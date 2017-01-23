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Инаугурация Дональда Трампа запомнится, конечно, не убогим зрелищем под названием "инаугурационный концерт", а могучими акциями протеста, сотрясавшими страну. Только в двух городах - Вашингтоне и Лос-Анджелесе - на улицу вышел миллион человек. Сотни тысяч участвовали в протестах в Нью-Йорке, Окленде, Чикаго, Денвере, Бостоне, десятки тысяч - в Сан-Франциско, Сан-Диего, Остине... Люди протестовали во всех 50 штатах и в 75 странах мира, в том числе в странах-союзниках США и на родине первой леди - в Словении.

Трамп ожидал совсем иного. Если уж он набрасывается в твиттере на Алека Болдуина, Мерил Стрип и авторов блестящего мюзикла "Гамильтон", то тотальный бойкот шоу-бизнеса и его участие в протестах не могут его не раздражать. Единственной знаменитостью мирового класса на концерте у Мемориала Линкольна был актер Джон Войт, заявивший, указывая на статую Линкольна, что она улыбается, "зная, что Америка будет спасена честным и хорошим человеком, который будет работать ради всего народа".

Те, кто вышел на акции протеста, - тоже народ. Президент написал о нем в твиттере так:

Смотрел протесты вчера - а у меня было впечатление, что выборы уже состоялись! Почему все эти люди не голосовали? Знаменитости ужасно вредят общему делу.

Не прошло и двух часов, как он - я уверен, по настоятельной рекомендации советников - поправился:

Мирные протесты - отличительный признак нашей демократии. Даже если я не всегда согласен, я признаю право людей выражать свои взгляды.

Но, думаю, в глубине души он по-прежнему считает, что есть два мнения: "мое и неправильное".

Фраза, брошенная им в ответ на протесты, на самом деле очень характерна и очень опасна. Ровно то же самое говорила российская власть "болотникам": выборы прошли, президент избран, после драки кулаками не машут. Да, президент избран, но это не значит, что он теперь может делать все что ему заблагорассудится. Именно гражданское общество должно помешать ему демонтировать завоевания великой американской либеральной революции 60-х годов.

У республиканцев никогда прежде не было такой возможности. У них теперь в руках и Белый Дом, и обе палаты Конгресса, а скоро изменится баланс сил и в третьей ветви - Верховном суде. Нижняя палата была под контролем демократов 40 лет подряд - с 1957 года по 1997-й. Сенат - 26 лет, с 1957-го по 1981-й. Из этих 26 лет 12 президентом был демократ. У республиканцев такое было последний раз при Эйзенхауэре, и то всего два года.

Нет ничего более далекого от истины, чем утверждения, что Дональд Трамп собирается строить "социальное государство". Социальное государство строили Франклин Рузвельт, при котором появились обязательное пенсионное обеспечение по старости и медицинская страховка для неимущих и пожилых, и Линдон Джонсон, уничтоживший расовую сегрегацию и объявивший войну бедности. Массовое гражданское движение 60-х положило конец дискриминации женщин, добилось прав и свобод, которые нынешнее поколение американцев считает принадлежащими им с пеленок. Всему этому теперь может прийти конец.

Об обещаниях "величайшего создателя рабочих мест, какого только создавал Господь", говорить можно только с горькой иронией. Газета The Washington Post насчитала 282 его обещания и озаглавила их перечень так: "Я дам вам все". Инаугурационная речь в полной мере подтвердила эту характеристику. Но согласится ли американский рабочий получать китайскую зарплату или покупать автомобили и холодильники втрое дороже, чем теперь? Может быть, есть третий путь вернуть производство в Америку? Но об этом пути давно сказал народ: и съесть, и сесть.

"Будущее - это тщательно обезвреженное настоящее". Когда-то в юности я прочел эту фразу в романе, не допущенном к публикации советской цензурой и распространявшемся в машинописных копиях. Тогда нам этот роман казался сатирой на наши геронтократию и застой. А теперь это может стать реальностью Америки. И интеллигентов отправят за колючую проволоку, чтобы не развращали детей, сославшись на "чрезвычайно распространенное мнение о роковой роли так называемых мокрецов в резком изменении климата, об их ответственности за увеличение числа выкидышей и процента бесплодных браков, за гомерический исход некоторых домашних животных и за появление особой разновидности домашнего клопа - а именно - клопа крылатого".

Кое-кому такая перспектива кажется преувеличенно алармистской. Но я напомню, что ближайший советник Трампа Ньют Гингрич предлагал возродить комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, а кумир и оракул трампонистов Раш Лимбо сравнивал избрание Трампа с разгромом Японии во Второй мировой войне - осталось на штаб-квартиру Демпартии атомную бомбу сбросить.

Многие продолжают уповать на знаменитую американскую систему сдержек и противовесов, на то, что Конгресс, мол, не станет "взбесившимся принтером". Ссылаются на республиканцев, строго допрашивавших Рекса Тиллерсона о его отношении к России и санкциям, - сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма. Но оба уже заявили, что поддержат назначение Тиллерсона на пост госсекретаря. Вот и вся фронда принцев. Не хочу сказать, что это была поза или собственный пиар. Просто смысл сенатских слушаний не в том, чтобы провалить кандидата, - от него добиваются публичных заявлений, которые потом можно будет ему припомнить. Диссидентствующие члены Конгресса есть всегда. Но сыграть роль противовеса президенту и парламентскому большинству они не в состоянии.

Система сдержек и противовесов - это не железобетонная конструкция с арматурой внутри. Она очень хрупкая и поддерживается в рабочем состоянии общественным консенсусом. Но сегодня консенсус нарушен. Трамп - президент внесистемный. Он вообще не понимает, как устроена власть, и создает свой аппарат как правление частной компании. Сейчас он активно нанимает советников из числа личных друзей - чем не кооператив "Озеро"?

Теперь, после массовых протестов, самое время вспомнить, о чем говорил в своей прощальной речи Барак Обама. А говорил он прежде всего о том, что демократия - пустой звук, если за нее не бороться. Бывает, за нее приходится платить кровью, и не только на войне. Говорил об "авторитарных правителях в зарубежных столицах", которые не верят в свободу, а верят в силу оружия и пропаганду. И призывал ни в коем случае не опускать руки.

Именно широкое гражданское движение может стать противовесом самодурству Трампа. И, пожалуй, только оно.