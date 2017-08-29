О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Asia/m.263633.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Asia/m.263633.html
Также: Азия, Оружие, США, Россия, Мир, Война, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость Непрерванный пролет

Северокорейская ракета пролетела над Японией
29.08.2017
Запуск ракеты Hwasong-12. Фото ЦТАК
Запуск ракеты Hwasong-12. Фото ЦТАК
Реклама

Запущенная с полигона в Северной Корее ракета пролетела над японской территорией, сообщает сообщает Reuters. Совет Безопасности ООН по требованию США, Японии и Южной Кореи проведет экстренное заседание.

Ракета стартовала с полигона вблизи Пхеньяна незадолго до 6 утра по местному времени (полночь по московскому) и преодолела расстояние 2700 км, достигнув высоты 550 км. При этом ракета пролетела над северным японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно примерно в 1180 км от берегов Японии. Сообщается, что перед падением ракета развалилась на три части. По данным американских военных, была запущена ракета средней дальности Hwasong-12.

В связи с запуском ракеты президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности, а вооруженные силы страны были приведены в состояние повышенной боеготовности.

"Безрассудная акция Северной Кореи - это беспрецедентная, серьезная и тяжелая угроза для нашей нации, - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. - Япония будет добиваться проведения экстренного заседания СБ ООН. Она призывает мировое сообщество с платформы ООН усилить давление на Северную Корею".

В связи с пуском ракеты Абэ провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. "Япония и США согласны, что необходимо усилить давление на Северную Корею", - сообщил японский премьер. При этом Абэ отметил, что в разговоре лидеры "подтвердили необходимость взаимодействия с Китаем и Россией" в этом вопросе, заявив, что "надо воздействовать на Китай и Россию с тем, чтобы они изменили свой подход" к Пхеньяну.

Позже Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что экстренное заседание Совбеза ООН состоится вечером во вторник. С требованием созвать заседание выступили Япония, США и Южная Корея.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков при этом выступил против ужесточения санкций против Северной Кореи. "Уже всем очевидно, что ресурс санкционного воздействия на КНДР исчерпан", - сказал чиновник. Рябков отметил, что Москва встревожена "тенденцией к эскалации" ситуации на Корейском полуострове. По мнению замглавы российского МИДа, проходящие совместные учения США и Южной Кореи "оказали влияние с точки зрения провоцирования Пхеньяна" на новый пуск".

В последний раз северокорейская ракета пролетела над территорией Японии в 2009 году. Тогда Япония, США и Южная Корея сочли это испытанием баллистической ракеты, однако Пхеньян утверждал, что речь шла о ракете, доставлявшей в космос спутник.

5 августа Совбез ООН единогласно принял подготовленную США резолюцию о новых санкциях против КНДР. Документ был подготовлен в ответ на два пуска межконтинентальных баллистических ракет, проведенные Пхеньяном в июле.

Санкции запрещают государствам - членам ООН импортировать из КНДР уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты, нанимать новых работников из Северной Кореи и открывать с этой страной новые совместные предприятия. По оценке Госдепартамента США, это снизит годовую прибыль КНДР от экспорта с 3 до 2 миллиардов долларов в год.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
29.08.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Ын сегодня в ударе

Илья Мильштейн, 14.08.2017

Все еще молодой вождь намерен уже по-взрослому шантажировать мир. Потому столь велик соблазн, спасая грядущие поколения от нынешнего и грядущих Кимов, устранить опасность навсегда, и в брутальных экспромтах Трампа отражаются, помимо прочего, и эти мечты.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Кинутый Ким

Илья Мильштейн, 07.08.2017

Судя по тому, как шли переговоры между Россией и Америкой накануне голосования в Совбезе, судьба Ким Чен Ына сегодня становится разменной картой и висит на волоске. Иначе не объяснить сговорчивость Кремля при обсуждении резолюции, в которой не сказано, что военного решения проблемы КНДР нет.
новость Новости по теме
26.08.2017 Северная Корея запустила три ракеты малой дальности →
25.08.2017 CNN опубликовал видео задержания на Украине "ракетных шпионов" из КНДР в 2011 году →
22.08.2017 США ввели санкции против четверых россиян за сотрудничество с КНДР →
21.08.2017 США и Южная Корея начали ежегодные совместные военные учения →
15.08.2017 Ким Чен Ын: Я готов подождать с ударом по США →
14.08.2017 КНДР вызвала послов в ключевых странах для консультаций →
10.08.2017 СМИ: Пентагон разработал план превентивного удара по КНДР →
09.08.2017 КНДР грозит США ракетным обстрелом баз на Гуаме →
08.08.2017 КНДР пригрозила США ядерным ударом →
01.08.2017 CNN: КНДР испытала систему запуска ракет с подлодки →
30.07.2017 КНДР грозит США "решительными действиями" в ответ на санкции →
04.07.2017 В КНДР заявили о первом испытании межконтинентальной баллистической ракеты →
02.05.2017 В Южной Корее американские военные развернули систему ПРО THAAD →
05.04.2017 Северная Корея провела очередное испытание баллистической ракеты →
06.03.2017 КНДР запустила четыре баллистические ракеты в сторону Японского моря →
12.02.2017 КНДР провела запуск баллистической ракеты →
03.08.2016 Запущенная в КНДР баллистическая ракета упала в исключительной экономической зоне Японии →
Фото и Видео
10447
Play own
Акция другороссов у японского посольства
4172
Play own
Акция "Другой России" у посольства КНР
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
Реклама
Выбор читателей
статья Народ против Серебренникова
новость Санкционку везли из Белоруссии
Уничтожение санкционных продуктов. Фото: kazanfirst.ru
статья Смерть за нелюбовь к Путину
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Уфа: мастера пыток взорвали
Раненый Сергей Кожевников у своей машины. Кадр видео Proufu.Ru
РЕКЛАМА
в блоге Блудница из полиции
383
новость Новая должность Шредера
Герхард Шредер. Фото christoph-straesser.de
в блоге Злой Запад и добрая Россия
383
новость ФСБ и исчезновение в Гомеле
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Игоря Гриба
статья Дурак до Киева доведет
Виталий Портников
новость Москва: убийство за шляпу и очки
Станислав Думкин. Фото с личной ВК-страницы
новость Краснодар: нацисты против полиции
На месте перестрелки в Краснодаре. Фото: ВК-сообщество "Типичный Краснодар"
новость Чечня: списки подозрительных артистов
Карикатура Charlie Hebdo о преследованиях геев в Чечне
в блоге На бойком месте
383
новость Проститутка в погонах и в декрете
Межмуниципальное УМВД "Балаковское". Источник: Google.Maps
новость Trump Tower в Москве
Феликс Сатер. Фото: washingtonexaminer.com
новость Знаменитости за Серебренникова
Кирилл Серебренников в Басманном суде. Кадр "России-24"
новость Атака в Сургуте: десятки задержанных
Артур Гаджиев. Кадр видео с youtube-канала "Хрюши против | Сургут"
статья Колумб попал в истерию
Владимир Абаринов
в блоге Просить и не просить
383
новость Питер: ФСБ и условность приговора
Дмитрий Сергеев. Фото: fontanka.ru