Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Дональде Трампе направил в Госдеп запрос с просьбой оценить, насколько американские санкции вредят российскому нефтяному бизнесу. Документ был составлен под руководством нового советника Трампа по нацбезопасности Герберта Макмастера. По словам одного из источников, стратег СНБ Кевин Харрингтон провел экономический анализ, из которого следовало, что американские ограничения не нанесли России значительного ущерба. По его мнению, эти санкции следовало отменить, так как они вредили американской экономики. Харрингтон "очень агрессивно" настаивал на принятии такого решения, отметил один из собеседников журнала.

В дальнейшей переписке чиновники Госдепа выступили против отмены санкций. Снятие ограничений, уверяли в американском дипломатическом ведомстве, наоборот ударит по американскому энергетическому сектору, так как низкие цены на нефть, поддерживаемые благодаря ограничениям, создают преимущество для американских производителей сланцевых углеводородов. "Российская (Нефтяная. -Ред.) продукция конкурирует с американской сланцевой нефтью при цене выше 50 долларов за баррель", - цитирует журнал письмо из Госдепа.

Кроме того, отметили в Госдепе, ситуация, которая привела к введению санкций, не изменилась в лучшую сторону. "Россия продолжает оккупировать территорию Украины, включая Крым", - говорилось в одном из писем со стороны Госдепа.

В дипломатическом ведомстве также заметили, что отмена санкций под предлогом их вреда для экономики приведет к тому, что вряд ли другие страны согласятся в будущем присоединиться к возможным новым американским санкциям против Ирана и КНДР.

Сейчас отмена санкций представляется маловероятной, заключил один из собеседников издания. "Есть консенсус, что санкции не будут отменены, пока мы не увидим значительных изменений в поведении России", - отметил он.

2 июня Yahoo News сообщило, что Трамп планировал снять санкции с России уже в первые дни на посту президента США. По сведениям агентства, в Белом доме почти сразу же после инаугурации нового президента поставили перед Госдепом задачу "по снятию напряженности отношений с Москвой". В частности, от дипломатов требовали разработать предложения по снятию экономических ограничений и возвращению России ее дипсобственности.

13 февраля старый советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как стало известно, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ выяснили, что в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, Флинн обсуждал с Кисляком американские санкции против России.

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06.06.2017
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Владимир Абаринов

Власть темы

Владимир Абаринов, 21.03.2017

Русская тема не закрыта. Она будет еще долго отравлять жизнь Дональду Трампу. Ни он сам, ни его советники просто не умеют себя вести в подобных ситуациях. Никакой контригры они придумать не в силах. В такой ситуации люди, подобные Трампу, начинают действовать иррационально и во вред себе.
Владимир Абаринов

Увольнительная для генерала

Владимир Абаринов, 16.02.2017

Можно себе представить реакцию Пенса. Его использовали втемную, причем уже не в первый раз. Все политики лгут - но не работающие в одной команде друг другу. Это грубое нарушение аппаратной этики. Трампу пришлось пожертвовать Флинном - с формулировкой, с какой когда-то Медведев уволил Лужкова: "в связи с утратой доверия".

Владимир Абаринов

Он их даже не представляет

Владимир Абаринов, 23.01.2017

Фраза, брошенная Трампом в ответ на протесты, очень характерна и опасна. То же говорила российская власть "болотникам": президент избран, после драки кулаками не машут. Да, президент избран, но это не значит, что он теперь может делать все что угодно. Именно гражданское общество должно помешать ему демонтировать завоевания американской либеральной революции 60-х годов.
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