Реклама

Власти Мексики объявили персоной нон грата посла КНДР в стране Ким Хен Гиля из-за проведенных Северной Кореей испытаний водородной бомбы. Об этом сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на министерство иностранных дел Мексики.

Северокорейский дипломат должен будет вернуться на родину в течение 72 часов.

В мексиканском дипломатическом ведомстве выразили "абсолютное несогласие" с ядерной программой Пхеньяна. "Северокорейская ядерная активность - большой риск для международного мира и безопасности, она несет серьезную угрозу странам региона, включая ключевых союзников Мексики, таких как Япония и Южная Корея", - отмечают в МИД страны.

"Мексика подчеркивает полную поддержку усилиям СБ ООН, направленным на денуклеаризацию Корейского полуострова, и призывает действовать сообща в деле мирного урегулирования нынешнего кризиса", - подчеркивается в заявлении ведомства.

3 сентября КНДР объявила об испытании водородной бомбы. Независимые наблюдатели зафиксировали в районе ядерного полигона на северо-востоке страны подземный толчок искусственного происхождения.

В понедельник в связи с испытанием экстренно собрался Совбез ООН. Посол США в ООН Никки Хейли призвала принять "максимально жесткие меры" по отношению к КНДР. "Пока не поздно, мы должны задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические меры", - заявила она. Хейли также заявила, что страны, поддерживающие экономические связи с Пхеньяном, своими действиями способствуют росту ядерных амбиций режима. Она пообещала опубликовать разработанный США новый проект резолюции по КНДР, голосование по которому пройдет 11 сентября.