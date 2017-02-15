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Заявления Белого Дома о возвращении Крыма Украине противоречат предвыборным обещаниям президента США Дональда Трампа. Как передает Интерфакс, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, позицию по Крыму должен озвучить сам Трамп, так как высказывания его пресс-секретаря могут неполно выражать точку зрения главы государства на этот счет.

"Дождемся прямых слов президента США. И вообще необходимо исходить из исполнения предвыборных программ", - заявил Володин. "Когда люди избираются, они избираются гражданами не просто за красивые глава и умение говорить, а за конкретные обещания, за конкретные решения, подходы к проблемам, которые будут реализованы", - добавил собеседник агентства.

"Жители США избрали Трампа потому, что он стал говорить о необходимости прекратить конфликты в Сирии, Ливии, урегулировать ситуацию с Ираком, вести борьбу с терроризмом, выстроить отношения с Россией, с Китаем. Если он откажется от своих предвыборных обязательств - это уже вопрос к нему", - сказал спикер Госдумы.

При этом Володин напомнил, что любые разговоры об отчуждении Крыма из состава России - посягательство на ее целостность. "Поэтому не надо вообще эту тему поднимать. Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал... Послушайте, там еще кто-то скажет", - сказал спикер.

В Кремле заявили, что Россия не будет обсуждать тему возвращения Крыма Украине, в том числе с США. "Что касается возвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Президент России весьма терпеливо и последовательно разъясняет своим партнерам и собеседникам причины, которые привели к тому, что крымчане приняли решение искать защиту у России и стать ее частью. Он весьма терпеливо и последовательно рассказывает историю переворота на Украине, который во многом спонсировался из-за рубежа", - пояснил чиновник, попросив дождаться окончательного формирования администрации Трампа и первых официальных контактов.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в Москве слишком рано решили, что Дональд Трамп является пророссийски настроенным. "Пресс-секретарь Белого дома сделал заявление о том, что Россия должна вернуть Крым. Мы слишком рано решили, при безусловной нашей симпатии к конструктивной риторике президента Трампа, что он вроде бы какой-то пророссийский, он - проамериканский. Он просто воспользовался на определенном этапе настроениями одноэтажной Америки", - пояснил Слуцкий.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп занимает "жесткую" позицию по отношению к России. Президент США ожидает, что Россия свернет агрессию против Украины, а также возвратит этой стране аннексированный Крым, сказал Спайсер. Трамп, подчеркнул чиновник, дал это понять "предельно ясно".

"В то же время он (президент США. - Ред.) всецело рассчитывает на то, что поладит с Россией, и хочет этого", - добавил Спайсер.

3 февраля новый постпред Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон осуждает агрессию России против Украины. "Крым является частью Украины, - подчеркнула она. - Наши санкции, введенные в связи с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине". Также чиновница заметила: "Ужасная ситуация на востоке Украины требует от нас жестко осудить действия России".

8-го числа Спайсер подтвердил эту позицию. "Пока Россия не уйдет из Крыма, эти санкции (введенные за аннексию. - Ред.) пересматриваться не будут", - заверил он.

В августе 2016 года Трамп, тогда еще кандидат в президенты, заявил, что попытка США силой вернуть Крым в состав Украины может привести к Третьей мировой войне. До этого он заявил, что жители Крыма на "референдуме" в марте 2014 года выбрали присоединение к России. Когда корреспондент заметил, что Трамп не исключал возможности признать аннексию, кандидат поправил журналиста: "Я намерен рассмотреть этот вопрос".

"Но вы знаете, - продолжил Трамп, - жители Крыма, насколько я слышал, предпочли быть с Россией, а не там, где они были. И вы должны это тоже учитывать".

"Крым завоеван. Не обвиняйте в этом Дональда Трампа", - добавил кандидат.

До этого Трамп заявлял, что готов рассмотреть вопрос о признании аннексии Крыма, так же как и о снятии санкций с России.