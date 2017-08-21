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США и Южная Корея начали ежегодные совместные военные учения, сообщает Reuters. В 11-дневных маневрах под кодовым названием Ulchi Freedom Guardian на основе компьютерной симуляции отрабатывается сценарий войны на Корейском полуострове.

От США в учениях задействованы 17,5 тысячи солдат и офицеров. Три тысячи из них были переброшены в регион по воздуху. В маневрах участвуют также военные из Австралии, Канады, Колумбии, Дании, Новой Зеландии, Нидерландов и Великобритании.

"Нет никакого намерения повышать военную напряженность на Корейском полуострове, поскольку эти учения проводятся ежегодно и имеют оборонительный характер, - заявил южнокорейский президент резидент Мун Джэин. - Северная Корея не должна преувеличивать наши усилия по поддержанию мира и не должна заниматься провокациями, которые ухудшат ситуацию".

В Пентагоне также подчеркнули "оборонительный по своей природе" характер учений. Их проведения в американском военном ведомстве объяснили необходимостью подготовиться к защите Южной Кореи, "если произойдет нечто большое".

В воскресенье северокорейская газета "Нодон синмун", орган ЦК Трудовой партии Кореи, назвала учения "самым явным проявлением враждебности" против КНДР, подчеркнув, что маневры "добавят масла в огонь" напряженности на Корейском полуострове. Отмечается, что учения рассматриваются в КНДР как "репетиция вторжения".

В начале августа отношения КНДР и США в очередной раз резко обострились. 8 августа постпред страны в ООН пригрозил Америке ядерным ударом в случае атаки на Северную Корею. На другой день власти страны пообещали устроить ракетный обстрел авиабазы США на Гуаме. 10 августа стало известно, что Пентагон разработал план превентивного удара по ракетным объектам КНДР тяжелыми бомбардировщиками с Гуама. Тогда же в Северной Корее сообщили о завершении разрабоки плана атаки на Гуам.

Однако 15 августа северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что готов "немного подождать" с ударом по американской авиабазе на Гуаме, пока США взвесят все за и против и придут к решению, которое облегчит их "ужасную судьбу". Однако, сказал диктатор, он прикажет начать атаку, если США продолжат "чрезвычайно опасные безрассудные действия" на Корейском полуострове. Поэтому, отметил глава КНДР, северокорейские ракетчики должны быть всегда готовы "перекрыть дыхание янки". "Американские империалисты уже завязали петлю у себя на шее из-за своего конфронтационного рэкета", - сказал Ким Чен Ын.

Как отмечалось, последние заявления северокорейского лидера могут означать, что Пхеньян не собирается немедленно осуществлять удары баллистическими ракетами, однако возможны провокации во время совместных американо-южнокорейских учений, намеченных на конец года.

5 августа Совбез ООН единогласно принял подготовленную США резолюцию о новых санкциях против КНДР. Документ был подготовлен в ответ на два пуска межконтинентальных баллистических ракет, проведенные Пхеньяном в июле.

Санкции запрещают государствам - членам ООН импортировать из КНДР уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты, нанимать новых работников из Северной Кореи и открывать с этой страной новые совместные предприятия. По оценке Госдепартамента США, это снизит годовую прибыль КНДР от экспорта с 3 до 2 миллиардов долларов в год.