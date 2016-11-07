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За три дня до президентских выборов в The New York Times появилась удивительная колонка британского историка, канцлера Международной монархической лиги Николая Толстого. Она называется "Присмотрись к монархии, Америка". Может быть, редакторы восприняли ее как занятный стеб, хотя автор пишет со звериной серьезностью:

Америка, возможно, сбросила ярмо короля Георга III, но американцы выбрали себе в правители Георга Буша II. Полезно вспомнить, что Георг III, будучи в здравом уме, потерял американские колонии, а лишившись разума, правил Британией, которая одержала победу над армиями (избранного) императора Наполеона.

Впрочем, это курьез. Гораздо примечательнее мнение колумниста The Washington Post Кэтлин Паркер. Она пишет, что американцам эта кампания смертельно надоела, но еще больше их терзают мрачные предчувствия. Что будет наутро после выборов? Надо заметить, что Day After - название популярного контрацептива. Вот колонка Паркер и выполняет роль противозачаточного средства, которое следует принять до, а не после. Тогда и будущее не будет чревато.

После полутора лет предвыборного агитпропа, который Паркер называет "менеджментом подстрекательства и гнева", американцы создали себе "потемкинский кошмар партийной распри и революционной вражды":

Никогда прежде эта страна не была так расколота, твердит хор экспертов и комментаторов. За исключением любых других выборов с тех пор, как мы начали голосовать.

Далее Паркер приводит исторические примеры национального раздора: и отцы-основатели, мол, "при всем своем уме" были далеко не паиньки, и Гражданская война была не подарок, и 60-е годы прошлого века - не увеселительная прогулка по Миссисипи на водном велосипеде.

Но современным-то американцам от этого не легче. Да и вообще странный аргумент: уж кошмар новой гражданской войны никак "потемкинским" не назовешь. Но автор считает, что публика сама себе напридумывала страхов, что это пресса ее запугала, а на самом деле все будет прекрасно. Трамп не построит стену на мексиканской границе. Не учинит запрет на иммиграцию по религиозному признаку - потому что он "не на всю голову больной". Не бросит ядерную бомбу на Иран. Не будет лапать женщин. Будет наряжаться с иголочки и острить на парадных обедах. Он и Путин будут ненавидеть друг друга. Все будет отлично и весело.

Да и при Хиллари никакого апокалипсиса не случится - "ведь не сразу же она свихнется". Расслабьтесь. У нас есть система разделения властей - она оградит нас от эксцессов.

Честно говоря, мне этот текст кажется пародией, и даже не очень тонкой. В наш лукавый век фейков я уже ни во что не верю, особенно в серьезность интонации. Ведь не для малых же детей это написано. Но в том-то и дело, что американцы верят в безотказность своей системы именно как дети. Вот, например. По данным Gallup, только 18 процентов американцев удовлетворены работой Конгресса. Конгресс контролируется республиканцами - стало быть, есть резон передать бразды правления демократам. Но тот же Gallup утверждает: если президентом станет Хиллари Клинтон, 52 процента избирателей хотят, чтобы Конгресс продолжали контролировать республиканцы. Чтобы было разделение властей, чтобы система не превратилась в однопартийную.

Это правильно, но только в том случае, если механизм хорошо отлажен, все шестеренки смазаны. А если республиканцы тупо саботируют законодательный процесс или президентские назначения (не отказывают в утверждении, а отказываются их даже обсуждать), система дает сбой.

В американской избирательной системе совсем не редкость спор из-за нескольких сотен или даже десятков голосов. Это сплошь и рядом случается на выборах в Конгресс, бывает, что и на президентских. В 1960 году Ричард Никсон проиграл Джону Кеннеди семнадцать сотых процента, выиграл в 26 штатах, а Кеннеди - только в 22. Были сообщения о фальсификации результатов в некоторых штатах. Никсону настойчиво советовали их оспорить. Но он отказался, не стал оскорблять соперника подозрениями. В 2000 году Джордж Буш и Эл Гор довели свой спор до Верховного суда США. Суд решил дело в пользу Буша. Гор согласился с этим решением и в изысканных выражениях признал поражение, хотя избирателей за него проголосовало больше и многие их них остались недовольны.

Но Дональд Трамп отказывается обещать, что признает результат, если он будет не в его пользу. И что должна делать система?

