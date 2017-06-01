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Также: Российско-американские отношения, США, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп, Барак Обама

новость WP: США готовы вернуть России посольские дачи

01.06.2017
Посольская дача в Мэриленде. Кадр съемки wusa9.com
Посольская дача в Мэриленде. Кадр съемки wusa9.com
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Администрация США собирается вернуть российской стороне так называемые посольские дачи в Нью-Йорке и Мэриленде, изъятые в прошлом декабре. Как сообщает The Washington Post, в начале мая американская сторона увязывала этот вопрос с выделением участка под строительство нового здания консульства США в Петербурге. Однако затем Вашингтон изменил позицию, о чем госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил российскому коллеге Сергею Лаврову на встрече 10 мая.

Американская сторона, однако, рассматривает вопрос о снятии дипломатического иммунитета с посольских дач, что откроет доступ туда правоохранительным органам.

Администрация Барака Обамы в конце декабря дала российским дипломатам 24 часа на то, чтобы освободить обе посольские дачи. Как заявил тогда президент США, эти дачи использовались российской разведкой. Одновременно из США были высланы 35 дипломатов. Этот шаг последовал в связи с вмешательством Москвы в выборы и преследованиями американских дипломатов в России.

Российская сторона не стала принимать симметричных ответных мер. Как выяснилось позже, Майкл Флинн, тогдашний советник Дональда Трампа, в телефонном разговоре с российским послом Сергеем Кисляком пообещал, что при новой администрации конфликт будет урегулирован.

Уже после инаугурации Трампа российская сторона публично протестовала против "экспроприации" дипломатической собственности и грозила ответными мерами.

В октябре прошлого года российские власти заблокировали уже заключенную сделку на покупку участка под генконсульство США в Петербурге. С 1972 года консульство работает в доме № 15 по Фурштатской улице. Помимо Санкт-Петербурга и Ленинградской области оно обслуживает еще 8 субъектов федерации.

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01.06.2017
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