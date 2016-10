Реклама

Сайт WikiLeaks начал публикацию переписки президента США Барака Обамы. Как говорится в твиттере сообщества, электронные сообщения были отправлены "с секретного почтового ящика" президента.

Первая часть выложенных документов состоит из семи писем, которыми Обама обменивался с главой избирательного штаба Демократической партии Джоном Подестой осенью 2008 года. В переписке обсуждается возможное президентство Обамы и вероятность его участия в саммите G20 в случае его победы на выборах.

8 октября Wikileaks опубликовал часть переписки Подесты. Обнародованный пакет содержит 2060 электронных писем и 170 прикрепленных к ним файлов.

Более половины материалов посвящены ядерной энергетике и компании Uranium One, которой через аффилированные лица принадлежит российской госкорпорации "Росатом". По утверждению кандидата от республиканцев Дональда Трампа, компанией управлял Тони Подеста, брат Джона Подесты. Трамп также утверждал, что Клинтон в бытность госсекретарем США передала Uranium One 20 процентов американского урана. В начале августа сообщалось, что Клинтон получала пожертвования от акционеров Uranium One.

Хиллари Клинтон неоднократно заявляла, что за публикациями Wikileaks стоит Россия, поддерживающая Трампа.

C обвинениями в адрес Москвы выступал и вице-президент США Джо Байден, пообещав в свое время "подать сигнал" российскому президенту.

Владимир Путин, комментируя это заявление, рассказал, что структуры администрации США "за всеми подглядывают и подслушивают". Такие действия Вашингтона "хорошо всем известны, давно это не секрет никакой". "От наших американских друзей можно ожидать всего, чего угодно", - заметил российский президент.