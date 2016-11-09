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Республиканец Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США в 20 штатах, в том числе в ключевых Огайо, Флориде и Северной Каролине. Как передает "Голос Америки", кандидат от демократов Хиллари Клинтон лидирует в Вирджинии.

Во Флориде Трамп получает 29 голосов выборщиков. По итогам обработки 99,3 процента поданных бюллетеней Трамп в данном штате набрал 49,2 процента голосов, тогда как Клинтон - 47,7 процента.

В Северной Каролине разыгрывались голоса 15 выборщиков. Подсчет голосов там еще продолжается, однако, по информации местных СМИ, понятно, что уже никто из соперников не сможет составить Трампу конкуренцию. Всего обработано около 87 процентов бюллетеней. За Трампа проголосовало более 50 процентов жителей Северной Каролины, за его соперницу - около 46 процентов избирателей.

По последним данным, всего в активе Трампа 244 голоса в коллегии выборщиков, у Хиллари Клинтон - 209. Для победы необходимо получить 270 голосов.

По данным на 5:00 мск, за Трампа проголосовали 13,6 миллиона избирателей, за Хиллари Клинтон отдали свои голоса 12,2 миллиона американцев. Подсчет голосов продолжается.

Глобальные фондовые индексы обрушились на фоне новостей о лидерстве Трампа. По информации Agence France-Presse, котировка фьючерса на индекс Dow Jones упал на 691 пункт (3,78 процента), а индекс S&P-500 - на 96,75 пункта (4,5 процента).

По данным агентства Reuters, цены на фьючерс нефти сорта WTI упали на 4 процента до 43,17 доллара за баррель. Цены на золото растут на 3,6 процента до 1320 долларов за унцию.

Японский Nikkei 225 упал на 3,98 процента, китайский Shanghai Composite - на 1,32 процента.

При этом The New York Times предсказывает победу Трампа с вероятностью до 95 процентов. Накануне голосования газета прочила победу Клинтон с вероятностью 85 процентов.