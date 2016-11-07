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новость ФБР не нашло криминала в переписке Клинтон

07.11.2016
Хиллари Клинтон. Фото: hillaryclinton.com
Хиллари Клинтон. Фото: hillaryclinton.com
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ФБР не обнаружило признаков преступления в новой порции писем кандидата в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон. Об этом, как передает Би-Би-Си, заявил директор ФБР Джеймс Коми. По его словам, ведомство по-прежнему не советует предъявлять Клинтон обвинения.

"Мы изучили все отправленные и полученные сообщения Хиллари Клинтон за время ее работы госсекретарем. На основании наших проверок мы не изменили тех выводов, которые были сделаны в отношении госсекретаря Клинтон в июле", - говорится в письме Коми членам Конгресса.

В июле Коми заявил, что Клинтон небрежно относилась к уровню секретности документов, проходивших через ее личный сервер, но при этом не совершила ничего противозаконного.

Скандал в связи с электронной перепиской Клинтон разгорелся в марте 2015 года. Выяснилось, что она в нарушение установленных требований вела служебную переписку с личного аккаунта электронной почты, занимая пост госсекретаря США.

Расследование было прекращено в июле 2016 года без предъявления иска. Тогда же Клинтон обвинила российские спецслужбы в хакерских атаках на компьютерную сеть Национального комитета своей партии. "Мы знаем, что российская разведка взломала сеть Национального комитета и что Москва готовится опубликовать множество электронных писем (украденных со взломанных компьютеров. - Ред.)", - заявила кандидат в президенты.

Клинтон также заметила, что ее соперник на выборах от Республиканской партии Дональд Трамп "демонстрирует пугающую готовность поддерживать Путина".

Трамп в ответ заявил, что хотел бы, чтобы Россия разыскала тысячи электронных писем, пропавших с компьютеров Госдепартамента, когда его возглавляла Клинтон. "Россия, если ты слышишь: я надеюсь, ты сможешь найти эти 30 тысяч потерянных писем", - сказал кандидат от республиканцев. Эксперты по безопасности высказали свою обеспокоенность заявлением Трампа; кандидата обвинили в подстрекательстве иностранных государств к слежке за американцами. После этого Трамп пояснил, что его реплика была "саркастической".

В конце октября глава ФБР объявил, что его ведомство может возобновить расследование, поскольку обнаружены новые улики - электронные письма из компьютера Энтони Уинера, мужа помощницы Клинтон.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
07.11.2016

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