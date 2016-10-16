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Замглавы МИДа Сергей Рябков назвал заявления США о возможных кибератаках на Россию "криками, как на базаре". "Это уже даже не мегафонная дипломатия, потому что никакой дипломатии тут нет - это просто крики, как на базаре, - передает Интерфакс слова чиновника. - Нас этим криком не возьмешь и не запугаешь".

По словам Рябкова, "Россия превратилась в карту, которая разыгрывается в предвыборной борьбе американцев". "В данной ситуации речь идет о том, чтобы подыграть на определенной стороне внутриполитического поля и повысить шансы одного из кандидатов на избрание", - подчеркнул чиновник.

"Для нас это все тревожно и вызывает большую озабоченность", - заметил замглавы МИДа. В то же время он заверил: "Новая порция угроз нас врасплох не застанет, и тем более мы не можем под этими угрозами прогнуться".

На вопрос, не следует ли расценивать заявления Вашингтона как шантаж, Рябков ответил: "К сожалению, (от Вашингтона. - Ред.) можно ожидать любых самых драматических решений". В Москве, добавил чиновник, "не видят даже оттенка понимания того, что американская сторона отдает себе отчет в серьезности подобных действий".

В пятницу вице-президент США Джо Байден пообещал, что США ответят на российские кибератаки, направленные на американскую избирательную систему. США, заметил политик, "посылают сигнал" Владимиру Путину. "Он узнает об этом, и это произойдет в то время, которое выберем мы, и при тех обстоятельствах, которые будут иметь наибольший эффект", - заверил Байден.

Как сообщал NBC со ссылкой на источники в американской разведке, ЦРУ было предложено представить в Белый дом варианты широкой "тайной" кибератаки, направленной против российского руководства. Подготовка к ней ведется, рассказывали собеседники телеканала.

Адмирал в отставке Джеймс Ставридис предположил, что целью атаки могут быть данные о финансовых махинациях лиц из окружения Путина.

7 октября американские власти впервые прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры Национального комитета Демократической партии и других политических деятелей. Об этом говорилось в заявлении Управления директора национальной разведки и Министерства внутренней безопасности.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал угрозы Вашингтона в адрес Москвы беспрецедентными. "Приходится принимать меры по защите интересов, как-то хеджировать свои риски. И не только нам, потому что такая непредсказуемость опасна для всего мира", - заявил чиновник.

Помощник Путина Юрий Ушаков, комментируя сообщения о возможных кибератаках США, также пообещал, что на это последует реакция. "Это уже на грани хамства. Тем более упоминаются конкретные деятели из российского руководства", - сказал он.

Во вторник пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест заявил, что президент США Барак Обама рассмотрит ряд мер в ответ на взлом сайтов правительственных организаций Соединенных Штатов. "В распоряжении президента имеется несколько вариантов ответных мер, и он рассмотрит те из них, которые сочтет пропорциональными", - пообещал Эрнест.