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новость Минобороны: Заявления британского МИДа - русофобская истерия

12.10.2016
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
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Обвинения главы британского МИДа Бориса Джонсона в причастности российских ВКС к атаке на гуманитарный конвой в Сирии - "русофобская истерия" Как передает Интерфакс, об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Никаких российских самолетов в районе нахождения гумконвоя в Алеппо не было. Это факт", - сказал Конашенков.

Генерал отметил, что заявление Джонсона идет в русле "русофобской истерии, регулярно нагнетаемой отдельными членами британского истеблишмента". По словам Конашенкова, Джонсон пытается обвинить Россию в ударе по гумконвою "после рассматривания неких, находящихся в "открытом доступе", спутниковых фотографий".

"Господин Джонсон, так, может, откроете этот "открытый доступ" и покажете эти фотографии кому-нибудь еще?" - сказал Конашенков. По его словам, только Минобороны России опубликовало видеозапись нахождения в составе гуманитарного конвоя в Алеппо неизвестного миномета большого калибра.

"Есть ли у вас его фотографии или прислать их в ваш "открытый доступ"? Все озвученные вами якобы "доказательства" не будут стоить и пенса, если кому-нибудь действительно открыть к ним доступ", - добавил Конашенков.

Накануне Джонсон призвал Запад усилить давление на Россию в связи с продолжающимися бомбардировками мирного населения в Сирии. Министр также заявил о виновности России в нападении на гуманитарный конвой ООН под Алеппо. "Все возможные свидетельства указывают на российскую ответственность за совершение этого зверства", - сказал Джонсон, добавив, что Лондон сделает все возможное, чтобы помочь расследованию.

Говоря о бомбардировках гражданских объектов в Алеппо, глава британского МИД заявил, что ответственные за них должны предстать перед международным трибуналом. "Я лично очень хотел бы чтобы эти люди предстали перед международным трибуналом. Это определенно то, чего я хотел бы добиться", - заявил Джонсон.

1 октября Джонсон заявил, что Россия может лишиться всякой симпатии в мире и превратиться в страну-изгоя, если не изменит свою политику в сирийском конфликте."Отношение мира к России ухудшилось, и я думаю, что люди теперь допускают, что Россия может стать страной-изгоем. Если они продолжат действовать так же, они лишатся всякой симпатии и восхищения в мире", - сказал Джонсон.

По словам главы МИДа, Лондон изучает несколько вариантов оказания давления на Москву, чтобы изменить ее позицию по сирийскому конфликту. В частности, среди этих вариантов может оказаться бойкот должностными лицами Великобритании чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Комментарии 11 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
12.10.2016
в блоге Блоги
27383
Ив Коэн 07.10.2016
в блоге Убийцы не остановятся

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