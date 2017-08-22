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новость Химическая связь

Reuters: Ответственный за химоружие правительственный центр в Сирии получает грузы из КНДР
22.08.2017
Дым от хлора над районом Дахрет-Аввад, 22.11.2016. Фото: Aleppo Media Center
Дым от хлора над районом Дахрет-Аввад, 22.11.2016. Фото: Aleppo Media Center
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За последние полгода были перехвачены два северокорейских груза, предназначенных научному центру в Сирии, ответственному за госпрограмму химического оружия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.

Документ подготовила группа независимых экспертов ООН, которая расследует сообщения о запрещенных химических, баллистических ракетах и ​​сотрудничестве в области вооружения между Сирией и КНДР. 37-страничное исследование также содержит данные о сотрудничестве Дамаска и Пхеньяна по сирийской ракетной программе Scud, а также по техническому обслуживанию и ремонту систем противовоздушной обороны.

Как сообщило экспертам одно из государств-членов ООН, есть основания полагать, что перехваченный груз поставлялся в Сирию в рамках контракта с KOMID, северокорейской горнодобывающей торговой компанией. В 2009 году она была внесена в санкционный список ООН как как ключевой для Пхеньяна поставщик оружия и экспортер оборудования, связанного с баллистическими ракетами и обычными вооружениями. В марте 2016 года под санкции подпали двое представителей KOMID в Сирии.

Перехватить северокорейский груз удалось, так как его получателями были подставные компании, контролируемые европейскими и американскими спецслужбами. Компании должны были передать груз Сирийскому научно-исследовательскому центру. Эта структура, которая с 1970-х годов контролирует программу химического оружия в Сирии, и ранее уличалась в сотрудничестве с KOMID при "передачах запрещенных товаров".

В 2013 году Сирия согласилась уничтожить все арсеналы своего химического оружия, а также компоненты и мощности для его производства. Гарантами соглашения выступили Россия и США.

30 июня Госдепартамент США заявил, что режим сирийского президента Башара Асада не выполнил взятые на себя обязательства по уничтожению химического оружия и продолжает его применять. "Факты свидетельствуют о недостойном и крайне опасном применении химического оружия режимом Асада. Он продолжает использовать химическое оружие и не выполнил программу по его уничтожению в полном объеме, что является нарушением его юридических обязательств в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия и резолюцией 2118 Совета безопасности ООН", - подчеркивается в документе.

Заявление Госдепа было основано на докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в котором подтверждается факт применения 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне "зарина или на него похожего" отравляющего вещества. ОЗХО пришла к такому выводу на основе "широкого спектра информации", анализа образцов, взятых у жертв и в окружающей среде, а также свидетельств очевидцев. Доклад передан Совместному механизму по расследованию (FFM), сформированному ОЗХО и ООН, "чтобы установить, кто несет ответственность за атаку" в Хан-Шейхуне.

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22.08.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Пошли все к чертам

Илья Мильштейн, 10.04.2017

Это и есть основная красная черта, внутри которой мы время от времени наблюдаем множество мелких красных линий. Химическая атака на Хан-Шейхун, молниеносный ответ Трампа, заметно потрясенный Путин и "красная линия", сочиненная в рамках судорожного креатива, - это самый свежий пример.

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