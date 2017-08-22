Реклама

Минфин США включил московскую фирму "Гефест-М", а также четыре физических лица - граждан России в санкционный список за сотрудничество с КНДР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из физических лиц в список попали директор "Гефест-М" Рубен Киракосян, исполнительный директор сингапурской фирмы Velmur Management Ирина Хуиш, сотрудник сингапурской Transatlantic Partners Андрей Сербин, а также Михаил Писклин, заключивший через Transatlantic контракт на поставку топлива с Daesong Credit Development Bank, ранее включенным в санкционный список.

"Гефест-М" и лично Киракосян обвиняются в поддержке Korea Tangun Trading Corporation, которая вовлечена в реализацию ядерной и ракетной программ КНДР. Velmur, Transatlantic и лично Хуиш и Сербину, так же как и Писклину, вменена причастность к обеспечению северокорейского режима нефтью.

В список также включены фирмы из Китая и Намибии, а также граждане Китая и КНДР.

"Неприемлемо, чтобы частные лица и компании в Китае, России и где бы то ни было обеспечивали Северной Корее возможность получать доходы, которые тратятся на разработку оружия массового уничтожения и дестабилизацию обстановки в регионе, - подчеркнул глава Минфина США Стивен Мнучин. - Мы действуем в соответствии с санкциями ООН (против КНДР. - Ред.), чтобы продемонстрировать, что поддержка Северной Кореи в нарушение этих санкций повлечет последствия, и чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем".

За последние годы ООН ввела против КНДР целый ряд санкций в связи с ракетной и ядерной программой Пхеньяна. Последний на сегодня пакет был принят 5 августа в ответ на два пуска межконтинентальных баллистических ракет, проведенные Северной Кореей в предыдущем месяце. Он запрещает государствам - членам ООН импортировать из КНДР уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты, нанимать новых работников из Северной Кореи и открывать с этой страной новые совместные предприятия. В Госдепартаменте США отмечали, что это снизит годовую прибыль КНДР от экспорта с 3 до 2 миллиардов долларов в год.