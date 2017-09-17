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Совбез ООН исчерпал все возможности повлиять на ядерную программу Северной Кореи, и теперь США могут поручить решение вопроса Пентагону. Как передает Reuters, такое заявление сделала постпред Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли.

Постпред заметила, что очень рада передать решение вопроса главе Пентагона Джеймсу Мэттису. "Мы испробовали все иные возможности, какие только имели, и теперь предлагается обсудить целый ряд силовых вариантов", - сказала дипломат.

12 сентября Совбез ООН принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на испытание водородной бомбы, проведенное Пхеньяном 3-го числа. В частности, документ запрещает закупку северокорейского текстиля и продажу в КНДР газовых конденсатов, а также ограничивает поставки нефтепродуктов в страну.

Однако в пятницу КНДР провела новое ракетное испытание, вновь, как и двумя неделями раньше, запустив снаряд над территорией Японии. На северном японском острове Хоккайдо была объявлена тревога.

Совбез ООН на экстренном закрытом заседании осудил очередное испытание КНДР как провокацию. В то же время постпред России в Объединенных Нациях Василий Небензя предостерег от начала военных действий против Пхеньяна.

Между тем северокорейский диктатор Ким Чен Ын объявил, что работа КНДР над созданием собственного ядерного арсенала близится к завершению, а окончательная цель Пхеньяна - "достижение действительного паритета сил с США".