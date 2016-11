При этом The New York Times предсказывает победу Трампа с вероятностью до 95 процентов. Накануне голосования газета прочила победу Клинтон с вероятностью 85 процентов.

<div style="border: 1px solid #a7b7d2; padding: 1em 1em; background: #f5f6fb; clear: left"> <a style="color: #000" href="http://graniru.org/Politics/World/US/m.256382.html"> <img src="http://graniru.orghttp://graniru.org/att/cards/256382.png" style="float: left ; margin: 0px 0.5em 0.5em 0px"> <h4 style="margin-top: 0px; font-size: 14px"><img style="border: none; vertical-align: bottom" src="http://graniru.org/assets/sys/grani.gif"> Грани.Ру: Дональд Трамп выигрывает выборы в ключевых штатах</h4> </a> <p style="margin-bottom: 0px"> Республиканец Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США в 20 штатах, в том числе в ключевых Огайо, Флориде и Северной Каролине. По последним данным, всего в активе Трампа 244 голоса в коллегии выборщиков, у его соперницы Хиллари Клинтон - 209. Для победы необходимо получить 270 голосов. The New York Times предсказывает победу Трампа с вероятностью до 95 процентов. </p> <hr style="clear: both; height: 1px; border: 0px solid red; margin: 0px 0px;" /> </div>