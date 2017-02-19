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новость Сенатор Грэм: Россия получит по жопе

19.02.2017
Линдси Грэм. Фото: senate.gov
Линдси Грэм. Фото: senate.gov
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Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заметил: "В 2017 году Россия получит в Конгрессе пинка под жопу". Слова сенатора передает "Радио Свобода".

Свое заявление Грэм сделал, рассказывая о законопроекте, предусматривающем санкции против Москвы за вмешательство в ход американской президентской кампании. Когда страсти вокруг прошедших выборов улягутся, сказал сенатор, Конгресс "займется другими заботами, и первым пунктом повестки станут санкции против России".

Грэм добавил, что рассчитывает на мощную поддержку законопроекта со стороны обеих партий, так чтобы принятый закон "лег на стол (президента США Дональда) Трампа".

Трамп, заметил Грэм, должен прямо заявить: "Хотя российское вмешательство повредило Демократической партии (а не Республиканской, к которой принадлежит президент. - Ред.), я как лидер свободного мира позабочусь о том, что в мое президентство Россия заплатит за вмешательство в наши выборы". "Он обязан это сказать", - подчеркнул сенатор.

Законопроект, о котором рассказывал Грэм, был подготовлен еще в начале января, еще до вступления Трампа в должность. Его авторами выступили сенаторы от обеих партий, в том числе однопартиец Грэма Джон Маккейн, а также председатель комитета верхней палаты Конгресса по внешней политике демократ Бен Кардин. Документ предусматривает введение санкций против любого, кто поддерживает кибератаки против общественных и частных инфраструктур США, а также принимает участие в операциях российских Минобороны и разведки. Также в законопроекте идет речь о помощи Европе в ведении контрпропаганды и продвижении демократии.

Этот же документ вводит санкции против России за нарушения прав человека в Сирии и на востоке Украины. Наконец, сенаторы предлагают ввести ограничения на инвестиции в российские энергетические проекты.

Накануне стало известно, что ФБР расследует как минимум три дела о российских кибератаках на избирательную систему США. В рамках первого выясняется, кто взломал сеть национального комитета Демпартии. Задача второго - установить лиц, опубликовавших переписку начальника избирательного штаба Хиллари Клинтон, кандидата от демократов. В ходе третьего дела расследуются трансакции российских граждан и фирм, связанных с окружением Трампа.

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19.02.2017

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