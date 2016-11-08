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новость Американским дипломатам откажут в допуске к наблюдению на выборах в России

08.11.2016
Сергей Рябков. Фото: interaffaires.ru
Сергей Рябков. Фото: interaffaires.ru
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Москва считает неприемлемой ситуацию с ограничением доступа российских дипломатов на избирательные участки в США. Как передает РИА "Новости", об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

"Мы свои выводы из этого сделали и несколько дней назад предупредили официальным путем посольство США в Москве о том, что американской стороне не следует рассчитывать на возможность присутствия дипломатов представительств США - посольства и генеральных консульств, аккредитованных в России на выборах, которые в дальнейшем будут проводиться в России", - подчеркнул Рябков.

На уточняющий вопрос, какого рода предупреждение было направлено американской стороне, он отметил, что оно "было официально передано в виде документа, в виде дипломатической ноты".

"На предстоящих выборах в России независимо от их уровня и характера мы не ожидаем появления представителей дипломатических структур загранучреждений США в России. Мы считаем, что их нахождение в любом качестве на участках в России, если только это не будет связано с участием в тех или иных согласованных международных миссиях наблюдения - такое участие будет нежелательным", - пояснил дипломат.

По словам Рябкова, "здесь работает именно принцип взаимности, без которого невозможны никакие нормальные дипломатические отношения".

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что ФБР оказывает прямое давление на дипломатов с целью не допустить их к избирательным участкам на выборах президента США. По ее словам, один из случаев произошел в Хьюстоне, когда агенты ФБР блокировали машину сотрудника генконсульства.

Рябков отметил, что в Хьюстоне, помимо описанного эпизода, произошел еще один похожий случай, который свидетельствует о том, что "представители соответствующих силовых структур администрации США не гнушаются никакими приемами для того, чтобы отсечь российских представителей от возможности осуществить оценку условий проведения предстоящих выборов".

20 октября стало известно, что Госдепартамент США отказал российским дипломатам в наблюдении за ходом проведения президентских выборов. Россиянам было рекомендовано присоединиться к международной миссии Бюро по демократическим институтам по правам человека ОБСЕ. Однако в Центризбиркоме сочли такой формат неприемлемым.

"Американцы препятствуют наблюдению России за их выборами, так как видят в этом угрозу. Отказ, который они дали российским дипломатам, планировавшим выполнять свои прямые обязанности, демонстрирует нарушение международно-правовых норм, закрепленных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года", - пояснил член ЦИК Василий Лихачев, курирующий в ведомстве международные вопросы.

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08.11.2016
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