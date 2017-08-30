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Диктатор КНДР Ким Чен Ын заявил, что проведенный накануне запуск баллистической ракеты в сторону Японии - "первый шаг подготовки к военной операции Корейской народной армии в Тихом океане и прелюдия к сдерживанию Гуама - передовой базы вторжения". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Центрального телеграфного агентства Кореи, официальное информагентство Пхеньяна.

Одновременно, заметило ЦТАК, прошедший запуск представляет собой ответ на проходящие сейчас совместные учения США и Южной Кореи.

8 августа КНДР пригрозила обстрелять базы США на тихоокеанском острове Гуам баллистическими ракетами средней дальности Hwasong-12. Однако неделей позже Ким заявил, что "готов подождать" с обстрелом Гуама.

Ракета Hwasong-12, запущенная КНДР во вторник, пролетела над японским островом Хоккайдо, достигнув высоты 550 километров, и упала в Тихий океан примерно в 1180 километрах от побережья Японии. Запуск вызвал крайнюю обеспокоенность как в Японии, так и в Южной Корее.

Вечером во вторник (в ночь на среду по Москве) Совбез ООН по требованию Японии, Южной Кореи и США провел экстренное заседание, по итогам которого принял резолюцию с решительным осуждением действий Пхеньяна. В то же время угрозы новых санкций против КНДР заявление не содержало.