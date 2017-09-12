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новость Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против КНДР

12.09.2017
Заседание Совета безопасности ООН. Фото: un.org
Заседание Совета безопасности ООН. Фото: un.org
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Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против Северной Кореи, сообщает Центр информации ООН. Решение стало реакцией на шестое по счету ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября.

Документ налагает запрет на закупку северокорейской текстильной продукции, включая ткани и и частично готовые изделия. Кроме того, резолюция запрещает продажу стране газовых конденсатов вводит ограничения на поставки нефтепродуктов в КНДР. До конца этого года Северная Корея сможет закупить максимум 500 тысяч баррелей, а в дальнейшем поставки будут ограничены 2 миллионами баррелей в год. В настоящее время КНДР потребляет 4,5 миллиона баррелей в год.

Странам-членам ООН запрещено выдавать новые разрешения на работу для граждан КНДР за исключением случаев, когда речь идет о гуманитарной помощи или программах по денуклиаризации.

Резолюция позволяет досматривать в открытом море суда в случае подозрения на перевозку запрещенных грузов в Северную Корею или из нее. Однако такой досмотр должен происходить с разрешения стран, под флагами которых они ходят.

Изначально США настаивали на более жестком варианте резолюции. В американском проекте документа шла речь о тотальном эмбарго на нефть и о замораживании активов северокорейского руководства за рубежом. Также предлагалось заморозить активы авиакомпании Air Koryo, северокорейских вооруженных сил и структур, связанных с армией и с Трудовой партией Кореи.

Однако против этого резко выступил Китай. После переговоров, которые продолжались почти неделю, в проектеостались лишь санкции в отношении ряда партийных и военных структур. От ограничений, касающихся самой армии и Air Koryo, пришлось отказаться.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал "крупной ошибкой" недооценку российско-китайской инициативы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. По его словам, Москва "убеждена в том, что отвести сгущающуюся угрозу от Корейского полуострова можно не все новыми санкциями, а исключительно политическими методами". Небензя назвал российско-китайский подход "разумной и реалистичной альтернативой ультимативной логике санкций, не раз доказавшей свою несостоятельность".

Меры финансово-экономического давления на КНДР практически исчерпаны, заявил российский дипломат. "Дальнейшие рестрикции могут быть равносильны попытке удушения ее экономики, введения тотальной блокады страны и провоцирования гуманитарного кризиса", - отметил Небензя.

При этом российский постпред подчеркнул, что Москва не приемлет претензии Северной Кореи на статус ядерной державы. "Россия поддержала все резолюции СБ ООН, требующие прекращения ракетно-ядерных программ в интересах денуклеаризации Корейского полуострова, - сказал он. - Соответственно, мы поддерживали и поддерживаем введенные этими резолюциями санкции, нацеленные на то, чтобы побудить КНДР выполнять требования Совета Безопасности".

Китай призвал США к сдержанности в отношении Северной Кореи. "Мы надеемся, что США учтут при формировании своей политики принципы отказа от смены режима в КНДР, отказа от разрушения нынешнего режима в КНДР, от ускорения темпов объединения Корейского полуострова и не будут отправлять войска к северу от 38-й параллели", - заявил постпред КНР при ООН Лю Цзеи.

5 августа Совет безопасности ООН в ответ на два пуска межконтинентальных баллистических ракет, проведенные Северной Кореей в июле, принял очередной пакет санкций против КНДР. Он запрещает государствам - членам ООН импортировать из страны уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты, нанимать новых работников из Северной Кореи и открывать с этой страной новые совместные предприятия. В Госдепартаменте США отмечали, что это снизит годовую прибыль КНДР от экспорта с 3 до 2 миллиардов долларов в год. Сейчас же санкции ударяют по текстильной промышленности - второй по величине статье экспорта КНДР после угля. В 2016 году экспорт текстиля принес экономике КНДР 752,5 миллиона долларов. 80 процентов текстиля КНДР продает Китаю.

3 сентября КНДР объявила, что провела испытания водородной бомбы, которую можно использовать в качестве боеголовки для баллистических ракет. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с этим испытанием. Посол США в ООН Никки Хейли призвала принять "максимально жесткие меры" по отношению к КНДР. "Пока не поздно, мы должны задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические меры", - заявила она. Хейли также заявила, что страны, поддерживающие экономические связи с Пхеньяном, своими действиями способствуют росту ядерных амбиций режима.

5 сентября президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что КНДР не откажется от разработки ядерного оружия под давлением санкций, так как считает эту программу вопросом безопасности. "Да они, как я вчера сказал на встрече со своими коллегами, траву будут есть, понимаете, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности". Поэтому, по мнению президента, использование санкций любого рода будет "бесполезным и неэффективным".

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12.09.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Кинутый Ким

Илья Мильштейн, 07.08.2017

Судя по тому, как шли переговоры между Россией и Америкой накануне голосования в Совбезе, судьба Ким Чен Ына сегодня становится разменной картой и висит на волоске. Иначе не объяснить сговорчивость Кремля при обсуждении резолюции, в которой не сказано, что военного решения проблемы КНДР нет.
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