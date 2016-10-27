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Попытки Москвы повлиять на американские президентские выборы убедили ЕС в необходимости сохранения санкций против России. Как передает ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, выступая в Чикагском совете по международным отношениям.
Керри выразил уверенность в "прочности трансатлантических отношений и партнерства". "Ранее в этом месяце я был в Брюсселе. Я убедился, что чувство общности целей каждый день демонстрируют по обе стороны Атлантики", - заверил госсекретарь.
"США и ЕС продолжают сохранять жесткие экономические санкции против России из-за ее агрессии на Украине, - сказал Керри. - И наше единство еще более укрепилось в связи с попытками (России. - Ред.) вмешаться в функционирование нашей демократической системы".
7 октября американские власти впервые прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры Национального комитета Демократической партии и других политических деятелей. Об этом говорилось в заявлении Управления директора национальной разведки и Министерства внутренней безопасности.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал "ерундой" обвинения в адрес российского руководства в причастности к хакерским атакам на серверы американских организаций. "Это опять какая-то ерунда! На сайт Путина ежедневно нападают несколько десятков тысяч хакеров. Многие атаки прослеживаются с территории США. Мы же не обвиняем каждый раз Белый дом или Лэнгли", - сказал Песков.
11 октября пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест заявил, что президент США Барак Обама рассмотрит ряд мер в ответ на взлом сайтов правительственных организаций США. "В распоряжении президента имеется несколько вариантов ответных мер, и он рассмотрит те из них, которые сочтет пропорциональными, - сказал Эрнест. - Вполне возможно, что президент выберет один из тех вариантов ответа, о которых мы не объявляем заранее".
15 октября вице-президент США Джо Байден заявил, что США ответят на российские кибератаки. По его словам, США "посылают сигнал" российскому президенту Владимиру Путину. "У нас есть возможности сделать это, и сигнал будет подан. Он узнает об этом, и это произойдет в то время, которое выберем мы, и при тех обстоятельствах, которые будут иметь наибольший эффект", - сказал вице-президент.
Песков назвал угрозы Вашингтона в адрес Москвы беспрецедентными. "Приходится принимать меры по защите интересов, как-то хеджировать свои риски. И не только нам, потому что такая непредсказуемость опасна для всего мира", - заявил пресс-секретарь.
В понедельник появились первые признаки того, что Хиллари недосягаема для Трампа и что его ждет, скорее всего, разгром. Согласно опросу ABC News, разрыв впервые с начала кампании достиг двузначного числа - 50 процентов у Хиллари, 38 у Трампа. По прогнозу Fox News, Клинтон наберет 334 выборщика, Трамп - 204.
Многие американцы сегодня задаются вопросом: а что же себе думает глава WikiLeaks Джулиан Ассанж? Почему он подыгрывает одному из кандидатов, где же его хваленая объективность? Где взломы серверов Трампа? Он что, окончательно продался Путину?
На самом деле важна даже не сама возможность фальсификации, а рассуждения о ней. Они внушают избирателям сомнение в достоверности результата. В настоящее время 34 процента американцев уверены, что итоги голосования будут сфабрикованы. В этом, возможно, и состоит главная цель взломов.
После того как о двойном взломе сообщила американская пресса, превратив предположение в утверждение и добавив, что хакеры похитили некое "досье на Трампа", в интернете объявился пользователь под ником Guccifer 2.0, заявивший, что сервер демократов взломал он. 21 июня он дал интервью, в котором отрицал, что связан с правительством России.