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новость В Сирии из ПЗРК был обстрелян российский вертолет Ми-8

08.10.2016
Вертолет Ми-8. Фото: avia.pro
Вертолет Ми-8. Фото: avia.pro
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В сирийской провинции Хама боевики "Исламского государства" обстреляли из переносного зенитного ракетного комплекса российский транспортный вертолет Ми-8. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"Никто из находившихся в вертолете российских военнослужащих не пострадал, - отмечается в сообщении. - Благодаря набранной высоте полета, своевременному обнаружению запуска и мастерству экипажа при маневрировании машиной, попадания ракеты в вертолет удалось избежать".

По данным российских военных, в четверг боевики ИГ получили из Ирака два ПЗРК. "Комплексы переданы для воздушного прикрытия бандформирований в пригородах Хамы, которые предпринимают попытки взять под контроль дорогу на Алеппо и сковать действия правительственных войск", - заявили в Центре.

Россия за время операции в Сирии потеряла три вертолета. 1 августа в сирийской провинции Идлиб был сбит вертолет Ми-8 российских ВКС в результате обстрела с земли. По данным Минобороны, он возвращался на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в Алеппо. На борту находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии. Все они погибли.

В конце июля в районе Пальмиры погибли двое российских военных летчиков-инструкторов. Сирийский вертолет Ми-25 (экспортный вариант Ми-24) под их управлением был сбит боевиками "Исламского государства". Крупный отряд боевиков ИГ атаковал позиции сирийских войск восточнее Пальмиры. Прорвав оборону, террористы могли захватить господствующие высоты, сообщили в Минобороны. В это время российские военные летчики-инструкторы Ряфагят Хабибуллин и Евгений Долгин проводили облет сирийского вертолета с боекомплектом.

"Экипаж получил запрос от сирийского командования группировки на огневое поражение наступающих боевиков, - говорилось в сообщении. - Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано. Израсходовав боекомплект, при развороте на обратный курс, огнем с земли вертолет был подбит террористами и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии. Экипаж вертолета погиб", .

В апреле в районе Хомса результате катастрофы погиб экипаж вертолета Ми-28Н - Андрей Окладников и Виктор Панков. Как сообщили в Минобороны, огневого воздействия на вертолет не было. "Полет выполнялся над малоориентирной местностью в условиях практически полной темноты. Летчики пилотировали боевую машину в очках ночного видения. Не исключено, что на маршруте полета могло быть какое-то препятствие, с которым столкнулся вертолет", - сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. В ходе поисково-спасательных работ тела погибших летчиков были эвакуированы на авиабазу Хмеймим.

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08.10.2016

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