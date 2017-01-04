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Также: Акции протеста, Политзеки, Тюрьма, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ильдар Дадин, Мария Рябикова

новость У здания ФСИН в Москве задержаны участники одиночных пикетов в поддержку Дадина

04.01.2017
Мария Рябикова у здания ФСИН. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Мария Рябикова у здания ФСИН. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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В Москве у здания Федеральной службы исполнения наказаний задержаны участники одиночных пикетов в поддержку Ильдара Дадина. Как передает корреспондент "Граней", всего у здания службы на улице Житной собралось около 20 человек.

Полиция начала проверять документы у всех выходящих из метро, а затем предупредила, что большое количество пришедших нарушает закон о митингах и не является одиночными пикетами. При этом участники пикетов стояли на расстоянии друг от друга, как этого требует закон.

Задержания начались после провокации лидера черносотенного движения SERB Гоши Тарасевича, который вырвал плакат у активиста Михаила Лашкевича. До этого провокаторы оскорбляли участников пикетов и журналистов. Также они требовали от полицейских задерживать всех, пришедших к зданию ФСИН.

В провокациях принимали участие пять-шесть сербовцев, в том числе боевик Александр Петрунько, в октябре обливший мочой экспонаты выставки "Джок Стёрджес. Без смущения" в столичном Центре фотографии имени братьев Люмьер.

Всего задержаны шестеро активистов: Елена Захарова, Мария Рябикова, Павел Кузнецов, Михаил Лашкевич, Леонид Дуброво и Татьяна Тарвид. Полиция задержала и Тарасевича.

По данным "ОВД-Инфо" все задержанные доставлены в ОВД "Якиманка".

Накануне в поддержку Дадина выступили российские литераторы и правозащитники. "После информации о том, что Дадин был этапирован с прежнего места заключения, о его судьбе ничего не известно вот уже в течение нескольких недель. Руководство УФСИН не отвечает на запросы его жены. Вопрос о месте нахождения Ильдара Дадина мы задаем сегодня руководству УФСИН. Где Ильдар Дадин? Что с ним происходит?" - говорится в открытом письме, которое подписали Лев Тимофеев, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Сергей Пархоменко, Марина Вишневецкая, Лев Рубинштейн, Александр Подрабинек и Григорий Пасько.

В понедельник движение "За права человека" направило во ФСИН письмо с требованием сообщить о местонахождении Дадина. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов направил во ФСИН аналогичный запрос.

2 декабря Дадина вывезли из ИК-7 в карельском Сегеже. Утром 4-го числа его доставили в СИЗО-2 в Вологде. Оттуда в ночь на 5 декабря политзека должны были забрать дальше на этап. Дальнейших сведений о местонахождении политзека не поступало. По некоторым данным, его должны отправить в одну из колоний Кировской области.

19 декабря директор ФСИН Геннадий Корниенко в ответе на запрос председателя Совета по правам человека Михаила Федотова объяснила перевод Дадина из карельской ИК-7 необходимостью обеспечения его личной безопасности. "В связи с возникшей конфликтной ситуацией и в соответствии с частью 2 статьи 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации принято решение о переводе осужденного Дадина И.И. из ИК-7 в другое исправительное учреждение в целях обеспечения его личной безопасности", - говорилось в документе.

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04.01.2017

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