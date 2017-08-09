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КНДР грозит обстрелять базы США на тихоокеанском острове Гуам, в том числе базу стратегических бомбардировщиков Андерсон, баллистическими ракетами Hwasong-12. Заявление командования Стратегических сил Корейской народной армии опубликовано на сайте KSNA Watch. План удара, говорится в документе, вскоре будет представлен на утверждению северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну.

Недовольство Пхеньяна вызвал предпринятый утром во вторник очередной полет "воздушных пиратов Гуама" над Южной Кореей. В заявлении эти действия расцениваются как "безумные учения, имитирующие реальную войну".

Кроме того, северокорейские военные напомнили, что с начала нынешнего года с авиабазы Вандерберг в Калифорнии было проведено четыре учебных запуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-3 в сторону КНДР.

"В очередной раз прямо заявляем: стратегическое оружие, которое КНДР получило потом и кровью, рискуя всем, не является предметом торгов для получения признания со стороны одних стран и сделок с другими, но представляет собой основное средство решительно противостоять политическому и экономическому давлению США и их военной угрозе, наблюдаемой ныне", - подчеркивают в Пхеньяне.

Накануне министр иностранных дел КНДР Ли Юн Хо заверил, что в случае атаки со стороны США Пхеньян "будет готов преподать Вашингтону жестокий урок с применением ядерного оружия". Другим странам, заверил чиновник, беспокоиться не о чем, пока они не решат присоединиться к Соединенным Штатам.

Ли подчеркнул, что КНДР ни при каких обстоятельствах не согласится на переговоры по поводу своей ядерной программы. Угрозу миру, заметил он, несут не северокорейские ракеты, а США.