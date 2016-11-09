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новость Дональд Трамп выигрывает выборы в ключевых штатах

09.11.2016
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
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Республиканец Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США в 20 штатах, в том числе в ключевых Огайо, Флориде и Северной Каролине. Как передает "Голос Америки", кандидат от демократов Хиллари Клинтон лидирует в Вирджинии.

Во Флориде Трамп получает 29 голосов выборщиков. По итогам обработки 99,3 процента поданных бюллетеней Трамп в данном штате набрал 49,2 процента голосов, тогда как Клинтон - 47,7 процента.

В Северной Каролине разыгрывались голоса 15 выборщиков. Подсчет голосов там еще продолжается, однако, по информации местных СМИ, понятно, что уже никто из соперников не сможет составить Трампу конкуренцию. Всего обработано около 87 процентов бюллетеней. За Трампа проголосовало более 50 процентов жителей Северной Каролины, за его соперницу - около 46 процентов избирателей.

По последним данным, всего в активе Трампа 244 голоса в коллегии выборщиков, у Хиллари Клинтон - 209. Для победы необходимо получить 270 голосов.

По данным на 5:00 мск, за Трампа проголосовали 13,6 миллиона избирателей, за Хиллари Клинтон отдали свои голоса 12,2 миллиона американцев. Подсчет голосов продолжается.

Глобальные фондовые индексы обрушились на фоне новостей о лидерстве Трампа. По информации Agence France-Presse, котировка фьючерса на индекс Dow Jones упал на 691 пункт (3,78 процента), а индекс S&P-500 - на 96,75 пункта (4,5 процента).

По данным агентства Reuters, цены на фьючерс нефти сорта WTI упали на 4 процента до 43,17 доллара за баррель. Цены на золото растут на 3,6 процента до 1320 долларов за унцию.

Японский Nikkei 225 упал на 3,98 процента, китайский Shanghai Composite - на 1,32 процента.

При этом The New York Times предсказывает победу Трампа с вероятностью до 95 процентов. Накануне голосования газета прочила победу Клинтон с вероятностью 85 процентов.

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09.11.2016
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Владимир Абаринов

На пороке

Владимир Абаринов, 07.11.2016

В этом избирательном сезоне развернулась небывало жесткая война компроматов с применением новейших технологий. Может статься, что и ничего не найдут - ничего криминального. Но главный компромат мы уже узнали. Это циничные ухватки тех, кого в Америке называют wheeler-dealer - недобросовестный делец, махинатор. Это знание оптимизма не прибавляет.
Владимир Абаринов

Серверная Америка

Владимир Абаринов, 17.10.2016

Многие американцы сегодня задаются вопросом: а что же себе думает глава WikiLeaks Джулиан Ассанж? Почему он подыгрывает одному из кандидатов, где же его хваленая объективность? Где взломы серверов Трампа? Он что, окончательно продался Путину?

Владимир Абаринов

Хак справа

Владимир Абаринов, 02.09.2016

На самом деле важна даже не сама возможность фальсификации, а рассуждения о ней. Они внушают избирателям сомнение в достоверности результата. В настоящее время 34 процента американцев уверены, что итоги голосования будут сфабрикованы. В этом, возможно, и состоит главная цель взломов.

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