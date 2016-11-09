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Также: США, Внутренняя политика США, Мир, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Трамп победил на выборах президента США

09.11.2016
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
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Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп одержал победу в президентской гонке. Как передает ​Associated Press, это стало ясно после подсчета голосов в штате Висконсин, где Трамп получил голоса 10 выборщиков. Это позволило ему набрать более 270 голосов, необходимых для победы.

По данным CNN, кандидат от демократов Хиллари Клинтон уже позвонила Трампу и поздравила его с победой. До этого Клинтон отменила выступление перед сторонниками. Глава избирательного штаба Джон Подеста поблагодарил их и попросил расходиться. При этом он добавил, что борьба еще не окончена.

Трамп, выступая перед своими сторонниками в штабе республиканцев, поблагодарил всех за поддержку, призвав республиканцев и демократов работать вместе на благо страны. На сцену он вышел на сцену в сопровождении членов своей семьи.

"Настало время для нас объединиться как единый народ", - заявил Трамп. - Я обещаю каждому гражданину нашей страны, что я буду президентом для всех американцев, и это для меня очень важно".

"Мы будем поддерживать хорошие отношения со всеми странами, которые к этому стремятся", - пообещал Трамп. - Мы будем справедливы по отношению ко всем странам".

Трампа уже поздравил спикер Палаты представителей конгресса США республиканец Пол Райан. Он сделал это, не дожидаясь финальных результатов подсчета голосов.

Телеграмму новому американскому президенту направил Владимир Путин. Как передает пресс-служба Кремля, Путин выразил надежду "на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиску эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности".

Российский президент также выразил уверенность, что "выстраивание конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном, основывающегося на принципах равноправия, взаимного уважения и реального учета позиций друг друга, отвечает интересам народов наших стран и всего мирового сообщества". Кроме этого, Путин "пожелал Трампу успехов в столь ответственной деятельности во главе государства".

В российской Госдуме, как передает Интерфакс, известие о том, что Клинтон поздравила Трампа с победой, встретили аплодисментами.

Ранее стало известно, что Трамп одержал победу в 20 штатах, в том числе в ключевых Огайо, Флориде и Северной Каролине. На фоне новостей о его победе обрушились глобальные фондовые индексы. Так, котировка фьючерса на индекс Dow Jones упал на 691 пункт (3,78 процента), а индекс S&P-500 - на 96,75 пункта (4,5 процента).

Цены на фьючерс нефти сорта WTI упали на 4 процента до 43,17 доллара за баррель. Цены на золото растут на 3,6 процента до 1320 долларов за унцию.

Японский Nikkei 225 упал на 3,98 процента, китайский Shanghai Composite - на 1,32 процента. Курс доллара к рублю на открытии торгов на Московской биржи вырос на 0,34 рубля, до 64,07 рубля за доллар.

Всеобщие выборы в США начались во вторник. Американцы избирали нового президента и вице-президента страны, а также переизбрали весь состав Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторов 12 штатов и мэров ряда городов.

Комментарии 58 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
09.11.2016
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Владимир Абаринов

На пороке

Владимир Абаринов, 07.11.2016

В этом избирательном сезоне развернулась небывало жесткая война компроматов с применением новейших технологий. Может статься, что и ничего не найдут - ничего криминального. Но главный компромат мы уже узнали. Это циничные ухватки тех, кого в Америке называют wheeler-dealer - недобросовестный делец, махинатор. Это знание оптимизма не прибавляет.
Владимир Абаринов

Серверная Америка

Владимир Абаринов, 17.10.2016

Многие американцы сегодня задаются вопросом: а что же себе думает глава WikiLeaks Джулиан Ассанж? Почему он подыгрывает одному из кандидатов, где же его хваленая объективность? Где взломы серверов Трампа? Он что, окончательно продался Путину?

Владимир Абаринов

Хак справа

Владимир Абаринов, 02.09.2016

На самом деле важна даже не сама возможность фальсификации, а рассуждения о ней. Они внушают избирателям сомнение в достоверности результата. В настоящее время 34 процента американцев уверены, что итоги голосования будут сфабрикованы. В этом, возможно, и состоит главная цель взломов.

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