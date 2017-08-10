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Пентагон разработал план превентивного удара по ракетным объектам КНДР с использованием тяжелых бомбардировщиков B-1. Об этом сообщает NBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников военного ведомства и двух отставных военачальников.

В результате удара планируется уничтожить 20 северокорейских пусковых площадок, испытательных полигонов и вспомогательных объектов. По словам собеседников телеканала, в Пентагоне уверены, что точно определили местонахождение целей для атаки, наблюдая за северокорейскими испытаниями.

Как утверждают источники, удар планируется нанести с авиабазы Андерсен на Гуаме. Бомбардировщики будут поддерживаться дронами и наблюдением со спутников. Их будут сопровождать истребители, специальные самолеты для дозаправки в воздухе и самолеты со средствами радиоэлектронной борьбы.

При этом воздушная атака на КНДР - не единственный возможный вариант силового решения северокорейской проблемы, заявили телеканалу два неназванных американских чиновника. По их словам, такой вариант обсуждается среди прочих, и возможные военные действия США против Северной Кореи будут включать в себя атаку с воздуха, суши, моря, а также кибератаки.

В четверг агентство ЦТАК распространило заявление северокорейского генерала Ким Рак Диома о завершении разработки плана ракетного удара по американской базе на Гуаме. Военачальник заявил, что армия КНДР планирует атаковать базу баллистическими ракетами "Хвасон-12" с ядерными зарядами, которые должны будут пролететь 3356 километров над Японией и Тихим океаном и упасть примерно в 30-40 километрах от побережья Гуама. В середине августа, сказал генерал, план будет представлен на утверждение северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну, а затем стратегические ядерные силы страны будут дожидаться его приказа. Северокорейский офицер объяснил создание плана атаки на американских военных необходимостью сдержать "безрассудные действия американцев на юге Корейского полуострова".

Накануне Северная Корея угрожала США ракетным обстрелом базы на Гуаме, а днем раньше глава МИДа страны пообещал применить против Америки ядерное оружие.