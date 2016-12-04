Сергей Кургинян: "С того момента, когда на Украине победил мятеж, народ Украины обрел право на восстание!"

Соловьев (изображая неистовство): "Гаага будет по преступлениям нацистской власти на Украине! Что, для вас Бандера герой?! А я еврей, и для меня он душитель моего народа! Нацистскую мразь всегда били и будем бить!"

Соловьев сурово обращается к Николаю Левченко и Елене Бондаренко: "Вы, депутаты Рады, признав результаты Майдана, оказались слабыми, мерзкими, ничтожными предателями своей родины и своего народа!"

Думаю, это не помешает им и впредь участвовать в программе.

Сергей Кургинян: "Те ребята, что погибли на Донбассе, погибли в борьбе за право народа Украины на закон и порядок против тоталитарной банды, которая захватила власть. А бороться против банды, захватившей власть, мирными средствами уже нельзя. Об этом говорил еще Томас Манн".

Эрудицию не пропьешь.

Дмитрий Куликов: "Про выборы, мирный способ формирования власти - про это я уже не думаю для Украины. Украина уже дошла до такого состояния, что не может самоуправляться".

Бывший депутат Рады Елена Бондаренко: "Донбасс - это душа Украины". Соловьев: "А я всегда говорил - Украину спасет донбассизация".

"Почему на Украине где ни копни, наткнешься на взятку?" - с горечью спрашивает Соловьев. Всякий раз, когда он видит, что люди бывают нечисты на руку, он впадает в душевное расстройство. А ведь, казалось бы, давно мог привыкнуть.

Соловьев (с победоносной улыбкой): "Бжезинский когда-то предсказывал, что Советский Союз распадется. Но что-то пошло не так - мы собираемся, а Европа распадается. Так что переписывайте ваши книжечки, господа!"

Дмитрий Куликов яростно кричит украинским гостям: "Никогда вы не выберетесь из болота! Ни-ког-да!" Соловьев (как бы удивленно): "А зачем им выбираться из болота?"

Соловьев (авторитетно): "Я говорил с европейскими экономистами, и они мне сказали, что во всех странах Европы, кроме Германии, состояние экономики тяжелейшее. Источников роста нет". Ариэль Коэн соглашается, но при этом выражает сомнение в том, что источники роста есть у России. Соловьев (покровительственно): "Не волнуйтесь - все у нас есть!"

Бывший депутат Верховной рады Николай Левченко (уверенно): "Есть только две причины, по которым депутат может не брать денег за голосование: или у него есть свой бизнес и он и так богат, или он связан жесткой фракционной дисциплиной и понимает, что взятка приведет к тяжелым для него последствиям. Иначе не бывает. Коррупция есть всюду - и на Украине, и в России, и в Соединенных Штатах".

Соловьев, ненадолго отвлекаясь от глобальных проблем, сообщает, что завтра в его программе будет интереснейшее интервью с доктором Александром Мясниковым. Речь пойдет о непотизме в Академии медицинских наук: академики, оказывается, без зазрения совести проталкивают на высокие посты своих родственников. И дальше удивительное: "А Мясников-то знаете кто? Его дед был великий врач - заключение о смерти Сталина подписывал!" Надо понимать так, что карьеру юноша делал исключительно собственными силами.

Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ: "У американского президента огромные возможности оказывать влияние".

От эксперта всегда можно узнать что-то новое.

Сергей Михеев: "Мы живем, и неплохо живем!" Американский гость Ариэль Коэн: "Это вы неплохо живете, а народ у вас живет бедно". Но у Михеева находится блестящий ответ: "Всем иностранцам, которые пекутся о нашем народе, я предлагаю поменять гражданство, переехать сюда, а зарплату отдавать бедным!"

Соловьев (вдумчиво): "Наша экономика не соответствует пока возможностям наших воооруженных сил".

Да, надо, видимо, одно под другое подгонять. Но вот каким образом?

