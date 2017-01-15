Карен Шахназаров: "Если доллар рухнет в результате гражданской войны в США, мало никому не покажется... В США военные могут прийти к власти... Мы пока зависим от внешнего мира. Это Советский Союз был экономически абсолютно самодостаточен - и к тому же у него была империя союзников(!), которой у России нет".

Дмитрий Куликов (страстно): "Нам что нужно делать - валить доллар или поддерживать?" Евгений Сатановский (неожиданно трезво): "Да мы не можем ни того, ни другого".

Политолог Дмитрий Куликов: "Вот говорят все время, что надо собой заниматься, - а все не получается. Потому что непонятно, где мы и в чем наши цели. Надо отбросить все, что нам навяливали двадцать пять лет - про вхождение в цивилизованный мир. Надо участвовать в проектировании своего континента и себя - именно в таком порядке".

Политолог Михаил Ремизов (гневно): "В правительстве рассматривали одно экономическое предложение и отклонили - оно, мол, противоречит правилам ВТО. А должны были придумать, что обойти эти правила можно так-то и так-то!"

Карен Шахназаров (с присущей ему вдумчивостью): "Надо настаивать на том, чтобы в ПАСЕ были все наши республики - Дагестан, Татарстан, Чувашия...". "Остроумно!" - одобрительно замечает Соловьев.

Сенатор Олег Морозов: "Мы сегодня впервые заявили, что у нас есть свои интересы в мире и вы, господа, будете с этим считаться, а не хотите считаться - не надо, но нас это интересует во вторую очередь". Соловьев горячо поддерживает и развивает эту мысль: "Мы побеждаем, когда мы атакуем! Надо бить врага на его территории!"

Жириновский: "ПАСЕ - это они нас специально туда втянули, чтобы нас потом долбать".

Соловьев (смело): "Наша страна еще не стала первой мировой державой в вопросах экономики".

Захарова: "А как американцы устроили высылку наших дипломатов на Новый год? Специально сделали так, чтобы нам пришлось за ними борт присылать. Наверняка рассчитывали, что у нас в стране волна поднимется: мол, за дипломатами самолет посылают..." Соловьев (с горечью): "Мелочные они какие-то". Захарова (поучающе): "Мстительные они, Владимир".

Захарова долго с чувством рассказывает, как во время последней болезни Примакова какой-то наш дипломат в Америке купил для него редкое лекарство, но их спецслужбы лекарство изъяли, а деньги до сих пор не вернули. "Это чтобы вы понимали, с кем нам приходится иметь дело".

Захарова: "Нам говорили: ну признайтесь, ведь были у вас до выборов контакты с командой Трампа? А я в ответ спрашивала: а кто такая команда Трампа?" Да, умеет отбрить, ничего не скажешь.

Мария Захарова появляется в каком-то ярко-рыжем одеянии. Соловьев (льстиво): "Выглядите вы вполне зажигательно!" Дама не лезет за словом в карман: "А сегодня у нас такой день - никаких новых санкций, списков, ничего такого. Вот я и решила зажечь!"

Помимо всего прочего, они просто очень глупые.

В перерыве соловьевского действа рекламируют семечки под названием "Белочка". Вполне в духе.

Соловьев (тоном ярмарочного зазывалы): "Сразу после перерыва в нашей студии тайное оружие российской дипломатии - Мария Захарова!" Если бы и впрямь тайное...

Владимир Васильев (Институт США и Канады): "Антироссийская кампания в Америке наверняка пойдет на убыль. Почему? Потому что все вбросы шли от исполнительной ветви власти - ЦРУ, ФБР и так далее. А этот канал будет надежно перекрыт Трампом".

Сергей Михеев (лихорадочно): "В Америке еще больше, чем российскую угрозу, раскручивают жупел терроризма: терроризм - это плохо, и все такое..."

Жириновский (энергично): "Во Франции придет Марин Ле Пен - мы это сделаем!"

