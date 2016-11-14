О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.256584.html
Также: Россия, Ближний Восток, Война, Оружие, Происшествия, Политика, Мир

новость У берегов Сирии разбился российский истребитель МиГ-29

14.11.2016
Истребитель МиГ-29. Фото: Википедия
Истребитель МиГ-29. Фото: Википедия
Реклама

В Средиземном море у берегов Сирии разбился российский истребитель МиГ-29, поднявшийся с палубы авианосца "Адмирал Кузнецов". Об этом сообщает Fox News со ссылкой на двух чиновников американской разведки.

Инцидент произошел в воскресенье. Три МиГ-29 взлетели с борта "Адмирала Кузнецова" и направились в сторону сирийского берега. Однако у одного из истребителей предположительно отказали механизмы, и он развернулся обратно в сторону авианосца. Тем не менее сесть на палубу самолету не удалось - он рухнул в воду.

Российский спасательный вертолет подобрал парашют и пилота. Как утверждалось, неизвестно, выжил ли летчик и если да, то сильно ли пострадал.

Позже в понедельник российское Минобороны подтвердило факт крушения. Интерфакс со ссылкой на российское военное ведомство передает, что летчик жив и угрозы его здоровью нет. Уточняется марка истребителя - МиГ-29К. Сообщается также, что инцидент произошел во время тренировочного полета, а крушение произошло за несколько километров до авианосца.

8 ноября российские СМИ передавали, что "Адмирал Кузнецов" готовится выпустить самолеты для ударов по силам сирийских повстанцев на дальних подступах к Алеппо, а корабли, сопровождающие авианосец, одновременно будут вести с моря обстрел объектов оппозиции.

В пятницу сообщалось, что истребители МиГ-29 и Су-33 регулярно поднимаются с борта "Адмирала Кузнецова" "для изучения театра военных действий и уточнения задач боевого применения".

Оставить комментарий Обсудить
14.11.2016

новость Новости по теме
12.11.2016 Российский фрегат "Адмирал Григорович" готовится к нанесению ударов по Сирии →
08.11.2016 СМИ: "Адмирал Кузнецов" готовится выпустить самолеты к Алеппо →
01.11.2016 Шойгу: Отказ в заходе в порты не отразился на графике движения "Адмирала Кузнецова" →
30.10.2016 СМИ: Россия отправила в Сирию три подлодки с крылатыми ракетами →
27.10.2016 Мальта отказалась заправлять российские военные корабли →
26.10.2016 Россия отозвала запрос на заход авианосной группы в испанский порт →
05.10.2016 Россия направила к берегам Сирии оснащенные крылатыми ракетами корабли →
Фото и Видео
27673
Play own
Русский марш за политзеков
27672
Play own
Хоругви и камуфляж: шествие 4 ноября
27633
Play own
Марш против ненависти в Петербурге
27580
Play own
Вечер политзеков: письма и немного денег
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Как бороться с враньем
статья На грани Макфола
Илья Мильштейн
новость Подростки против полиции
Екатерина В. и Денис Муравьев. Кадр видеотрансляции
новость "Киборг" из ФСБ исчез
Илья Богданов. Источник: kyiv.npu.gov.ua
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Если завтра война
383
новость ФСБ: "диверсанты" сознались
Алексей Бесарабов и Дмитрий Штыбликов. Кадр видео ФСБ
новость Учебу за границей могут запретить
Валерий Рашкин. Фото: kprf-saratov.ru
статья ФСБ и работа на евреев
Виталий Портников
новость Дело кузбасских вице-губеров
Александр Данильченко. Фото: kuzbass85.ru
новость Захарова: Макфол нагадил
Майкл Макфол. Фото: stanforddaily.com
новость На выборах в Болгарии победил Радев
Румен Радев. Фото: newspaper.bg
новость За побои в семье: попытка № 2
Елена Мизулина и Ольга Баталина во время визита в Лейпциг. Фото Queer.De
новость Защитников Торфянки прессуют
Баннер в защиту Торфянки. Кадр Грани-ТВ
новость Президентом Молдавии стал Додон
Игорь Додон. Фото: dodon.md
статья Вместе против крымского террора
Эмиль Курбединов
статья Два Трампа
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Игрушечное оружие "диверсантов"
Кадр оперативной съемки ФСБ
новость Школьницам грозит дело об НВФ
Ахмед Шевхужев. Источник: onkavkaz.com
статья Чего ждать от Трампа
Владимир Абаринов
новость Misanthropic Division: ДНР лжет
Логотип Misanthropic Division