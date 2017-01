Киселев: "Технологию вранья, которую использовали против Путина, на своей шкуре в полной мере испытывает и Дональд Трамп. Сначала как кандидат в президенты, а сейчас уже и как избранный президент США. По-человечески понятно, что его это приводит в ярость: ведь разрушение морали - это и разрушение Америки. Этим занимается, по словам Трампа, самое коррумпированное издание США - The New York Times. Что уж говорить о других, если даже The New Yorker промышляет тем же самым". Да, трудно нашему батюшке.