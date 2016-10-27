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Также: США, Россия, Интернет, Российско-американские отношения, Мир, Политика, Внутренняя политика США | Персоны: Джон Керри

новость Керри: США и Европа солидарны в вопросе антироссийских санкций

27.10.2016
Джон Керри. Фото пресс-службы Госдепартамента США
Джон Керри. Фото пресс-службы Госдепартамента США
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Попытки Москвы повлиять на американские президентские выборы убедили ЕС в необходимости сохранения санкций против России. Как передает ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, выступая в Чикагском совете по международным отношениям.

Керри выразил уверенность в "прочности трансатлантических отношений и партнерства". "Ранее в этом месяце я был в Брюсселе. Я убедился, что чувство общности целей каждый день демонстрируют по обе стороны Атлантики", - заверил госсекретарь.

"США и ЕС продолжают сохранять жесткие экономические санкции против России из-за ее агрессии на Украине, - сказал Керри. - И наше единство еще более укрепилось в связи с попытками (России. - Ред.) вмешаться в функционирование нашей демократической системы".

7 октября американские власти впервые прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры Национального комитета Демократической партии и других политических деятелей. Об этом говорилось в заявлении Управления директора национальной разведки и Министерства внутренней безопасности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал "ерундой" обвинения в адрес российского руководства в причастности к хакерским атакам на серверы американских организаций. "Это опять какая-то ерунда! На сайт Путина ежедневно нападают несколько десятков тысяч хакеров. Многие атаки прослеживаются с территории США. Мы же не обвиняем каждый раз Белый дом или Лэнгли", - сказал Песков.

11 октября пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест заявил, что президент США Барак Обама рассмотрит ряд мер в ответ на взлом сайтов правительственных организаций США. "В распоряжении президента имеется несколько вариантов ответных мер, и он рассмотрит те из них, которые сочтет пропорциональными, - сказал Эрнест. - Вполне возможно, что президент выберет один из тех вариантов ответа, о которых мы не объявляем заранее".

15 октября вице-президент США Джо Байден заявил, что США ответят на российские кибератаки. По его словам, США "посылают сигнал" российскому президенту Владимиру Путину. "У нас есть возможности сделать это, и сигнал будет подан. Он узнает об этом, и это произойдет в то время, которое выберем мы, и при тех обстоятельствах, которые будут иметь наибольший эффект", - сказал вице-президент.

Песков назвал угрозы Вашингтона в адрес Москвы беспрецедентными. "Приходится принимать меры по защите интересов, как-то хеджировать свои риски. И не только нам, потому что такая непредсказуемость опасна для всего мира", - заявил пресс-секретарь.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
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