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В США начались выборы президента. Как передает ТАСС, они открылись голосованием в поселении Диксвилл-Нотч на севере штата Нью-Хэмпшир. По традиции, зародившейся в 1960 году, традиционно выборы в поселке начинаются ночью.

Поселок находится на севере штата недалеко от границы с Канадой. В нем живут всего 7 зарегистрированных избирателей.

Избирательный участок организован в одном из корпусов гостиницы Balsams. Избиратели в Диксвилл-Нотч также выберут представителей штата в обеих палатах Конгресса, а также губернатора Нью-Хэмпшира.

Вечером в понедельник президент США Барак Обама и кандидат на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон провели последний совместный митинг. Обама в своей речи подверг критике кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, заявив, что тот "не имеет квалификации" для того, чтобы управлять экономикой страны.

Кроме того, продолжил Обама, миллиардер "не годен для выполнения функций главнокомандующего", повторив тезис о том, что "если его же советники не дают ему делать записи в Twitter, то как ему можно доверить коды от ядерного оружия"? "Но у вас есть кое-кто выдающийся, за кого можно отдать свой голос", - резюмировал Обама.

Трамп выступил в Пенсильвании, а затем отправился в Нью-Хэмпшир.

Между тем, по данным Associated Press, не менее 43,2 миллиона американцев воспользовались правом досрочного голосования, что является рекордным показателем.

Наибольшее число досрочно проголосовавших в штате Флорида: около 6,4 миллиона человек. Всего же рекордная явка на досрочном голосовании зафиксирована в 23 штатах и федеральном округе Колумбия. Многие голосовали в том числе и по почте.

Министерство внутренней безопасности США, в свою очередь, выступило с докладом, в котором говорится, что часть американской избирательной инфраструктуры уязвима для атак хакеров. По мнению ведомства, это может привести к подтасовке результатов.

"Мы оцениваем некоторые элементы избирательной инфраструктуры США как потенциально уязвимые для кибератак. Угрозы могут варьироваться в разных округах в зависимости от используемых устройств, а также различных процедур, применяемых на избирательных участках", - говорится в докладе.

Ведомство также предупредило об уязвимости баз данных избирателей. При этом, по мнению специалистов, возможное вмешательство не повлияет на итоговый результат.

На выборах избирателям предстоит выбрать не только президента и вице-президента, а также переизбрать всех 435 членов Палаты представителей и 34 из 100 сенаторов Конгресса, губернаторов в 12 штатах и двух территориях (Пуэрто-Рико и Американское Самоа) и мэров в 15 крупных городах.