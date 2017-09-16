Реклама

КНДР близка к тому, чтобы завершить создание ядерных сил, несмотря на международные санкции. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на ЦТАК.

"Наша окончательная цель заключается в достижении действительного паритета сил с США, - заявил северокорейский лидер. - Нужно отчетливо показывать великодержавным шовинистам, как наше государство, несмотря на их неорганичные санкции и блокады, достигает цели". Как сообщает ЦТАК, в пятницу Ким Чен Ын лично командовал пуском ракеты Hwasong-12, которая пролетела над японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана.

В пятницу Совет Безопасности ООН провел экстренное закрытое заседание. Пуск северокорейской ракеты члены Совбеза расценили как "очень провокационный" и призвали "полностью и незамедлительно" выполнить все связанные с КНДР резолюции.

При этом постпред России при ООН Василий Небензя назвал ситуацию с санкциями против КНДР "порочным кругом", из которого есть только один выход - политико-дипломатический. "К сожалению, мы находимся в порочном круге, из которого никак не можем вырваться. За очередными испытаниями идет очередная санкционная резолюция. За санкционной резолюцией идет очередное испытание. Мы подчеркивали, подчеркиваем и будем продолжать подчеркивать, что никакого выхода из северокорейского кризиса, кроме как политико-дипломатического, не существует", - сказал он по итогам заседания СБ ООН.

"Военное решение неприемлемо, - подчеркнул Небензя. - Это понимают американцы. И я надеюсь, это понимают американские власти".

В пятницу северокорейская ракета, запущенная из окрестностей Пхеньяна, преодолела расстояние 3700 км, поднявшись на высоту 770 км. При этом ракета пролетела над северным японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно примерно в 2 тысячах км от берегов Японии. На Хоккайдо была объявлена ракетная тревога.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился ко всем странам с призывом принять новые меры против северокорейского режима. "Продолжающиеся провокации только углубляют дипломатическую и экономическую изоляцию Северной Кореи", - отметил он. Тиллерсон отдельно призвал Россию и Китай предпринять против КНДР конкретные меры. "Китай и Россия должны заявить о своей нетерпимости к этим безрассудным ракетным пускам, предприняв прямые действия со своей стороны, - заявил Тиллерсон. - Китай поставляет Северной Корее большую часть своей нефти, а Россия является крупнейшим эксплуататором принудительного труда северных корейцев".

Во вторник Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против Северной Кореи в ответ на шестое по счету ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября. Документ налагает запрет на закупку северокорейской текстильной продукции. Кроме того, резолюция запрещает продажу стране газовых конденсатов вводит ограничения на поставки нефтепродуктов в КНДР. До конца этого года Северная Корея сможет закупить максимум 500 тысяч баррелей, а в дальнейшем поставки будут ограничены 2 миллионами баррелей в год. В настоящее время КНДР потребляет 4,5 миллиона баррелей в год.

Странам-членам ООН запрещено выдавать новые разрешения на работу для граждан КНДР за исключением случаев, когда речь идет о гуманитарной помощи или программах по денуклиаризации. Резолюция позволяет досматривать в открытом море суда в случае подозрения на перевозку запрещенных грузов в Северную Корею или из нее. Однако такой досмотр должен происходить с разрешения стран, под флагами которых они ходят.

Изначально США настаивали на более жестком варианте резолюции. В американском проекте документа шла речь о тотальном эмбарго на нефть и о замораживании активов северокорейского руководства за рубежом. Однако против этого резко выступил Китай.

5 сентября президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что КНДР не откажется от разработки ядерного оружия под давлением санкций, так как считает эту программу вопросом безопасности. "Да они, как я вчера сказал на встрече со своими коллегами, траву будут есть, понимаете, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности". Поэтому, по мнению президента, использование санкций любого рода будет "бесполезным и неэффективным".

Видео партнеров



Текстовая расшифровка