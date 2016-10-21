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Также: США, Внутренняя политика США, Политика, Мир | Персоны: Барак Обама

новость WikiLeaks начал публикацию писем Барака Обамы

21.10.2016
Wikileaks. Коллаж с сайта www.presstv.ir
Wikileaks. Коллаж с сайта www.presstv.ir
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Сайт WikiLeaks начал публикацию переписки президента США Барака Обамы. Как говорится в твиттере сообщества, электронные сообщения были отправлены "с секретного почтового ящика" президента.

Первая часть выложенных документов состоит из семи писем, которыми Обама обменивался с главой избирательного штаба Демократической партии Джоном Подестой осенью 2008 года. В переписке обсуждается возможное президентство Обамы и вероятность его участия в саммите G20 в случае его победы на выборах.

8 октября Wikileaks опубликовал часть переписки Подесты. Обнародованный пакет содержит 2060 электронных писем и 170 прикрепленных к ним файлов.

Более половины материалов посвящены ядерной энергетике и компании Uranium One, которой через аффилированные лица принадлежит российской госкорпорации "Росатом". По утверждению кандидата от республиканцев Дональда Трампа, компанией управлял Тони Подеста, брат Джона Подесты. Трамп также утверждал, что Клинтон в бытность госсекретарем США передала Uranium One 20 процентов американского урана. В начале августа сообщалось, что Клинтон получала пожертвования от акционеров Uranium One.

Хиллари Клинтон неоднократно заявляла, что за публикациями Wikileaks стоит Россия, поддерживающая Трампа.

C обвинениями в адрес Москвы выступал и вице-президент США Джо Байден, пообещав в свое время "подать сигнал" российскому президенту.

Владимир Путин, комментируя это заявление, рассказал, что структуры администрации США "за всеми подглядывают и подслушивают". Такие действия Вашингтона "хорошо всем известны, давно это не секрет никакой". "От наших американских друзей можно ожидать всего, чего угодно", - заметил российский президент.

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21.10.2016
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Владимир Абаринов

Серверная Америка

Владимир Абаринов, 17.10.2016

Многие американцы сегодня задаются вопросом: а что же себе думает глава WikiLeaks Джулиан Ассанж? Почему он подыгрывает одному из кандидатов, где же его хваленая объективность? Где взломы серверов Трампа? Он что, окончательно продался Путину?

Владимир Абаринов

Хак справа

Владимир Абаринов, 02.09.2016

На самом деле важна даже не сама возможность фальсификации, а рассуждения о ней. Они внушают избирателям сомнение в достоверности результата. В настоящее время 34 процента американцев уверены, что итоги голосования будут сфабрикованы. В этом, возможно, и состоит главная цель взломов.

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