Сергей Михеев (лихорадочно): "Я разговаривал с западными политологами, они говорят, что, мол, раздел мира на сферы влияния - это прошлый век. А я не вижу в этом ничего плохого! Надо показать, что этот подход может работать и в нашем веке!" Соловьев (важно): "Конечно".

Соловьев (радостно): "Как только мы используем военную силу, как только мы для них опять становимся "империей зла", так они сразу говорят: "О! Давайте разговаривать!"

Соловьев начинает вечер с вопроса: "Сможет ли Трамп обойти ловушки, расставленные администрацией Обамы? Как он будет преодолевать сопротивление Конгресса, Пентагона и ЦРУ, препятствующих улучшению отношений с Россией?"

Ох, нелегко будет нашему другу.

Киселев о президентских выборах в Австрии (разочарованно): "То, что сегодня произошло, - это для Европы своего рода либеральный отскок".

"Очевидно, они живут в мире, где все снова определяют системы ценностей". Так в "Вестях недели" презрительно говорят об авторах документа ХДС об отношениях Германии с Россией.

Не обходятся "Вести недели" и без украинской темы: "Куда более критические оценки последствий Майдана - у корифеев украинской науки. Петр Толочко один из ведущих историков и археологов страны. "Тенденция, которая сейчас обозначилась, уже проникла в учебные пособия, в книги о том, что украинцы и самобытны, и непохожи, и не родственники, и ничего у нас общего не было. Мне представляется, что она не только научно ущербная, она неправильная. Мы знаем же историю другую, и она запечатлена во многих документах, когда украинцы вместе с русскими создавали Российскую Империю. Мы сами себя отрезаем от великих пластов культуры", - уверен Толочко.

В "Вестях недели" репортаж с Кубы по случаю похорон Фиделя Кастро. Рассказывается о том, что экономически людям живется неважно: зарплаты низкие, приличные товары дороги, многое недоступно. Но общий тон при этом оптимистичный. Какой-то пожилой местный житель уверенно заявляет: "Свобода важнее денег". Можно понять так, что уж со свободой-то на Кубе все в порядке.

Киселев продолжает сенцовскую тему: "Режиссер, милость к падшим призывая, - вполне в рамках своей благородной художнической миссии. Президент, защищающий правосудие, - в своей миссии, рамки которой куда шире. Сокуров защищает Сенцова, а Путин должен заботиться и о защите самого Сокурова, выстраивая систему милосердной справедливости, где и без наказания не обойтись".

Киселев глубокомысленно комментирует разговор между Путиным и Сокуровым об участи Олега Сенцова: "Для режиссера Сокурова кровь - это красная краска на съемочной площадке. Для президента Путина кровь - это реальные страдания, раны и гибель его граждан, за безопасность которых как глава государства несет ответственность. Режиссер Сокуров имеет дело с людьми, переодетыми в военную форму. Президент Путин управляет людьми, одетыми в военную форму. Для режиссера Сокурова взрывчатка на съемочной площадке - это муляж. Для президента Путина взрывчатка - это то, что разрывает его людей на части".

"Во многих отраслях достигнуты такие цифры, которых не было даже в советское время", - радостно сообщают "Вести недели".

Да это просто грандиозно. Показатели выше, чем тридцать лет назад.

В репортаже "Вестей недели" о президентском послании приводятся красочные детали: "Обновленный парламент сформирован всего два месяца назад, и многие в Кремле впервые в жизни. Потому фотографировали каждый свой шаг в кулуарах, а когда были открыты двери Георгиевского зала, то буквально рванули внутрь - рассадка свободная, и кто какие кресла занял, тот там и сидел".

Киселев: "Ежегодное послание президента - Путин начинает с благодарности народу".

Заслужил народ, ничего не скажешь.

Киселев : "Идущая сейчас операция (в Сирии) делает нас сильнее - сильнее не только в военном, но и в нравственном отношении".