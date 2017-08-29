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Запущенная с полигона в Северной Корее ракета пролетела над японской территорией, сообщает сообщает Reuters. Совет Безопасности ООН по требованию США, Японии и Южной Кореи проведет экстренное заседание.

Ракета стартовала с полигона вблизи Пхеньяна незадолго до 6 утра по местному времени (полночь по московскому) и преодолела расстояние 2700 км, достигнув высоты 550 км. При этом ракета пролетела над северным японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно примерно в 1180 км от берегов Японии. Сообщается, что перед падением ракета развалилась на три части. По данным американских военных, была запущена ракета средней дальности Hwasong-12.

В связи с запуском ракеты президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности, а вооруженные силы страны были приведены в состояние повышенной боеготовности.

"Безрассудная акция Северной Кореи - это беспрецедентная, серьезная и тяжелая угроза для нашей нации, - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. - Япония будет добиваться проведения экстренного заседания СБ ООН. Она призывает мировое сообщество с платформы ООН усилить давление на Северную Корею".

В связи с пуском ракеты Абэ провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. "Япония и США согласны, что необходимо усилить давление на Северную Корею", - сообщил японский премьер. При этом Абэ отметил, что в разговоре лидеры "подтвердили необходимость взаимодействия с Китаем и Россией" в этом вопросе, заявив, что "надо воздействовать на Китай и Россию с тем, чтобы они изменили свой подход" к Пхеньяну.

Позже Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что экстренное заседание Совбеза ООН состоится вечером во вторник. С требованием созвать заседание выступили Япония, США и Южная Корея.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков при этом выступил против ужесточения санкций против Северной Кореи. "Уже всем очевидно, что ресурс санкционного воздействия на КНДР исчерпан", - сказал чиновник. Рябков отметил, что Москва встревожена "тенденцией к эскалации" ситуации на Корейском полуострове. По мнению замглавы российского МИДа, проходящие совместные учения США и Южной Кореи "оказали влияние с точки зрения провоцирования Пхеньяна" на новый пуск".

В последний раз северокорейская ракета пролетела над территорией Японии в 2009 году. Тогда Япония, США и Южная Корея сочли это испытанием баллистической ракеты, однако Пхеньян утверждал, что речь шла о ракете, доставлявшей в космос спутник.

5 августа Совбез ООН единогласно принял подготовленную США резолюцию о новых санкциях против КНДР. Документ был подготовлен в ответ на два пуска межконтинентальных баллистических ракет, проведенные Пхеньяном в июле.

Санкции запрещают государствам - членам ООН импортировать из КНДР уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты, нанимать новых работников из Северной Кореи и открывать с этой страной новые совместные предприятия. По оценке Госдепартамента США, это снизит годовую прибыль КНДР от экспорта с 3 до 2 миллиардов долларов в год.