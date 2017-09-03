Реклама

КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы. Такую информацию передает Yonhap.

В 12:29 по Сеулу (11:59 по Пхеньяну, 6:29 мск) в районе ядерного полигона на северо-востоке КНДР был зафиксирован подземный толчок искусственного происхождения. Его магнитуда составила 5,7. После этого по пхеньянскому телевидению сообщили о шестом по счету ядерном испытании, уточнив, что сейчас была взорвана водородная бомба.

О создании водородной бомбы в Северной Корее объявили ранее в воскресенье. Утверждалось, что снаряд рассчитан на доставку межконтинентальными баллистическими ракетами.

В последние месяцы КНДР активизировала испытания вооружений, одновременно начав все более определенно угрожать Южной Корее, Японии и США. Так, 8 августа Пхеньян пригрозил обстрелять базы США на тихоокеанском острове Гуам баллистическими ракетами средней дальности Hwasong-12. Неделей позже, однако, диктатор КНДР Ким Чен Ын заявил, что "готов подождать" с обстрелом Гуама.

29 августа Пхеньян запустил ракету Hwasong-12 в сторону Японии. Снаряд пролетел над островом Хоккайдо, достигнув высоты 550 километров, и упал в Тихий океан примерно в 1180 километрах от японского побережья. Запуск вызвал крайнюю обеспокоенность как в Токио, так и в Сеуле.

В тот же день Совбез ООН по требованию Японии, Южной Кореи и США провел экстренное заседание, по итогам которого принял резолюцию с решительным осуждением действий Пхеньяна. В то же время угрозы новых санкций против КНДР заявление не содержало.

30-го числа Ким Чен Ын заявил, что проведенный запуск - "первый шаг подготовки к военной операции Корейской народной армии в Тихом океане и прелюдия к сдерживанию Гуама - передовой базы вторжения". Одновременно, заметили в Пхеньяне, прошедшее испытание представляет собой ответ на проходящие сейчас совместные учения США и Южной Кореи.