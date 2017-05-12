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Москва готова принять ответные меры, если Вашингтон не вернет изъятую в декабре прошлого года российскую дипломатическую собственность. Как передает ТАСС, об этом заявил на брифинге помощник президента Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, Москва пока "проявляет терпение", но настаивает на том, что "ситуацию нужно возвращать к исходному пункту". "Если этого не будет сделано, то, конечно, на повестку дня встанут какие-то ответные меры российской стороны", - подчеркнул Ушаков, сославшись на "принцип взаимости в дипломатии".

Ушаков отметил, что улучшение российско-американских отношений зависит от "устранения многочисленных раздражителей, созданных Вашингтоном в последние годы".

Помощник президента не уточнил, сколько Россия готова ждать возвращени дипсобственности. "Американцы, как докладывал министр Лавров по итогам беседы (с президентом США Дональдом Трампом. - Ред.), занимаются поиском предварительных развязок. Посмотрим, какой вариант американцы предложат, на что они готовы", - сказал Ушаков.

29 декабря прошлого года Госдепартамент США объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух "посольских дач" в Нью-Йорке и Мэриленде. Отмечалось, что эти действия приняты "в рамках комплексных мер в ответ на вмешательство России в выборы в США и в связи с преследованием наших дипломатов за рубежом".

Путин расценил американские санкции как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений". Однако президент заявил, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии и принимать ответные меры в виде высылки сотрудников посольства США и ограничения их доступа к местам отдыха.