Соловьев (давясь от смеха): "Дайте анекдот расскажу - я еврей, мне можно. Вот Алексей Константинович (Пушков) мудро сказал, что у Америки огромный долг. Так вот: Абрам ночью не спит, ворочается. Сара спрашивает, что такое. Абрам: "Я должен Изе тысячу долларов, а отдать не могу". Сара стучит в стенку: "Изя, Абрам тебе тысячу долларов не отдаст!" И говорит Абраму: "Теперь пусть они ворочаются!" Кто с Америки долги-то потребует?!"

Алексей Пушков (авторитетно): "Соединенные Штаты - это сверхдержава, вступившая в длительную эпоху слабости".

Почему же тогда сверхдержава?

Сергей Михеев: "Трамп будет ставить перед собой реальные задачи. Разрушить Россию - это для него нереально. А совместно с Россией добиться внешнеполитических успехов - это возможно".

Железная логика. Непонятно только, почему она применима только к Трампу, а не к Обаме.

Соловьев: "Надо смотреть, кто платит, кто спонсирует. Вот в Совете Безопасности американцы поддержали антиизраильскую резолюцию. Такого раньше не бывало. Мы-то всегда так голосовали по вопросу о поселениях. А вот американцы почему?"

Начался соловьевский вечер. Первым выступает Жириновский: "Трамп - это политик нового типа, нового ранга. В 1991 году я сказал, что буду защищать русских, а он будет защищать американцев!"

Киселев опять дает волю своему бесшабашному юмору: "Заторможенность европейцев порой удивляет. В начале года в Голландии разразился дикий скандал, а русских обвинить как-то до сих пор забыли. В центре репродукции города Утрехт перепутали пузырьки со спермой, и в результате десятки женщин искусственно оплодотворили семенем не от их мужей. В сообщениях о скандале по-европейски деликатно не указывается расовая принадлежность ни женщин - жертв путаницы, - ни новоиспеченных отцов поневоле. Хотя в белой семье вполне мог родиться темнокожий ребенок и наоборот. Хотя если уж совсем политкорректно, по-европейски, то какая разница?"

"Вести недели": "Материализованная ненависть к России - вот прощальный подарок Барака Обамы Европе. Сотни американских броневиков и танков уже направляются к границам России. В польском городе Жагань прошла торжественная церемония приветствия танковой бригады США, которая останется там как минимум до следующей осени". Ужас.

Андрей Кончаловский в "Вестях недели" одобряет передачу Исаакиевского собора церкви: "Не может храм жить без службы" (какк будто там не проводятся службы). Епископ Тихон (Шевкунов) выдвигает еще более убедительный аргумент. "Цари - Николай I, Александр II - строили собор, а никакой не музей". Так цари и Зимний дворец не как музей строили.

Есть в "Вестях недели" и бодрый репортаж из Донбасса: "Воюют местные жители. Парень из Горловки совсем не похож на солдата. Говорит, 20 лет, на вид моложе. Позывной сказочный - Кащей. "Я знаю, что это страшный персонаж, но я добрый. Но стрелял, стреляю и буду стрелять", - признается боец".



Аналитика "Вестей недели": "Любимое детище Обамы - программа доступного медицинского страхования - едва ли надолго переживет президентство ее автора. Сделать хорошо всем оторванный от реальности идеалист Обама не сумел и тут. Врачи стали терять деньги. Пациенты - любимых врачей. В общем, никакого прорыва в медицине. Так, колебания средней температуры по палате за несколько тысяч долларов в сутки. Провалы в социальной сфере сопровождали Обаму и в остальных. В родном Чикаго он долго рассказывал, как людям при нем стало жить лучше. В городе, где только на Рождество убили 12 и ранили 40 человек, звучало такое особенно неправдоподобно. Невесело и от цифр, что фиксируют положение дел в экономике. В США сейчас самые низкие с 40-х годов ХХ века темпы ее восстановления".