В этом избирательном сезоне развернулась небывало жесткая война компроматов с применением новейших технологий. Она оставила тяжелый осадок. В 2004 году в Иллинойсе бывший социальный работник, молодой сенатор местной легислатуры со странным именем избирался в Сенат США и свалил одного за другим обоих фаворитов - одного на демократических праймериз, другого на всеобщих выборах - одним и тем же безотказным приемом: газета Chicago Tribune потребовала предать огласке бумаги о разводе сначала одного, потом другого. В бумагах этих оказались подробности, какие кандидаты предпочли не обсуждать публично, и оба один за другим сошли с дистанции. В этом году газета The New York Times и медиа-корпорация Gannett через суд добивались обнародования дела о разводе Дональда и Иваны Трамп, но суд отказал, и тогда появилась "болтовня в мужской раздевалке". Для меня эта запись ничего не добавила к портрету пошляка и похабника, но пресса неистовствовала долго.

В том, что это "черный пиар", нет никаких сомнений - записи этой полтора десятка лет, но появилась она ровно в нужный момент, как раз тогда, когда WikiLeaks стала выкладывать в открытый доступ электронную переписку главного политтехнолога Хиллари Джона Подесты. Можно строить домыслы о мотивах Джулиана Ассанжа (я считаю эти утечки его личной вендеттой - ему совсем не улыбается избрание Клинтон), но невозможно отрицать, что избирателю необходимо знать трюки, с помощью которых его обольщают.

В этом отношении прославилась в первую очередь имиджмейкер Хиллари Нира Танден, дамочка умная, бойкая, ехидная и наглая. Из ее посланий мы узнали то, что в "Пиковой даме" узнал Германн, оказавшись в спальне графини:

Откололи с нее чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Германн был свидетелем отвратительных таинств ее туалета...

Вот Нира советует перед ответственным интервью на телевидении дать Хиллари снять напряжение - пусть сорвет злость на специальной кукле для битья, а то и на ком-нибудь из своей команды, и тогда в студии она будет "приветливой и чарующей". Вот она же рекомендует Хиллари принять участие в юмористическом шоу, причем держаться "слегка стервой (в хорошем смысле слова) - такой, какой ее себе представляют (и какая она и есть после одного-двух стаканов)... Вот была бы умора! Она терпеть не может этот балаган, но в конце концов ничто так не повышает рейтинг. Думаю, она не вдохновляет людей потому, что трудно добраться до ее человеческой сути сквозь всю мишуру".

Прочли мы в этих письмах и подготовленные для Хиллари тексты выступлений, в которых стоят ремарки там, где ей следует улыбаться. То-то у нее такая приклеенная улыбка была во время дебатов! До такой степени неестественная и неуместная, что после вторых дебатов в The New York Times появилась заметка под названием "Перестань улыбаться".

Неужели следующий президент США будет улыбаться по подсказке телесуфлера и добавлять в свою повадку "сколько-нибудь развязности" для рейтинга? В материалах WikiLeaks есть и более серьезные разоблачения, но меня удручают именно эти.

В массиве информации, опубликованной Ассанжем, журналисты будут еще долго копаться в надежде найти убийственный компромат и повторить достижение Боба Вудворда и Карла Бернстина. В 1972 году, несмотря на Уотергейт, Никсон был переизбран на второй срок с разгромным счетом: 49 штатов, 520 выборщиков. Тогда ни он, ни сами журналисты-расследователи не верили в сенсационную развязку. Но через меньше чем через два года этот исключительно одаренный политик и настоящий боец был вынужден подать в отставку под давлением неопровержимых свидетельств злоупотребления властью, перечеркнувших все его заслуги перед Америкой. В молодости Хиллари, тогда еще Хиллари Родэм, работала в комитете нижней палаты Конгресса, который расследовал Уотергейт, но, видно, урок не пошел ей впрок.

Может статься, что и ничего не найдут - ничего криминального. Но главный компромат мы уже узнали. Это циничные ухватки "великих комбинаторов" политики, тех, кого в Америке называют wheeler-dealer - недобросовестный делец, махинатор. Это знание оптимизма не прибавляет.

Но я надеюсь, что нынешние выборы у них последние - эта порода не выносит света, а современные технологии никаких темных углов не оставляют.