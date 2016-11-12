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новость Российский фрегат "Адмирал Григорович" готовится к нанесению ударов по Сирии

12.11.2016
Фрегат "Адмирал Григорович". Фото: mil.ru
Фрегат "Адмирал Григорович". Фото: mil.ru
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Оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" новейший российский фрегат "Адмирал Григорович" пополнил запасы в сирийском порту Тартус и готов к выполнению боевых задач. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на военно-дипломатический источник.

После захода в порт на фрегате идет подготовка к боевой работе, проверяются бортовые радиоэлектронные системы управления ракетным вооружением. Экипаж занят тренировками.

"В настоящее время корабль пополнил все запасы после совершения перехода из Черного моря в Средиземное. Фрегат готов к выполнению боевых задач в составе группы российских кораблей, в которую входят тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и атомный крейсер "Петр Великий", - рассказал источник. - Крылатые ракеты "Калибр", которыми вооружен фрегат "Адмирал Григорович", позволяют наносить высокоточные удары по объектам террористов на всей территории Сирии".

Накануне военно-дипломатический источник сообщил, что палубная авиация "Адмирала Кузнецова" выполняет полеты в воздушном пространстве Сирии. "Российские многофункциональные истребители Миг-29 и Су-33 действительно в последние дни регулярно поднимаются с борта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в небо Сирии для изучения театра военных действий и уточнения задач боевого применения", - сообщил он.

Российские разведывательные корабли ведут активную разведку в прибрежной зоне и в глубине территории страны. "Вскрываются новые объекты террористов для выдачи целеуказаний морской авиации и вооружённому крылатыми ракетами "Калибр" фрегату "Адмирал Григорович", - отметил источник.

3 ноября "Адмирал Григорович" вышел из Севастополя к берегам Сирии. Поход в Средиземноморье "Адмирал Кузнецов" вместе с другими кораблями Северного флота начал 15 октября. 30-го числа сообщалось, что к группе присоединились три подводные лодки, в том числе две атомные, с новейшими крылатыми ракетами класса "Калибр" на борту.

25 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил "озабоченность" тем, что российские корабли могут использоваться для "активизации авиаударов по гражданским объектам в Алеппо".

На другой день Испания заявила, что отзовет выданное ранее разрешение на заход российских кораблей в североафриканский порт Сеута, если получит подтверждение, что корабли направляются к берегам Сирии для участия в боевых действиях. После этого Россия аннулировала запрос на заход кораблей в Сеуту для дозаправки, сославшись на "изменение маршрута". 27 октября Мальта также заверила, что не позволит заправить в своих портах российские военные корабли.

1 ноября глава российского Минобороны Сергей Шойгу заверил, что на графике движения российских кораблей отказ западных стран в допуске на дозаправку не отразился.

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12.11.2016

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