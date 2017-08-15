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Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что готов "немного подождать" с ударом по американской авиабазе на Гуаме, пока Белый Дом не изменит своего поведения. Об этом он заявил на встрече с северокорейскими военными, ознакомившими диктатора с планом атаки на Гуам, передает Yonhap со ссылкой на ЦТАК.

По словам Ким Чен Ына, он готов потерпеть, пока США взвесят все за и против и придут к решению, которе облегчит их "ужасную судьбу".

Однако, сказал диктатор, он прикажет начать атаку, если США продолжат "чрезвычайно опасные безрассудные действия" на Корейском полуострове. Поэтому, отметил глава КНДР, северокорейские рактечики должны быть всегда готовы "перекрыть дыхание янки". "Американские империалисты уже завязали петлю у себя на шее из-за своего конфронтационного рэкета", - сказал Ким Чен ЫН.

Накануне, инспектируя командование стратегических сил страны, северокорейский лидер заявил, что для разрядки напряженности США должны "первыми сделать правильный выбор и показать его делом".

Как отмечается, последние заявления северокорейского лидера могут означать, что Пхеньян не собирается немедленно осуществлять удары баллистическими ракетами, однако возможны провокации во время совместных американо-южнокорейских учений, намеченных на конец года.

Накануне КНДР вызвала в Пхеньян для специального совещания послов в ключевых странах. Известно, что на родину вернулись постпред Северной Кореи в ООН Ким Ин Рен и послы страны в России и Китае Ким Хен Джун и Ли Чже Рен. Совещание дипломатов могло быть связано с подготовкой новых ракетных испытаний.

На прошлой неделе отношения КНДР и США в очередной раз резко обострились. 8 августа постпред страны в ООН пригрозил Америке ядерным ударом в случае атаки на Северную Корею. На другой день власти страны пообещали устроить ракетный обстрел авиабазы США на Гуаме. 10 августа стало известно, что Пентагон разработал план превентивного удара по ракетным объектам КНДР тяжелыми бомбардировщиками с Гуама. Тогда же в Северной Корее сообщили о завершении разрабоки плана атаки на Гуам.

5 августа Совбез ООН единогласно принял подготовленную США резолюцию о новых санкциях против КНДР. Документ был подготовлен в ответ на два пуска межконтинентальных баллистических ракет, проведенные Пхеньяном в июле.

Санкции запрещают государствам - членам ООН импортировать из КНДР уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты, нанимать новых работников из Северной Кореи и открывать с этой страной новые совместные предприятия. По оценке Госдепартамента США, это снизит годовую прибыль КНДР от экспорта с 3 до 2 миллиардов долларов в год.