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новость Песков: Кремль ждет извинений от Fox News

06.02.2017
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
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Кремль считает недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста американской телекомпании Fox News в адрес Владимира Путина. Как передает РИА "Новости", об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании", - заявил Песков.

При этом ответ президента США Дональда Трампа, прозвучавший в эфире Fox News, пресс-секретарь главы государства комментировать не стал. "Что касается заявлений президента США, то в данном случае я бы оставил без комментариев", - подчеркнул он.

Накануне Трамп в интервью Fox News не стал оспаривать утверждения о том, что Путин убийца. Американский президент в очередной раз подчеркнул: "Я действительно уважаю его (Путина. - Ред.). Я уважаю множество людей, но это не значит, что я смогу с ними поладить".

Интервьюер Билл О'Райли заметил: "Путин - убийца".

"Есть множество убийц, - ответил Трамп. - У нас множество убийц. Вы считаете, что наша страна такая уж невинная?"

Трамп и ранее не оспаривал обвинений Путина в убийствах. В декабре 2015 года журналист MSNBC Джо Скарборо заметил в беседе с миллиардером: "Он (Путин. - Ред.) убивает журналистов, не согласных с ним". - "Я думаю, наша страна тоже много кого убивает", - возразил Трамп.

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06.02.2017

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