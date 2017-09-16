О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Asia/m.264033.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Asia/m.264033.html
Также: Азия, Ядерное оружие, Мир, Россия, Оружие, Политика, Война

новость Тайное станет равным

Ким Чен Ын заявил о скором создании ядерных сил
16.09.2017
Ким Чен Ын на ракетных испытаниях. Фото ЦТАК
Ким Чен Ын на ракетных испытаниях. Фото ЦТАК
Реклама

КНДР близка к тому, чтобы завершить создание ядерных сил, несмотря на международные санкции. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на ЦТАК.

"Наша окончательная цель заключается в достижении действительного паритета сил с США, - заявил северокорейский лидер. - Нужно отчетливо показывать великодержавным шовинистам, как наше государство, несмотря на их неорганичные санкции и блокады, достигает цели". Как сообщает ЦТАК, в пятницу Ким Чен Ын лично командовал пуском ракеты Hwasong-12, которая пролетела над японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана.

В пятницу Совет Безопасности ООН провел экстренное закрытое заседание. Пуск северокорейской ракеты члены Совбеза расценили как "очень провокационный" и призвали "полностью и незамедлительно" выполнить все связанные с КНДР резолюции.

При этом постпред России при ООН Василий Небензя назвал ситуацию с санкциями против КНДР "порочным кругом", из которого есть только один выход - политико-дипломатический. "К сожалению, мы находимся в порочном круге, из которого никак не можем вырваться. За очередными испытаниями идет очередная санкционная резолюция. За санкционной резолюцией идет очередное испытание. Мы подчеркивали, подчеркиваем и будем продолжать подчеркивать, что никакого выхода из северокорейского кризиса, кроме как политико-дипломатического, не существует", - сказал он по итогам заседания СБ ООН.

"Военное решение неприемлемо, - подчеркнул Небензя. - Это понимают американцы. И я надеюсь, это понимают американские власти".

В пятницу северокорейская ракета, запущенная из окрестностей Пхеньяна, преодолела расстояние 3700 км, поднявшись на высоту 770 км. При этом ракета пролетела над северным японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно примерно в 2 тысячах км от берегов Японии. На Хоккайдо была объявлена ракетная тревога.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился ко всем странам с призывом принять новые меры против северокорейского режима. "Продолжающиеся провокации только углубляют дипломатическую и экономическую изоляцию Северной Кореи", - отметил он. Тиллерсон отдельно призвал Россию и Китай предпринять против КНДР конкретные меры. "Китай и Россия должны заявить о своей нетерпимости к этим безрассудным ракетным пускам, предприняв прямые действия со своей стороны, - заявил Тиллерсон. - Китай поставляет Северной Корее большую часть своей нефти, а Россия является крупнейшим эксплуататором принудительного труда северных корейцев".

Во вторник Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против Северной Кореи в ответ на шестое по счету ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября. Документ налагает запрет на закупку северокорейской текстильной продукции. Кроме того, резолюция запрещает продажу стране газовых конденсатов вводит ограничения на поставки нефтепродуктов в КНДР. До конца этого года Северная Корея сможет закупить максимум 500 тысяч баррелей, а в дальнейшем поставки будут ограничены 2 миллионами баррелей в год. В настоящее время КНДР потребляет 4,5 миллиона баррелей в год.

Странам-членам ООН запрещено выдавать новые разрешения на работу для граждан КНДР за исключением случаев, когда речь идет о гуманитарной помощи или программах по денуклиаризации. Резолюция позволяет досматривать в открытом море суда в случае подозрения на перевозку запрещенных грузов в Северную Корею или из нее. Однако такой досмотр должен происходить с разрешения стран, под флагами которых они ходят.

Изначально США настаивали на более жестком варианте резолюции. В американском проекте документа шла речь о тотальном эмбарго на нефть и о замораживании активов северокорейского руководства за рубежом. Однако против этого резко выступил Китай.

