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новость Баллистопад

Северокорейская ракета вновь пролетела над Японией
15.09.2017
Запуск северокорейской МБР. Фото: ЦТАК
Запуск северокорейской МБР. Фото: ЦТАК
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Северная Корея вновь провела ракетное испытание, сообщает Reuters. Запущенная из окрестностей Пхеньяна межконтинентальная баллистическая ракета пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в океан на расстоянии около 2 тысяч километров к востоку от него.

По данным американских военных, северокорейская ракета пролетела 3700 км, поднявшись на высоту 770 км. Японские власти предупредили жителей Хоккайдо о ракетной тревоге по телевидению и через смс-сообщения.

США, Япония и Южная Корея потребовали проведение экстренных консультаций Совета Безопасности ООН в связи с очередным пуском ракеты. Заседание Совбеза состоится в 15 часов по нью-йоркскому времени (22 мск).

"Международное сообщество должно объединить и направить Северной Корее четкое послание о том, что оно угрожает миру во всем мире своими действиями", - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он назвал запуск "неприемлемым".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился ко всем странам с призывом принять новые меры против северокорейского режима. "Продолжающиеся провокации только углубляют дипломатическую и экономическую изоляцию Северной Кореи", - отметил он.

Тиллерсон отдельно призвал Россию и Китай предпринять против КНДР конкретные меры. "Китай и Россия должны заявить о своей нетерпимости к этим безрассудным ракетным пускам, предприняв прямые действия со своей стороны, - заявил Тиллерсон. - Китай поставляет Северной Корее большую часть своей нефти, а Россия является крупнейшим эксплуататором принудительного труда северных корейцев".

Во вторник Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против Северной Кореи в ответ на шестое по счету ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября. Документ налагает запрет на закупку северокорейской текстильной продукции. Кроме того, резолюция запрещает продажу стране газовых конденсатов вводит ограничения на поставки нефтепродуктов в КНДР. До конца этого года Северная Корея сможет закупить максимум 500 тысяч баррелей, а в дальнейшем поставки будут ограничены 2 миллионами баррелей в год. В настоящее время КНДР потребляет 4,5 миллиона баррелей в год.

Странам-членам ООН запрещено выдавать новые разрешения на работу для граждан КНДР за исключением случаев, когда речь идет о гуманитарной помощи или программах по денуклиаризации. Резолюция позволяет досматривать в открытом море суда в случае подозрения на перевозку запрещенных грузов в Северную Корею или из нее. Однако такой досмотр должен происходить с разрешения стран, под флагами которых они ходят.

Изначально США настаивали на более жестком варианте резолюции. В американском проекте документа шла речь о тотальном эмбарго на нефть и о замораживании активов северокорейского руководства за рубежом. Также предлагалось заморозить активы авиакомпании Air Koryo, северокорейских вооруженных сил и структур, связанных с армией и с Трудовой партией Кореи.

Однако против этого резко выступил Китай. После переговоров, которые продолжались почти неделю, в проекте остались лишь санкции в отношении ряда партийных и военных структур. От ограничений, касающихся самой армии и Air Koryo, пришлось отказаться.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что меры финансово-экономического давления на КНДР практически исчерпаны. "Дальнейшие рестрикции могут быть равносильны попытке удушения ее экономики, введения тотальной блокады страны и провоцирования гуманитарного кризиса", - отметил Небензя. При этом российский постпред подчеркнул, что Москва не приемлет претензии Северной Кореи на статус ядерной державы.

5 сентября президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что КНДР не откажется от разработки ядерного оружия под давлением санкций, так как считает эту программу вопросом безопасности. "Да они, как я вчера сказал на встрече со своими коллегами, траву будут есть, понимаете, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности". Поэтому, по мнению президента, использование санкций любого рода будет "бесполезным и неэффективным".

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Текстовая расшифровка

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15.09.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Кинутый Ким

Илья Мильштейн, 07.08.2017

Судя по тому, как шли переговоры между Россией и Америкой накануне голосования в Совбезе, судьба Ким Чен Ына сегодня становится разменной картой и висит на волоске. Иначе не объяснить сговорчивость Кремля при обсуждении резолюции, в которой не сказано, что военного решения проблемы КНДР нет.
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