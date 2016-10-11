Реклама

Владимир Путин отказался от визита в Париж, где 19 октября должна была состояться его встреча с французским коллегой Франсуа Олландом. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственный источник.

По словам собеседника агентства, французская сторона на встрече была намерена обсуждать исключительно сирийский вопрос, не затрагивая остальные темы. После этого Москва приняла решение отложить визит Путина, добавил источник.

Накануне стало известно, что Олланд сомневается в необходимости встречи с Путиным во время его визита в Париж. "Есть ли в этом смысл? - сказал президент Франции в телеинтервью. - Нужно ли это? Можно ли таким образом оказать давление? Можем ли мы добиться того, чтобы он (Путин. - Ред.) прекратил то, что он совершает вместе с сирийским режимом, то есть поддержку режима с использованием авиации, бомбежки населения Алеппо".

"То есть нужно ли мне принять - я все еще задаю себе вопрос - Владимира Путина?" - заключил Олланд.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что подготовка к предстоящему визиту в Париж продолжается, а о каких-либо изменениях в программе визита французская сторона не сообщала.

"Запланированы переговоры в Елисейском дворце, также Путин примет участие в открытии Российского духовного центра", - сказал Песков. "Иной информации от наших французских коллег не имеем, из этого и исходим", - добавил чиновник.

Вечером в понедельник также стало известно, что Франция работает над обращением в Международный уголовный суд в Гааге для расследования бомбардировок Алеппо войсками сирийского диктатора Башара Асада и России. "Эти бомбардировки - и я говорил это в Москве - военные преступления, - заявил глава МИД страны Жан-Марк Эйро. - Это касается всех, кто замешан в том, что происходит в Алеппо, включая российских лидеров. Мы свяжемся с прокурором Международного уголовного суда (Фату Бенсудой. - Ред.), чтобы выяснить, каким образом она сможет начать расследование".

О перспективе обращения в Гаагу заявил и Олланд. "Жители восточных районов Алеппо сегодня становятся жертвами военных преступлений, - заметил президент. - И те, кто виновен в них, понесут ответственность, в том числе перед МУСом".