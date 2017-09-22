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КНДР может провести испытание "мощнейшей" водородной бомбы в Тихом океане в ответ выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН, заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Су Ен.

"Это может быть самое мощное испытание водородной бомбы в Тихом океане, - цитирует Yonhap главу МИДа. - Неизвестно, какие именно действия будут предприняты, так как приказ об этом отдаст вождь Ким Чен Ын".

В понедельник северокорейский диктатор пообещал предпринять действия "высочайшего уровня" в ответ на выступление Трампа, который пригрозил КНДР полным уничтожением. "Мы со всей серьезностью рассмотрим самые жесткие контрмеры в истории", - заявил Ким Чен Ын. По его словам, США "дорого заплатят" за "эксцентричные" слова Трампа. Он пообещал "усмирить душевнобольного старика огнем".

Накануне Трамп подписал указ о введении новых санкций против Северной Кореи. Документ запрещает американцам заключать сделки с компаниями и частными лицами, которые ведут торговлю с КНДР. Пхеньяну "слишком долго позволялось злоупотреблять международной финансовой системой" для разработки оружия массового поражения, отметил по поводу указа американский лидер.

19 сентября, выступая на сесии Генассамблеи ООН, Трамп заявил, что КНДР может быть полностью разрушена, если страна станет непосредственной угрозой для Вашингтона. Президент назвал северокорейский режим порочным, а его ядерную программу - угрозой всему миру. Действия Ким Чен Ына Трамп охарактеризовал как самоубийственные. Американский лидер призвал мировое сообщество полностью изолировать Северную Корею.