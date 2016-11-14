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В Средиземном море у берегов Сирии разбился российский истребитель МиГ-29, поднявшийся с палубы авианосца "Адмирал Кузнецов". Об этом сообщает Fox News со ссылкой на двух чиновников американской разведки.

Инцидент произошел в воскресенье. Три МиГ-29 взлетели с борта "Адмирала Кузнецова" и направились в сторону сирийского берега. Однако у одного из истребителей предположительно отказали механизмы, и он развернулся обратно в сторону авианосца. Тем не менее сесть на палубу самолету не удалось - он рухнул в воду.

Российский спасательный вертолет подобрал парашют и пилота. Как утверждалось, неизвестно, выжил ли летчик и если да, то сильно ли пострадал.

Позже в понедельник российское Минобороны подтвердило факт крушения. Интерфакс со ссылкой на российское военное ведомство передает, что летчик жив и угрозы его здоровью нет. Уточняется марка истребителя - МиГ-29К. Сообщается также, что инцидент произошел во время тренировочного полета, а крушение произошло за несколько километров до авианосца.

8 ноября российские СМИ передавали, что "Адмирал Кузнецов" готовится выпустить самолеты для ударов по силам сирийских повстанцев на дальних подступах к Алеппо, а корабли, сопровождающие авианосец, одновременно будут вести с моря обстрел объектов оппозиции.

В пятницу сообщалось, что истребители МиГ-29 и Су-33 регулярно поднимаются с борта "Адмирала Кузнецова" "для изучения театра военных действий и уточнения задач боевого применения".