О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror712.graniru.info/Politics/Russia/m.255549.html
Также: Россия, Правительство, Российско-американские отношения, США, Интернет, Технологии, Политика, Мир

новость Замглавы МИДа Рябков: Заявления США о кибератаках - "крики на базаре"

16.10.2016
Сергей Рябков. Фото: interaffaires.ru
Сергей Рябков. Фото: interaffaires.ru
Реклама

Замглавы МИДа Сергей Рябков назвал заявления США о возможных кибератаках на Россию "криками, как на базаре". "Это уже даже не мегафонная дипломатия, потому что никакой дипломатии тут нет - это просто крики, как на базаре, - передает Интерфакс слова чиновника. - Нас этим криком не возьмешь и не запугаешь".

По словам Рябкова, "Россия превратилась в карту, которая разыгрывается в предвыборной борьбе американцев". "В данной ситуации речь идет о том, чтобы подыграть на определенной стороне внутриполитического поля и повысить шансы одного из кандидатов на избрание", - подчеркнул чиновник.

"Для нас это все тревожно и вызывает большую озабоченность", - заметил замглавы МИДа. В то же время он заверил: "Новая порция угроз нас врасплох не застанет, и тем более мы не можем под этими угрозами прогнуться".

На вопрос, не следует ли расценивать заявления Вашингтона как шантаж, Рябков ответил: "К сожалению, (от Вашингтона. - Ред.) можно ожидать любых самых драматических решений". В Москве, добавил чиновник, "не видят даже оттенка понимания того, что американская сторона отдает себе отчет в серьезности подобных действий".

В пятницу вице-президент США Джо Байден пообещал, что США ответят на российские кибератаки, направленные на американскую избирательную систему. США, заметил политик, "посылают сигнал" Владимиру Путину. "Он узнает об этом, и это произойдет в то время, которое выберем мы, и при тех обстоятельствах, которые будут иметь наибольший эффект", - заверил Байден.

Как сообщал NBC со ссылкой на источники в американской разведке, ЦРУ было предложено представить в Белый дом варианты широкой "тайной" кибератаки, направленной против российского руководства. Подготовка к ней ведется, рассказывали собеседники телеканала.

Адмирал в отставке Джеймс Ставридис предположил, что целью атаки могут быть данные о финансовых махинациях лиц из окружения Путина.

7 октября американские власти впервые прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры Национального комитета Демократической партии и других политических деятелей. Об этом говорилось в заявлении Управления директора национальной разведки и Министерства внутренней безопасности.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал угрозы Вашингтона в адрес Москвы беспрецедентными. "Приходится принимать меры по защите интересов, как-то хеджировать свои риски. И не только нам, потому что такая непредсказуемость опасна для всего мира", - заявил чиновник.

Помощник Путина Юрий Ушаков, комментируя сообщения о возможных кибератаках США, также пообещал, что на это последует реакция. "Это уже на грани хамства. Тем более упоминаются конкретные деятели из российского руководства", - сказал он.

Во вторник пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест заявил, что президент США Барак Обама рассмотрит ряд мер в ответ на взлом сайтов правительственных организаций Соединенных Штатов. "В распоряжении президента имеется несколько вариантов ответных мер, и он рассмотрит те из них, которые сочтет пропорциональными", - пообещал Эрнест.

Оставить комментарий Обсудить
16.10.2016

новость Новости по теме
15.10.2016 Байден пообещал ответить на российские кибератаки →
12.10.2016 Путин: США не хотят вместе с нами охранять дорогу на Алеппо →
12.10.2016 Путин обвинил Запад в "раскручивании антироссийской истерики" →
12.10.2016 Путин: Диалог с США сложно вести из-за попыток диктата со стороны Вашингтона →
12.10.2016 ФБР начало расследование взлома электронной почты главы штаба Клинтон →
11.10.2016 Песков: ПРО США угрожает нацбезопасности России →
08.10.2016 WikiLeaks опубликовал электронные письма главы предвыборного штаба Клинтон →
08.10.2016 Американский сенатор предлагает ввести санкции против России из-за кибератак →
07.10.2016 Вашингтон прямо обвинил Россию в кибератаках на избирательную систему США →
Фото и Видео
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
27402
Play own
В защиту права на аборт
27403
Play own
10 лет без Политковской
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Маннергейм и большинство
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Останки Качиньского эксгумируют
Лех Качиньский. Фото Gazeta Wyborcza
статья Рамзан и девушка
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость "Искандеры" нацелены на ПРО
Запуск ракеты с "Искандер-М". Фото: mil.ru
статья Плевать на весь мир!
новость Уголовка за репост
Цивильский райсуд Чувашии. Фото: foto.cheb.ru
РЕКЛАМА
Loading...
новость Дело против "фабрики троллей"
Людмила Савчук. Фото со страницы ВКонтакте
в блоге Ивана Васильича горе
383
новость "Турецкий поток" и украинский транзит
Александр Новак. Фото: minenergo.gov.ru
новость Политзеку ужесточают наказание
Игорь Стенин. Фото: astpravda.livejournal.com
новость Памятник Грозному открыт
Памятник Ивану Грозному. Фото: orel-region.ru
новость Израиль разрывает отношения с ЮНЕСКО
ЮНЕСКО. Фото с сайта www.unescorb.ru
новость В поддержку крымских татар
Логотип второго Форума свободной России
новость Контракты для "псов войны"
Российские солдаты в Сирии. Источник: nv.ua
в блоге Молчание коров
168
новость Кадыров: Обидчиков накажем
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
новость Россию не пустят в Камрань
Ле Хай Бинь. Фото: vnsea.net
новость Задержано судно КНДР
Пограничный сторожевой корабль. Фото: korabli.eu
статья Слабое место Путина
Виталий Портников
новость Ярошенко могут обменять
Пилот Константин Ярошенко. Фото Газеты.Ру