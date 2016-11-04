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Боевики "Исламского государства" заявили , что сбили российский вертолет в сирийской провинции Хомс. Информацию об этом распространила группа мониторинга SITE Intelligence Group, ссылаясь на связанное с боевиками информационное агентство Amaq.

В российском Министерстве обороны информацию не подтвердили, пояснив, что вертолет не был сбит, а "совершил вынужденную посадку".

"Сегодня при выполнении планового полета по доставке гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в 40 километрах северо-западнее Пальмиры (провинция Хама) совершил вынужденную посадку вертолет ВКС России, - говорится в сообщении Минобороны. - Во время осмотра вертолета экипажем на земле место приземления подверглось минометному обстрелу боевиков. Экипаж машины не пострадал и был оперативно доставлен поисково-спасательным вертолетом на авиабазу Хмеймим".

Вертолет получил повреждения, не позволявшие самостоятельно вернуться на аэродром базирования, заявил представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

The Russian Attack Helicopter that was destroyed by #IS fighters using guided missile near the Huwaysis area, Eastern countryside of Homs! pic.twitter.com/Ev5cz8vTG1 — KhalilMENA (@WarNews24_7) 3 ноября 2016 г.

Россия за время операции в Сирии потеряла три вертолета. 1 августа в провинции Идлиб в результате обстрела с земли был сбит Ми-8. По данным Минобороны, он возвращался на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в Алеппо. На борту находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии. Все они погибли.

В конце июля в районе Пальмиры погибли двое российских военных летчиков-инструкторов. Сирийский вертолет Ми-25 (экспортный вариант Ми-24) под их управлением был сбит боевиками "Исламского государства". Крупный отряд боевиков ИГ атаковал позиции сирийских войск восточнее Пальмиры. Прорвав оборону, террористы могли захватить господствующие высоты, сообщили в Минобороны. В это время российские военные летчики-инструкторы Ряфагят Хабибуллин и Евгений Долгин проводили облет сирийского вертолета с боекомплектом.

"Экипаж получил запрос от сирийского командования группировки на огневое поражение наступающих боевиков, - говорилось в сообщении. - Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано. Израсходовав боекомплект, при развороте на обратный курс, огнем с земли вертолет был подбит террористами и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии. Экипаж вертолета погиб".

В апреле в районе Хомса результате катастрофы погиб экипаж вертолета Ми-28Н - Андрей Окладников и Виктор Панков. Как сообщили в Минобороны, огневого воздействия на вертолет не было. "Полет выполнялся над малоориентирной местностью в условиях практически полной темноты. Летчики пилотировали боевую машину в очках ночного видения. Не исключено, что на маршруте полета могло быть какое-то препятствие, с которым столкнулся вертолет", - сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. В ходе поисково-спасательных работ тела погибших летчиков были эвакуированы на авиабазу Хмеймим.