5 сентября президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что КНДР не откажется от разработки ядерного оружия под давлением санкций, так как считает эту программу вопросом безопасности. "Да они, как я вчера сказал на встрече со своими коллегами, траву будут есть, понимаете, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности". Поэтому, по мнению президента, использование санкций любого рода будет "бесполезным и неэффективным".

Видео партнеров


Текстовая расшифровка

Оставить комментарий Обсудить
16.09.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Кинутый Ким

Илья Мильштейн, 07.08.2017

Судя по тому, как шли переговоры между Россией и Америкой накануне голосования в Совбезе, судьба Ким Чен Ына сегодня становится разменной картой и висит на волоске. Иначе не объяснить сговорчивость Кремля при обсуждении резолюции, в которой не сказано, что военного решения проблемы КНДР нет.
новость Новости по теме
15.09.2017 Северокорейская ракета вновь пролетела над Японией →
12.09.2017 Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР →
08.09.2017 Мексика выслала из страны посла КНДР →
05.09.2017 Путин выступил против новых санкций против Северной Кореи →
03.09.2017 КНДР объявила об испытании водородной бомбы →
30.08.2017 Ким Чен Ын: Запуск ракеты - "прелюдия к сдерживанию Гуама" →
29.08.2017 Северокорейская ракета пролетела над Японией →
26.08.2017 Северная Корея запустила три ракеты малой дальности →
22.08.2017 США ввели санкции против четверых россиян за сотрудничество с КНДР →
22.08.2017 Reuters: Ответственный за химоружие правительственный центр в Сирии получает грузы из КНДР →
21.08.2017 США и Южная Корея начали ежегодные совместные военные учения →
15.08.2017 Ким Чен Ын: Я готов подождать с ударом по США →
14.08.2017 КНДР вызвала послов в ключевых странах для консультаций →
10.08.2017 СМИ: Пентагон разработал план превентивного удара по КНДР →
09.08.2017 КНДР грозит США ракетным обстрелом баз на Гуаме →
08.08.2017 КНДР пригрозила США ядерным ударом →
Фото и Видео
10447
Play own
Акция другороссов у японского посольства
4172
Play own
Акция "Другой России" у посольства КНР
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
31441
Play own
Табличка на доме Немцова
Реклама
Выбор читателей
статья Поклонский уклон
Виталий Портников. Courtesy photo
новость Русский подкуп в ООН
Идрис Джазаири. Фото: unwatch.org
новость Дело Дмитриева: новая экспертиза
Юрий Дмитриев в суде. Фото: 7x7-journal.ru
новость Для Донбасса денег нет
Российский "гуманитарный конвой" на территории Украины. Фото: @ARothNYT
новость Егорову вменяют экстремизм: ВИДЕО
Владимир Егоров в суде, 13.09.2017. Кадр Граней.Ру
статья Атака польского хищника
РЕКЛАМА
новость Говорухин о противниках "Матильды"
Станислав Говорухин. Фото: er.ru
новость Нападение на соратника Навального
Труба, которой ударили Ляскина. Фото из твиттера активиста
в блоге Либеральная Ходынка
383
новость Лондон: бомба в метро не сработала
Взорвавшийся в метро Лондона контейнер. Фото: twitter.com/andyjohnw
статья "Матильда" и адское пламя
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Разговор на пальцах
383
в блоге Битва с мертвецами
59
новость Новиков подрался с Тарасевичем
Драка Ильи Новикова и Гоши Тарасевича. Кадр видео
в блоге Ужасы парка "Зарядье"
383
новость Дело Яценюка: СКР умыли
Вячеслав Артеменко за спиной Дмитрия Корчинского, 1991. Фото Валерия Милосердова
новость ФСБ приказала молчать об эквакуациях
Разминирование. Фото: mvd.ru
новость Жалоба "Граней" в Страсбурге
Здание ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
в блоге Защита от народного гнева
383
новость Конфликт Трампа с Сешнсом
Дональд Трамп и Джефф Сешнс. Фото: whitehouse.gov