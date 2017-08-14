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Послы КНДР в ключевых странах съехались в Пхеньян на специальное совещание, сообщает Yonhap со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.

По сведениям агентства, на родину вернулись постпред Северной Кореи в ООН Ким Ин Рен и послы страны в России и Китае Ким Хен Джун и Ли Чже Рен. Какие еще дипломаты отправились в Пхеньян, неизвестно.

Как отмечается, совещание послов может быть связано с подготовкой новых вооруженных провокаций КНДР - ядерных испытаний или запусков ракет. В министерстве Южной Кореи по объединению страны пояснили, что речь может идти об очередном регулярном сборе послов: в прошлый раз такое же совещание северокорейских дипломатов состоялось в июле 2015 года, это была 43-я по счету встреча послов КНДР.

Накануне директор ЦРУ Майк Помпео заявил в эфире Fox News, что КНДР может провести еще одно ракетное испытание. "Я вполне уверен, что (северокорейский диктатор Ким Чен Ын.- Ред.) будет продолжать пытаться разработать свою ракетную программу, поэтому я не буду удивлен, если состоится еще одно ракетное испытание", - сказал глава спецслужбы.

На прошлой неделе отношения КНДР и США в очередной раз резко обострились. 8 августа постпред страны в ООН пригрозил Америке ядерным ударом в случае атаки на Северную Корею. На другой день власти страны пообещали устроить ракетный обстрел авиабазы США на Гуаме. 10 августа стало известно, что Пентагон разработал план превентивного удара по ракетным объектам КНДР тяжелыми бомбардировщиками с Гуама. Тогда же в Северной Корее сообщили о завершении разрабоки плана атаки на Гуам.

5 августа Совбез ООН единогласно принял подготовленную США резолюцию о новых санкциях против КНДР. Документ был подготовлен в ответ на два пуска межконтинентальных баллистических ракет, проведенные Пхеньяном в июле.

Санкции запрещают государствам - членам ООН импортировать из КНДР уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты, нанимать новых работников из Северной Кореи и открывать с этой страной новые совместные предприятия. По оценке Госдепартамента США, это снизит годовую прибыль КНДР от экспорта с 3 до 2 миллиардов долларов в год.