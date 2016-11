Боевики "Исламского государства" заявили , что сбили российский вертолет в сирийской провинции Хомс. Информацию об этом распространила группа мониторинга SITE Intelligence Group, ссылаясь на связанное с боевиками информационное агентство Amaq.

В российском Министерстве обороны информацию не подтвердили, пояснив, что вертолет не был сбит, а "совершил вынужденную посадку".

"Сегодня при выполнении планового полета по доставке гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в 40 километрах северо-западнее Пальмиры (провинция Хама) совершил вынужденную посадку вертолет ВКС России, - говорится в сообщении Минобороны. - Во время осмотра вертолета экипажем на земле место приземления подверглось минометному обстрелу боевиков. Экипаж машины не пострадал и был оперативно доставлен поисково-спасательным вертолетом на авиабазу Хмеймим".

Вертолет получил повреждения, не позволявшие самостоятельно вернуться на аэродром базирования, заявил представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

The Russian Attack Helicopter that was destroyed by #IS fighters using guided missile near the Huwaysis area, Eastern countryside of Homs! pic.twitter.com/Ev5cz8vTG1