"Может ли предохраниться Меркель?" Это Киселев анонсирует следующий сюжет "Вестей недели". Остроумие просто неисчерпаемое.

Киселев внезапно переходит на пропаганду здорового образа жизни: "Но фактом остается то, что мы одна из самых курящих стран в мире... Мы продолжаем гробить себя почем зря. И если "Боярышником" - грубо и неприлично, то почему сигаретой или карманным кальяном можно? Оно так лучше? Позвольте, а чем?"

Киселев (сурово): "С начала года на Европу обрушились небывалые морозы и снегопады. В Польше столбик термометра опускался до рекордного минус 41 градуса. Озябли Италия, Греция, Сербия, Украина. Десятки граждан Евросоюза замерзли насмерть". (Торжественно.) " В этих условиях "Газпром" продолжает наращивать поставки российского газа на Запад".

А вот и блестящее журналистское расследование:

"Вести недели" нашли человека, который разговаривал с ним (Кристофером Стилом, автором досье с "компроматом" на Трампа) перед внезапным отъездом. Это Майкл Хофер, его ближайший сосед. "Он сказал, что ненадолго уезжает, и попросил приглядеть за его тремя кошками. Я сказал: хорошо", - рассказал Хофер.

- Почему он уехал?

- Это вам теперь лучше из газет узнать.

- Он вам что-то сказал?

- Ничего. Сказал только, что его не будет несколько дней".

Киселев: "Так вот, если уж говорить о разрушении американской демократии, морали в американской прессе и репутации США в мире, то особого внимания здесь заслуживает весомый вклад Великобритании и ее спецслужб".

Мстят, поди, гады за Декларацию независимости.

Киселев: "Технологию вранья, которую использовали против Путина, на своей шкуре в полной мере испытывает и Дональд Трамп. Сначала как кандидат в президенты, а сейчас уже и как избранный президент США. По-человечески понятно, что его это приводит в ярость: ведь разрушение морали - это и разрушение Америки. Этим занимается, по словам Трампа, самое коррумпированное издание США - The New York Times. Что уж говорить о других, если даже The New Yorker промышляет тем же самым". Да, трудно нашему батюшке.

"Вести недели": "В отношении промышленности предвыборный лозунг Обамы "Да, мы можем" так и остался словами. Не смог. Вместо обещанного миллиона рабочих мест создал в три раза меньше. Трамп начал возвращать в Америку производства, даже не вступив в должность". Наш-то каков!

"В том, что антироссийская истерия даром не проходит, "Вести недели" убедились лично. Присутствие съемочной группы ВГТРК на пресс-конференции Трампа вызвало настоящий ажиотаж. Коллеги подходили, спрашивали, откуда мы, что думаем по поводу последних событий. Все дело в одном слове на микрофоне - "Россия".

Киселев: "Он (Трамп) выглядит как человек прямой, как человек слова, что тоже отлично. Не то что Обама". Кажется, так Трампа еще не характеризовал никто.

Киселев: "Да, в Туле с надеждой сделать "слаще" российско-американские отношения портрет избранного Трампа даже разместили на пачках сахара-рафинада. Но это лишь показатель, что животного антиамериканизма в России нет".

Киселев: "Сенатор Маккейн уже столь одиозен, что даже обычно сдержанная во внешнеполитических оценках Наталья Тимакова - пресс-секретарь премьера Медведева - не смогла лишить себя удовольствия дать Маккейну определение. И едкое. "Ущербный политический старец". Надо думать, к Маккейну приклеится".

Похвала такого мастера дорогого стоит.

Киселев (с тонким сарказмом): "У меня впечатление от доклада о русских хакерах такое, что даже не гора родила мышь, а мышь что-то выделила из себя".

Киселев: "Сейчас хорошим тоном считается не подчеркивать цвет кожи Обамы, чтобы не дискредитировать других чернокожих политиков. Вот ответ на вопрос, каким оказалось президентство Обамы: позорным, разрушительным и кровавым".