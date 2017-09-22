О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Asia/m.264165.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Asia/m.264165.html
Также: Азия, США, Война, Ядерное оружие, Политика, Мир, Оружие | Персоны: Дональд Трамп

новость КНДР пригрозила взрывом "мощнейшей" водородной бомбы в Тихом океане

22.09.2017
Ким Чен Ын на фоне ракеты "Мусудан". Фото: rodong.rep.kp
Ким Чен Ын на фоне ракеты "Мусудан". Фото: rodong.rep.kp
Реклама

КНДР может провести испытание "мощнейшей" водородной бомбы в Тихом океане в ответ выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН, заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Су Ен.

"Это может быть самое мощное испытание водородной бомбы в Тихом океане, - цитирует Yonhap главу МИДа. - Неизвестно, какие именно действия будут предприняты, так как приказ об этом отдаст вождь Ким Чен Ын".

В понедельник северокорейский диктатор пообещал предпринять действия "высочайшего уровня" в ответ на выступление Трампа, который пригрозил КНДР полным уничтожением. "Мы со всей серьезностью рассмотрим самые жесткие контрмеры в истории", - заявил Ким Чен Ын. По его словам, США "дорого заплатят" за "эксцентричные" слова Трампа. Он пообещал "усмирить душевнобольного старика огнем".

Накануне Трамп подписал указ о введении новых санкций против Северной Кореи. Документ запрещает американцам заключать сделки с компаниями и частными лицами, которые ведут торговлю с КНДР. Пхеньяну "слишком долго позволялось злоупотреблять международной финансовой системой" для разработки оружия массового поражения, отметил по поводу указа американский лидер.

19 сентября, выступая на сесии Генассамблеи ООН, Трамп заявил, что КНДР может быть полностью разрушена, если страна станет непосредственной угрозой для Вашингтона. Президент назвал северокорейский режим порочным, а его ядерную программу - угрозой всему миру. Действия Ким Чен Ына Трамп охарактеризовал как самоубийственные. Американский лидер призвал мировое сообщество полностью изолировать Северную Корею.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
22.09.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Кинутый Ким

Илья Мильштейн, 07.08.2017

Судя по тому, как шли переговоры между Россией и Америкой накануне голосования в Совбезе, судьба Ким Чен Ына сегодня становится разменной картой и висит на волоске. Иначе не объяснить сговорчивость Кремля при обсуждении резолюции, в которой не сказано, что военного решения проблемы КНДР нет.
новость Новости по теме
19.09.2017 Трамп в ООН: Северная Корея может быть полностью разрушена →
17.09.2017 США: Совбез ООН исчерпал все возможности повлиять на Пхеньян →
16.09.2017 Ким Чен Ын заявил о скором создании ядерных сил →
15.09.2017 Северокорейская ракета вновь пролетела над Японией →
12.09.2017 Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР →
08.09.2017 Мексика выслала из страны посла КНДР →
05.09.2017 Путин выступил против новых санкций против Северной Кореи →
03.09.2017 КНДР объявила об испытании водородной бомбы →
30.08.2017 Ким Чен Ын: Запуск ракеты - "прелюдия к сдерживанию Гуама" →
29.08.2017 Северокорейская ракета пролетела над Японией →
26.08.2017 Северная Корея запустила три ракеты малой дальности →
22.08.2017 США ввели санкции против четверых россиян за сотрудничество с КНДР →
22.08.2017 Reuters: Ответственный за химоружие правительственный центр в Сирии получает грузы из КНДР →
21.08.2017 США и Южная Корея начали ежегодные совместные военные учения →
15.08.2017 Ким Чен Ын: Я готов подождать с ударом по США →
14.08.2017 КНДР вызвала послов в ключевых странах для консультаций →
10.08.2017 СМИ: Пентагон разработал план превентивного удара по КНДР →
09.08.2017 КНДР грозит США ракетным обстрелом баз на Гуаме →
08.08.2017 КНДР пригрозила США ядерным ударом →
Фото и Видео
10447
Play own
Акция другороссов у японского посольства
4172
Play own
Акция "Другой России" у посольства КНР
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
31441
Play own
Табличка на доме Немцова
Реклама
Выбор читателей
новость Гибель МН-17: JIT не отступит
Боевик ДНР с игрушкой погибшего пассажира Boeing-777. Фото: news.pn
новость Рекс покусал Россию
Рекс Тиллерсон. Кадр из трансляции ООН
статья Любовь и "Смерть Сталина"
Илья Мильштейн
в блоге План Шахназарова
383
статья Солидарность во Львове: ВИДЕО
Марш солидарности во Львове. Кадр "Граней"
статья Черные идут
РЕКЛАМА
новость Европа: Навального - на выборы
Алексей Навальный. Фото: @Kira_Yarmysh
новость ВВС: Собчак пойдет на выборы
Ксения Собчак. Фото с личной страницы
статья Провокаторы на Невском: ВИДЕО
новость Лидер Литвы повергла русских в бегство
Даля Грибаускайте. Фото: president.lt
новость Противопоказания к Москальковой
Татьяна Москалькова с родственницами убитых кадыровцев. Фото: @moskalkova.official
новость Ролик об агенте Путине
Морган Фримен в ролике Комитета расследования действий России
в блоге Преемник Киже
383
новость Уфа: протест без разрешения
На митинге за отставку Рустэма Хамитова. Уфа, 21.09.2017. Фото: mkset.ru
новость Подробности инцидента на "Лужском"
Вертолет Ка-52. Фото: oboronprom.ru
статья Поклонский уклон
Виталий Портников. Courtesy photo
новость Арест членов ХГ
Александр Баянов. Фото: zona.media
новость В Москве задержаны мигранты
Протест мигрантов у ТЦ "Москва". Кадр "Дождя"
новость ФСБ против Google Global Cache
Сервер. Фото: google.com
новость Генштаб: Исламистов натравили США
Боевики "Джабхат фатах эш-Шам". Источник: hate-speech.org