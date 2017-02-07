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новость Назвавший Путина убийцей журналист Fox News отказался приносить извинения

07.02.2017
Билл О'Райли. Фото: businessinsider.com
Билл О'Райли. Фото: businessinsider.com
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Телеведущий американского телеканала Fox News Билл О'Райли, назвавший президента Владимира Путина убийцей, не намерен извиняться. Об этом журналист сообщил в эфире своей передачи.

"Администрация Путина в Москве требует, чтобы я, скромный корреспондент, извинился. Я работаю над тем, чтобы принести свои извинения, - отметил О'Райли. - Но на это может потребоваться некоторое время". При этом журналист добавил, что готов принести извинения не раньше 2023 года.

Также О'Райли пояснил, что он имел в виду, назвав Путина убийцей. По словам телеведущего, все интересующиеся "жестокой историей" Путина могут прочесть книгу "iWar" Билла Герца, в которой рассказывается об обстоятельствах смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста. "И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании", - добавил Песков.

При этом ответ президента США Дональда Трампа, прозвучавший в эфире Fox News, пресс-секретарь главы государства комментировать не стал. "Что касается заявлений президента США, то в данном случае я бы оставил без комментариев", - подчеркнул он.

До этого Трамп в интервью Fox News не стал оспаривать утверждения о том, что Путин убийца. Американский президент в очередной раз подчеркнул: "Я действительно уважаю его (Путина. - Ред.). Я уважаю множество людей, но это не значит, что я смогу с ними поладить".

Интервьюер Билл О'Райли заметил: "Путин - убийца".

"Есть множество убийц, - ответил Трамп. - У нас множество убийц. Вы считаете, что наша страна такая уж невинная?"

Соединенным Штатам лучше поладить с Россией, чем не поладить, добавил президент. "Если Россия помогает нам в таком важнейшем вопросе, как борьба с ИГ и исламским терроризмом во всем мире, - пояснил он, - то это хорошо".

Позже вице-президент США Майк Пенс пояснил, что Трамп не ставил знак равенства между американскими и российскими ценностями, а говорил лишь о намерении выстраивать новые отношения с Москвой

Пенс отметил, что у Москвы и Вашингтона есть много общих интересов. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону надо создавать новые коалиции для борьбы с радикальным исламом и терроризмом, отметив, что враг у России и США один - "Исламское государство".

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07.02.2017

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