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новость Не снял решительно

Дипломат рассказал о планах Трампа снять санкции с России после инаугурации
02.06.2017
Дональд Трамп. Кадр CNN
Дональд Трамп. Кадр CNN
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Дональд Трамп планировал снять санкции с России уже в первые дни на посту президента США. Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на "информированные источники", в том числе бывшего координатора Госдепартамента США по санкционной политике Дэниела Фрида.

Высшие должностные лица Белого Дома почти сразу после инаугурации Трампа поставили перед Госдепартаментом задачу по "снятию напряженности в отношениях с Москвой". В частности, требовалось разработать предложения по снятию экономических ограничений, а также вернуть России ее дипсобственность.

"В Белом Доме серьезно рассматривался вопрос об отмене санкций в одностороннем порядке", - рассказал Фрид. По его словам, в первые недели работы новой администрации он получил несколько "панических" телефонных звонков от американских чиновников, от которых требовали разработать план снятия экономических санкций. Они просили Фрида "остановить это", утверждает он.

По словам Фрида, ему пришлось просить своих соратников в Конгрессе США ускоренно разработать законопроект, который позволил бы остановить попытку Трампа снять санкции.

Существование плана снятия санкций подтвердил и бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Том Малиновски, работавший во внешнеполитическом ведомстве при Бараке Обаме.

1 января член комитета Палаты представителей по делам разведки демократ Адам Шифф заявил, что Конгресс США даст "энергичный ответ", если Трамп попытается отменить санкции в отношении России. Более того, обе партии будут добиваться расширения санкций. "Вы увидите, что демократы и республиканцы, например, (Джон) Маккейн и (Линдси) Грэм и другие, объединятся, чтобы получить более мощный пакет санкций. Откровенно говоря, хотя администрация (Барака Обамы) сделала отнюдь не символический жест - это было очень значимо - этого недостаточно для сдерживания России", - подчеркнул Шифф.

В начале февраля группа американских сенаторов во главе с Грэмом и демократом Беном Кардином подготовила законопроект, обязывающий президента согласовывать смягчение антироссийских санкций с Конгрессом. В числе сенаторов, выступивших в поддержку документа, были республиканцы Маккейн и Марко Рубио, а также демократы Шеррод Браун и Клэр Маккаскилл.

"Акт 2017 года о смягчении санкций против России" был подготовлен по образцу схожего закона 2015 года, который обязал президента проводить через Конгресс решения, касающихся иранской ядерной программы. Законопроект Грэма - Кардина требовал от президента согласовывать с Конгрессом как любые санкционные решения, так и заключения, подтверждающие отказ Москвы от поддержки террористов на востоке Украины и прекращение российских кибератак на США.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о намерении отменить санкции. Однако уже 27 января он заявил, что о снятии санкций с России говорить пока рано. Чиновники его администрации давали понять, что условия отмены санкций остаются теми же, что и при предыдущем президенте.

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02.06.2017
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Владимир Абаринов

Власть темы

Владимир Абаринов, 21.03.2017

Русская тема не закрыта. Она будет еще долго отравлять жизнь Дональду Трампу. Ни он сам, ни его советники просто не умеют себя вести в подобных ситуациях. Никакой контригры они придумать не в силах. В такой ситуации люди, подобные Трампу, начинают действовать иррационально и во вред себе.
Владимир Абаринов

Увольнительная для генерала

Владимир Абаринов, 16.02.2017

Можно себе представить реакцию Пенса. Его использовали втемную, причем уже не в первый раз. Все политики лгут - но не работающие в одной команде друг другу. Это грубое нарушение аппаратной этики. Трампу пришлось пожертвовать Флинном - с формулировкой, с какой когда-то Медведев уволил Лужкова: "в связи с утратой доверия".

Владимир Абаринов

Он их даже не представляет

Владимир Абаринов, 23.01.2017

Фраза, брошенная Трампом в ответ на протесты, очень характерна и опасна. То же говорила российская власть "болотникам": президент избран, после драки кулаками не машут. Да, президент избран, но это не значит, что он теперь может делать все что угодно. Именно гражданское общество должно помешать ему демонтировать завоевания американской либеральной революции 60-х годов.
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