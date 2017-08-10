О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.263207.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.263207.html
Также: США, Азия, Ядерное оружие, Война, Политика, Мир, Оружие

новость СМИ: Пентагон разработал план превентивного удара по КНДР

10.08.2017
Бомбардировщик B-1. Фото: boeing.com
Бомбардировщик B-1. Фото: boeing.com
Реклама

Пентагон разработал план превентивного удара по ракетным объектам КНДР с использованием тяжелых бомбардировщиков B-1. Об этом сообщает NBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников военного ведомства и двух отставных военачальников.

В результате удара планируется уничтожить 20 северокорейских пусковых площадок, испытательных полигонов и вспомогательных объектов. По словам собеседников телеканала, в Пентагоне уверены, что точно определили местонахождение целей для атаки, наблюдая за северокорейскими испытаниями.

Как утверждают источники, удар планируется нанести с авиабазы Андерсен на Гуаме. Бомбардировщики будут поддерживаться дронами и наблюдением со спутников. Их будут сопровождать истребители, специальные самолеты для дозаправки в воздухе и самолеты со средствами радиоэлектронной борьбы.

При этом воздушная атака на КНДР - не единственный возможный вариант силового решения северокорейской проблемы, заявили телеканалу два неназванных американских чиновника. По их словам, такой вариант обсуждается среди прочих, и возможные военные действия США против Северной Кореи будут включать в себя атаку с воздуха, суши, моря, а также кибератаки.

В четверг агентство ЦТАК распространило заявление северокорейского генерала Ким Рак Диома о завершении разработки плана ракетного удара по американской базе на Гуаме. Военачальник заявил, что армия КНДР планирует атаковать базу баллистическими ракетами "Хвасон-12" с ядерными зарядами, которые должны будут пролететь 3356 километров над Японией и Тихим океаном и упасть примерно в 30-40 километрах от побережья Гуама. В середине августа, сказал генерал, план будет представлен на утверждение северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну, а затем стратегические ядерные силы страны будут дожидаться его приказа. Северокорейский офицер объяснил создание плана атаки на американских военных необходимостью сдержать "безрассудные действия американцев на юге Корейского полуострова".

Накануне Северная Корея угрожала США ракетным обстрелом базы на Гуаме, а днем раньше глава МИДа страны пообещал применить против Америки ядерное оружие.

Комментарии 8 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
10.08.2017
новость Новости по теме
09.08.2017 КНДР грозит США ракетным обстрелом баз на Гуаме →
08.08.2017 КНДР пригрозила США ядерным ударом →
01.08.2017 CNN: КНДР испытала систему запуска ракет с подлодки →
30.07.2017 КНДР грозит США "решительными действиями" в ответ на санкции →
30.07.2017 Американские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровом →
29.07.2017 Госдепартамент возложил на Россию и Китай ответственность за эскалацию северокорейской угрозы →
28.07.2017 Северная Корея провела еще один запуск межконтинентальной баллистической ракеты →
21.07.2017 Американцам запретят поездки в КНДР →
05.07.2017 В США назвали угрозой всему миру запуск северокорейской МБР →
04.07.2017 В КНДР заявили о первом испытании межконтинентальной баллистической ракеты →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Выбор читателей
статья Атака "Дикой дивизии"
Илья Мильштейн
в блоге Святыня пледа
383
новость Обыск у Манафорта
Пол Манафорт. Кадр CNN
статья Путин, Сталин и бомба
РЕКЛАМА
новость Кубань: без света вместе с Крымом
Взорванная опора ЛЭП, идущей в Крым. 20.11.2015. Фото с ФБ-страницы Ленура Ислямова
новость Тайна "Седьмой студии"
Нина Масляева. Фото с личной ФБ-страницы
новость Провальные переговоры Израиля
Башар Асад и Али Хаменеи. Фото: leader.ir
статья Путин и Трамп против русофобов
Владимир Абаринов
новость Первое дело об отрицании Холокоста
Роман Юшков. Фото с личной ФБ-страницы
в блоге Жизнь в розовом свете
383
статья Кинутый Ким
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Политзеку Панову просят 9 лет
Артур Панов. Фото: kavkaz-uzel.eu
статья Историческая заслуга Путина
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Четыре года за 26 марта
Андрей Косых в суде, 09.08.2017. Фото: zona.media
новость Крым довел до Гааги
Нафтогаз Украины. Фото с сайта Newsru.com
новость Последнее слово Чийгоза
Ахтем Чийгоз. Кадр "Крым.Реалий"
новость 10 суток старику за пикет
Сервер Караметов возле суда. Фото с ФБ-страницы Айше Умеровой
новость Кадыров просит запретить "Матильду"
Рамзан Кадыров. Кадр интервью HBO
в блоге Овощная страсть
383
новость Минкульт: Кадыров сам все запретит
Владимир Аристархов. Фото: mkrf.ru