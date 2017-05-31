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новость Все русское станет явным

Флинн согласился предоставить Сенату документы о связях с Россией
31.05.2017
Майкл Флинн. Фото: ir.usembassy.gov
Майкл Флинн. Фото: ir.usembassy.gov
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Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн согласился передать комитету Сената по разведке часть документов, запрошенных в рамках расследования о вмешательстве России в президентские выборы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией.

По словам источника, Флинн предоставит документацию по двум принадлежащим ему компаниям с одинаковым названием Flynn Intel Group, а также его некоторые личные данные, запрошенные комитетом, уже на следующей неделе. Представители экс-советника заявили, что дополнительные материалы могут быть высланы позднее.

23 мая Флинн отказался давать показания комитету и передавать документы, сославшись на пятую поправку к Конституции США, позволяющую не свидетельствовать против себя. В Сенате заявили, что "будут активно добиваться от генерала Флинна дачи показаний и предоставления им комитету всех относящихся к делу материалов".

Между тем Майкл Коэн, личный адвокат Дональда Трампа, отказался давать показания в Конгрессе, несмотря на запросы от двух комиссий, которые расследуют вмешательство России в выборы в США. "Я отказался от приглашения участвовать , потому что запрос был плохо сформулированным, слишком общим и ответить на него было невозможно", - заявил Коэн. По его словам, конгрессменам сначала "предстоит предоставить хотя бы одно убедительное свидетельство в подтверждении этой истории с Россией".

Кроме того, еще одному советнику Трампа, политологу Борису Эпштейну, предложили добровольно выступить перед комитетом по разведке. Адвокат политолога заявил, что Эпштейн не возражает против дачи показаний, но сначала намерен выяснить, какой именно информации ждут от него конгрессмены.

Эпштейн родился в 1982 году в Москве. В 1993 году его семья эмигрировала в США. Во время учебы в в Джорджтаунском университете Эпштейн познакомился с сыном Трампа Эриком. Во время избирательной кампании Эпштейн был советником Трампа, а затем некоторое время работал в администрации президента.

Флинн ушел в отставку 13 февраля, после того как стало известно, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ выяснили, что в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, Флинн обсуждал с Кисляком американские санкции против России.

11 мая комитет по разведке Сената США направил бывшему чиновнику повестку с требованием представить документы для расследования российского вмешательства в ход американской президентской кампании. Добровольно передать их Флинн отказался. Это первая повестка фигурантам расследования. Невыполнение ее требований может быть признано неуважением к Конгрессу, что карается штрафом или лишением свободы.

17 мая СМИ сообщили, что в феврале Трамп просил директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении Флинна. В начале мая Коми был уволен; сообщалось, что незадолго до этого он требовал у Минюста значительных дополнительных средств на изучение связей команды Трампа с Россией.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
31.05.2017
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Владимир Абаринов

Любовь под связями

Владимир Абаринов, 31.03.2017

"Думаю, что не в интересах большинства американского народа доводить до абсурда российско-американские отношения в угоду политическому внутреннему календарю", - сказал Путин. Но разве не он доводит до абсурда смысл претензий к советникам Трампа? И насчет большинства американского народа он в заблуждении. Большинство - 55 процентов - как раз обеспокоено сообщениями о вмешательстве России в американский избирательный процесс.
Владимир Абаринов

Увольнительная для генерала

Владимир Абаринов, 16.02.2017

Можно себе представить реакцию Пенса. Его использовали втемную, причем уже не в первый раз. Все политики лгут - но не работающие в одной команде друг другу. Это грубое нарушение аппаратной этики. Трампу пришлось пожертвовать Флинном - с формулировкой, с какой когда-то Медведев уволил Лужкова: "в связи с утратой доверия".

Владимир Абаринов

Президент увяз

Владимир Абаринов, 18.05.2017

Теперь оказалось, что, согласно записям Коми, президент просил его закрыть расследование в отношении Майкла Флинна. "Надеюсь, вы найдете возможность оставить его в покое, - будто бы сказал Трамп. - Он хороший парень". "Согласен, парень хороший", - молвил Коми, но на просьбу отпустить хорошего парня с миром не откликнулся.
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