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новость Жгут корабли

Российские корабли нанесли удары по территории Сирии
15.11.2016
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
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Российские корабли и самолеты начали масштабную операцию в сирийских провинциях Идлиб и Хомс. Об этом доложил министр обороны Сергей Шойгу на совещании Владимира Путина с высшим военным руководством, сообщает ТАСС.

По словам министра, российские военные начали "большую операцию по нанесению массированного огневого поражения" по позициям "Исламского государства" и "Джабхат фатах эш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-нусра") в провинциях Идлиб и Хомс. В ней принимают участие фрегат "Адмирал Григорович", совершивший пуски крылатых ракет "Калибр", а также береговые ракетные комплексы "Бастион".

"Впервые в истории ВМФ в боевых действиях начал принимать участие авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", - отметил Шойгу. Находившиеся на его борту самолеты Су-33 нанесли удары по целям в Сирии. "Основные цели нанесения ударов - склады с боеприпасами, скопления и центры подготовки террористов, а также заводы по изготовлению разного рода средств массового поражения населения", - заявил Шойгу.

На совещании Путин попросил доложить, как решается задача по воздушному прикрытию российских Вооруженных сил в Сирии. "Я просил вас и Генеральный штаб подумать и осуществить комплекс мероприятий по надежной защите, по прикрытию пункта базирования и в Тартусе, и пункта базирования Хмеймим и с воздуха, и с моря. Какие предприняты для этого действия?" - обратился президент к Шойгу. Министр доложил, что была проведена большая работа "по организации хорошо эшелонированной системы обороны". В частности, он упомянул работу систем С-400, С-300, комплексов "Бастион".

8 ноября российские СМИ передавали, что "Адмирал Кузнецов" готовится выпустить самолеты для ударов по силам сирийских повстанцев на дальних подступах к Алеппо, а корабли, сопровождающие авианосец, одновременно будут вести с моря обстрел объектов оппозиции.

12 ноября сообщалось, что истребители МиГ-29 и Су-33 регулярно поднимаются с борта "Адмирала Кузнецова" "для изучения театра военных действий и уточнения задач боевого применения". Также отмечалось, что "Адмирал Григорович" пополнил запасы после перехода из Севастополя и готов к выполнению боевых задач.

В воскресенье у берегов Сирии во время тренировочного полета рухнул в воду поднявшийся с палубы авианосца "Адмирал Кузнецов" российский истребитель МиГ-29К. В Минобороны сообщили, что летчик успел катапультироваться. Он жив и угрозы его здоровью нет.

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15.11.2016

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