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новость Химите, парниша

МИД России критикует решение об отправке в Сирию инспекторов ОЗХО
13.11.2016
После химатаки в Гуте 21.08.2013. Кадр Моузеса Брауна с YouTube
После химатаки в Гуте 21.08.2013. Кадр Моузеса Брауна с YouTube
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МИД России раскритиковал решение исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия об отправке в Сирию инспекторов с целью проконтролировать соблюдение Конвенции о запрещении химоружия режимом диктатора Башара Асада. Соответствующий комментарий появился в субботу на сайте ведомства.

"В результате многоходовой комбинации с активным использованием фактора "региональной солидарности" группе государств-членов удалось протащить антисирийское решение", - говорится в комментарии. Это решение, утверждают на Смоленской площади, "основано на неубедительных, по сути обвинительных в адрес Дамаска выводах".

Признавая, что ОЗХО является "одной из самых авторитетных и успешных организаций в сфере разоружения и нераспространения ОМУ (оружия массового уничтожения. - Ред.)", российский МИД в то же время утверждает, что сейчас она "усилиями известной группы стран, одержимых идеей смены правительства в Дамаске, превращается в инструмент политико-экономического давления и шантажа".

"Теперь следует ожидать дальнейшего нарастания антисирийских проявлений как в рамках ОЗХО, так и в СБ ООН", - прогнозирует ведомство.

В своем решении, принятом 11 ноября, исполнительный совет ОЗХО потребовал от режима Асада обеспечить доступ инспекторов международной комиссии, образованной ОЗХО и ООН, на объекты, вызывающие подозрения экспертов. Инспекции должны проводиться дважды в год; их даты и объекты определяются комиссией. Асад обязан оказывать инспекторам всемерное содействие.

Непосредственным поводом к принятию решения стали третий и четвертый отчеты комиссии, представленные соответственно в августе и октябре. В докладах было доказано использование Асадом хлора в населенных пунктах мухафазы Идлиб в 2014-2015 годах.

В третьем докладе также сообщалось о применении иприта "Исламским государством". В этой связи исполнительный совет ОЗХО потребовал прекратить использование химоружия и от ИГ.

В августе 2013 года, после очередного применения Асадом химоружия, давление на диктатора с требованием уничтожить химический арсенал усилилось. США предупредили, что в случае отказа выполнить это требование по позициям сирийских правительственных сил будет нанесен мощный удар.

В сентябре того же года Асад под давлением Москвы согласился присоединиться к Конвенции о запрещении химоружия. Позже в том же месяце Совбез ООН одобрил соответствующую резолюцию, а в начале октября началось уничтожение арсенала. Утверждалось, что в январе 2016 года оно было завершено.

Совбез ООН отмечал, что в случае нарушения Асадом положений конвенции к нему могут быть применены санкции в порядке части 7 Устава ООН. Она предусматривает как финансовые и визовые ограничения, так и использование военной силы.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
13.11.2016

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