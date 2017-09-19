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Если Северная Корея станет для США непосредственной угрозой, у Вашингтона не окажется иного выбора, кроме как полностью разрушить ее. Как передает "Голос Америки", об этом в своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер охарактеризовал режим в КНДР как порочный, а ядерную и ракетную программы Пхеньяна назвал угрозой всему миру. Действия диктатора Ким Чен Ына являются самоубийственными как лично для него, так и для его режима, подчеркнул президент США.

Трамп заявил, что настало время, когда все страны мира должны общими усилиями изолировать КНДР, пока та не прекратит агрессивных действий.

Оценивая общую ситуацию в мире, президент США назвал нынешнее время "эпохой обещаний и больших опасностей". "Мы ожидаем, что все страны будут уважать интересы своих народов и права других суверенных государств", - заявил Трамп. Он заверил, что Соединенные Штаты больше не допустят, чтобы кто-либо получал преимущества за их счет. Мировое сообщество, подчеркнул американский лидер, отвергает угрозы суверенитету любых государств - от Украины до стран на побережье Южно-Китайского моря.

Говоря о ситуации в конкретных странах, Трамп, в частности, осудил режим в Иране как кровожадный, а ядерное соглашение с Тегераном назвал позором для своей страны.

Также хозяин Белого Дома заявил о необходимости борьбы с исламским терроризмом. В частности, заметил он, следует выявить страны, которые поддерживают группировки вроде "Аль-Каиды" и "Хезболлы".

Относительно войны в Сирии Трамп заметил, что нужно выработать политическое решение, которое бы уважало волю сирийского народа.

Некоторые страны, продолжил американский лидер, находятся на пути к катастрофе, однако в ряде случаев разрешению ситуации может поспособствовать ООН.

Трамп упомянул Венесуэлу, заявив, что администрация президента Николаса Мадуро привела эту страну на грань полного коллапса. Американский лидер заверил, что его страна готова к "дальнейшим действиям", если венесуэльский режим продолжит использовать авторитарные методы управления.

Наряду с этим хозяин Белого Дома пожаловался на то, что доля США в финансировании ООН непропорционально высока.

Перед открытием нынешней сессии Генассамблеи представители ряда стран приняли по инициативе Трампа декларацию о реформе Объединенных Наций. "ООН не полностью раскрыла свой потенциал из-за бюрократии и неправильного управления", - пояснял смысл своей идеи президент США.

По состоянию на вечер понедельника по Москве декларацию поддержали 142 страны, то есть большинство членов ООН. Между тем Россия инициативу отвергла. "Концепция внешней политики РФ четко оговаривает приверженность России основополагающей и главенствующей роли ООН, - заявил председатель комитета Госдумы по международным делам жириновец Леонид Слуцкий. - Предлагаемая же реформа скорее реализует американский подход к глобальной мировой повестке".